В деле Тимура Иванова вскрылись новые подробности
Один из эпизодов взятки в деле экс-замминистра Иванова связан с домом на Волге
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Следствие считает дом и баню, построенные на берегу Волги, взяткой бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
Речь идет об эпизоде из 2020 года, связанным с компанией "Волжский берег", учредителем и директором которой был арестованный Сергей Бородин.
"Зарегистрирован земельный участок, на котором в качестве взятки осуществлено строительство жилого дома и бани", — указывается в материалах дела.
Сами строения при этом зарегистрировали в 2023 году.
Согласно документам, на загородный дом площадью 2,5 тысячи квадратных метров и на баню общей площадью 420,1 квадратных метра наложили арест. Как следует из ЕГРН, недвижимость расположена в экологически чистом районе Тверской области на берегу Волги.
Тюрьма и конфискация
- Его обязали выплатить штраф в 100 миллионов рублей.
- Второму фигуранту дела, бывшему подчиненному Иванова Антону Филатову, назначили 12,5 года колонии и штраф в 25 миллионов рублей.
- С них обоих "в солидарном порядке" взыщут более 4,1 миллиарда рублей по двум искам потерпевших: 216,7 миллиона рублей — в пользу Главного управления обустройства войск (ГУОВ), 3,9 миллиарда — в пользу Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
- У Иванова также конфисковали имущество на сумму легализации средств:
— квартиру площадью 317,2 квадратного метра стоимостью 115 миллионов рублей;
— жилой дом в Архангельском площадью 344,8 квадратного метра и кадастровой стоимостью 8,8 миллиона рублей;
— 56 миллионов рублей, изъятые при обыске;
— пять миллионов 800 тысяч рублей, найденные на рабочем месте;
— 2,5 миллиона рублей, 13,5 тысячи долларов США, четыре тысячи 700 евро, изъятые по адресу в Чистом переулке;
— 2,3 миллиона рублей, находящиеся на счете в банке.
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- Остальное имущество экс-замминистра и его родственников на сумму 2,5 миллиарда рублей суд постановил оставить под арестом для дальнейшего взыскания по выплатам.
- Его лишили ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и звания почетного строителя.
- Защита намерена обжаловать приговор.
Два дела Тимура Иванова
№ 1
- В апреле прошлого года Иванова арестовали по делу о получении взяток, которое до суда пока не дошло.
- Под стражей также находятся предприниматель Сергей Бородин и руководитель компании "Олимпситистрой" Александр Фомин.
- В июне в деле появился новый эпизод — по словам источника РИА Новости, его вменили после того, как Бородин заключил сделку со следствием.
№ 2
- В 2015 году Иванов возглавлял АО "Оборонстрой".
- Он привлек Филатова, занимавшего пост руководителя корпорации "Оборонлогистика", председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще несколько человек к хищению средств, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций.
- По версии следствия, они похитили у "Интеркоммерца" 216 миллионов рублей и еще 44,9 миллиона евро по фиктивным договорам купли-продажи валюты.