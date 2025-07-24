https://ria.ru/20250724/issledovanie-2031032316.html

Исследование показало, как россияне оценивают свою кредитную нагрузку

Исследование показало, как россияне оценивают свою кредитную нагрузку - РИА Новости, 24.07.2025

Исследование показало, как россияне оценивают свою кредитную нагрузку

Четверть россиян с кредитами оценивают свою долговую нагрузку как высокую и почти столько же считают ее низкой, говорится в исследовании микрофинансовой... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T06:16:00+03:00

2025-07-24T06:16:00+03:00

2025-07-24T06:16:00+03:00

россия

экономика

кредиты

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Четверть россиян с кредитами оценивают свою долговую нагрузку как высокую и почти столько же считают ее низкой, говорится в исследовании микрофинансовой компании "Займер", которое есть у РИА Новости. "Наибольшая часть россиян оценивает свою кредитную нагрузку как среднюю - так ответили 46,7%. При этом каждый четвертый (25,5%) считает свою долговую нагрузку высокой, а еще 23,0% - низкой. Оставшиеся 4,8% затруднились оценить данный показатель", - сообщается в исследовании, в рамках которого были опрошены более 3 тысяч человек. Средней нагрузкой считается, если на выплату кредитов уходит суммарно 50% зарплаты, уточнили аналитики. Авторы исследования выяснили, что, по мнению половины (49,2%), ежемесячные выплаты по обязательствам не должны превышать четверти зарплаты. Еще 24,1% считают нормальным отдавать на оплату долгов до трети дохода, а каждый пятый (20,5%) - до половины. А вот лишиться до 80% зарплаты, чтобы заплатить по кредитам, готовы только 6,2%. Также опрошенные рассказали, какие кредитные продукты у них есть в наличии. Выяснилось, что кредитная карта есть у каждого второго (48,2%), потребительский кредит — у 40%, микрозайм — у каждого пятого (22%). Кроме того, ипотеку выплачивает каждый десятый (10,1%), а автокредит — 3,7% респондентов. "Мы видим, что россияне с каждым годом все ответственнее подходят как к выплате действующих кредитов, так и к оформлению новых. Граждане оценивают свою долговую нагрузку и в соответствии с этим решают, брать взаймы или нет" - комментируют аналитики компании. "При этом разные кредитные продукты люди берут на разные цели - если потребительские кредиты и среднесрочные займы используют для финансирования крупных покупок: отпуска, бытовой техники и электроники, то краткосрочные займы "до зарплаты" часто идут на оплату ежедневных расходов, аренды или ЖКХ", - поясняют они.

https://ria.ru/20240823/rbk-1967950853.html

https://ria.ru/20250226/kredit-2001623910.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, экономика, кредиты