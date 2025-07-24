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В деле Тимура Иванова вскрылись новые подробности - РИА Новости, 24.07.2025
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05:05 24.07.2025 (обновлено: 05:56 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/ivanov-2031028205.html
В деле Тимура Иванова вскрылись новые подробности
В деле Тимура Иванова вскрылись новые подробности - РИА Новости, 24.07.2025
В деле Тимура Иванова вскрылись новые подробности
Следствие считает дом и баню, построенные на берегу Волги, взяткой бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову, следует из документов в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T05:05:00+03:00
2025-07-24T05:56:00+03:00
происшествия
тимур иванов
сергей бородин
александр фомин
московский городской суд
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Следствие считает дом и баню, построенные на берегу Волги, взяткой бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову, следует из документов в распоряжении РИА Новости.Речь идет об эпизоде из 2020 года, связанным с компанией "Волжский берег", учредителем и директором которой был арестованный Сергей Бородин."Зарегистрирован земельный участок, на котором в качестве взятки осуществлено строительство жилого дома и бани", — указывается в материалах дела.Сами строения при этом зарегистрировали в 2023 году.Согласно документам, на загородный дом площадью 2,5 тысячи квадратных метров и на баню общей площадью 420,1 квадратных метра наложили арест. Как следует из ЕГРН, недвижимость расположена в экологически чистом районе Тверской области на берегу Волги.Тюрьма и конфискацияПервого июля Мосгорсуд приговорил Иванова к 13 годам колонии по первому уголовному делу — о растрате четырех миллиардов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы.— квартиру площадью 317,2 квадратного метра стоимостью 115 миллионов рублей;— жилой дом в Архангельском площадью 344,8 квадратного метра и кадастровой стоимостью 8,8 миллиона рублей;— 56 миллионов рублей, изъятые при обыске;— пять миллионов 800 тысяч рублей, найденные на рабочем месте;— 2,5 миллиона рублей, 13,5 тысячи долларов США, четыре тысячи 700 евро, изъятые по адресу в Чистом переулке;— 2,3 миллиона рублей, находящиеся на счете в банке.Два дела Тимура Иванова№ 1№ 2
https://ria.ru/20250721/arest-2030433251.html
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происшествия, тимур иванов, сергей бородин, александр фомин, московский городской суд, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Тимур Иванов, Сергей Бородин, Александр Фомин, Московский городской суд, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В деле Тимура Иванова вскрылись новые подробности

Один из эпизодов взятки в деле экс-замминистра Иванова связан с домом на Волге

© РИА Новости / Григорий СысоевТимур Иванов во время оглашения приговора в суде
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Следствие считает дом и баню, построенные на берегу Волги, взяткой бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
Речь идет об эпизоде из 2020 года, связанным с компанией "Волжский берег", учредителем и директором которой был арестованный Сергей Бородин.
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Суд продлил арест фигурантам дела замминистра обороны Иванова
21 июля, 15:56
"Зарегистрирован земельный участок, на котором в качестве взятки осуществлено строительство жилого дома и бани", — указывается в материалах дела.
Сами строения при этом зарегистрировали в 2023 году.
Согласно документам, на загородный дом площадью 2,5 тысячи квадратных метров и на баню общей площадью 420,1 квадратных метра наложили арест. Как следует из ЕГРН, недвижимость расположена в экологически чистом районе Тверской области на берегу Волги.
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
"Карета" Сталина и особняк из романа Булгакова. На чем попался Тимур Иванов
1 июля, 15:18

Тюрьма и конфискация

Первого июля Мосгорсуд приговорил Иванова к 13 годам колонии по первому уголовному делу — о растрате четырех миллиардов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы.
  • Его обязали выплатить штраф в 100 миллионов рублей.
  • Второму фигуранту дела, бывшему подчиненному Иванова Антону Филатову, назначили 12,5 года колонии и штраф в 25 миллионов рублей.
  • С них обоих "в солидарном порядке" взыщут более 4,1 миллиарда рублей по двум искам потерпевших: 216,7 миллиона рублей — в пользу Главного управления обустройства войск (ГУОВ), 3,9 миллиарда — в пользу Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
  • У Иванова также конфисковали имущество на сумму легализации средств:
— квартиру площадью 317,2 квадратного метра стоимостью 115 миллионов рублей;
— жилой дом в Архангельском площадью 344,8 квадратного метра и кадастровой стоимостью 8,8 миллиона рублей;
— 56 миллионов рублей, изъятые при обыске;
— пять миллионов 800 тысяч рублей, найденные на рабочем месте;
— 2,5 миллиона рублей, 13,5 тысячи долларов США, четыре тысячи 700 евро, изъятые по адресу в Чистом переулке;
— 2,3 миллиона рублей, находящиеся на счете в банке.
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Бывшая жена Тимура Иванова вернула девичью фамилию
3 июня, 05:13
  • Остальное имущество экс-замминистра и его родственников на сумму 2,5 миллиарда рублей суд постановил оставить под арестом для дальнейшего взыскания по выплатам.
  • Его лишили ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и звания почетного строителя.
  • Защита намерена обжаловать приговор.
Павел Попов в суде - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
СК возбудил новое дело против экс-замминистра обороны Попова
20 июля, 16:59

Два дела Тимура Иванова

№ 1
  • В апреле прошлого года Иванова арестовали по делу о получении взяток, которое до суда пока не дошло.
  • Под стражей также находятся предприниматель Сергей Бородин и руководитель компании "Олимпситистрой" Александр Фомин.
  • В июне в деле появился новый эпизод — по словам источника РИА Новости, его вменили после того, как Бородин заключил сделку со следствием.
2
  • В 2015 году Иванов возглавлял АО "Оборонстрой".
  • Он привлек Филатова, занимавшего пост руководителя корпорации "Оборонлогистика", председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще несколько человек к хищению средств, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций.
  • По версии следствия, они похитили у "Интеркоммерца" 216 миллионов рублей и еще 44,9 миллиона евро по фиктивным договорам купли-продажи валюты.
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Уголовное дело экс-замминистра обороны Тимура Иванова
1 июля, 01:02
 
ПроисшествияТимур ИвановСергей БородинАлександр ФоминМосковский городской судМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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