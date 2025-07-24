https://ria.ru/20250724/ivanov-2031028205.html

В деле Тимура Иванова вскрылись новые подробности

В деле Тимура Иванова вскрылись новые подробности - РИА Новости, 24.07.2025

В деле Тимура Иванова вскрылись новые подробности

Следствие считает дом и баню, построенные на берегу Волги, взяткой бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову, следует из документов в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T05:05:00+03:00

2025-07-24T05:05:00+03:00

2025-07-24T05:56:00+03:00

происшествия

тимур иванов

сергей бородин

александр фомин

московский городской суд

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Следствие считает дом и баню, построенные на берегу Волги, взяткой бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову, следует из документов в распоряжении РИА Новости.Речь идет об эпизоде из 2020 года, связанным с компанией "Волжский берег", учредителем и директором которой был арестованный Сергей Бородин."Зарегистрирован земельный участок, на котором в качестве взятки осуществлено строительство жилого дома и бани", — указывается в материалах дела.Сами строения при этом зарегистрировали в 2023 году.Согласно документам, на загородный дом площадью 2,5 тысячи квадратных метров и на баню общей площадью 420,1 квадратных метра наложили арест. Как следует из ЕГРН, недвижимость расположена в экологически чистом районе Тверской области на берегу Волги.Тюрьма и конфискацияПервого июля Мосгорсуд приговорил Иванова к 13 годам колонии по первому уголовному делу — о растрате четырех миллиардов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы.— квартиру площадью 317,2 квадратного метра стоимостью 115 миллионов рублей;— жилой дом в Архангельском площадью 344,8 квадратного метра и кадастровой стоимостью 8,8 миллиона рублей;— 56 миллионов рублей, изъятые при обыске;— пять миллионов 800 тысяч рублей, найденные на рабочем месте;— 2,5 миллиона рублей, 13,5 тысячи долларов США, четыре тысячи 700 евро, изъятые по адресу в Чистом переулке;— 2,3 миллиона рублей, находящиеся на счете в банке.Два дела Тимура Иванова№ 1№ 2

https://ria.ru/20250721/arest-2030433251.html

https://ria.ru/20250701/kriminal-2026490479.html

https://ria.ru/20250603/familiya-2020583554.html

https://ria.ru/20250720/sk-2030283313.html

https://ria.ru/20250701/ivanov-2026234544.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тимур иванов, сергей бородин, александр фомин, московский городской суд, министерство обороны рф (минобороны рф)