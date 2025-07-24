Рейтинг@Mail.ru
Исследование показало, как россияне оценивают свою кредитную нагрузку - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:16 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/issledovanie-2031032316.html
Исследование показало, как россияне оценивают свою кредитную нагрузку
Исследование показало, как россияне оценивают свою кредитную нагрузку - РИА Новости, 24.07.2025
Исследование показало, как россияне оценивают свою кредитную нагрузку
Четверть россиян с кредитами оценивают свою долговую нагрузку как высокую и почти столько же считают ее низкой, говорится в исследовании микрофинансовой... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T06:16:00+03:00
2025-07-24T06:16:00+03:00
россия
экономика
кредиты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40680/78/406807857_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_898e2c603c7175f902cce56d98813ca1.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Четверть россиян с кредитами оценивают свою долговую нагрузку как высокую и почти столько же считают ее низкой, говорится в исследовании микрофинансовой компании "Займер", которое есть у РИА Новости. "Наибольшая часть россиян оценивает свою кредитную нагрузку как среднюю - так ответили 46,7%. При этом каждый четвертый (25,5%) считает свою долговую нагрузку высокой, а еще 23,0% - низкой. Оставшиеся 4,8% затруднились оценить данный показатель", - сообщается в исследовании, в рамках которого были опрошены более 3 тысяч человек. Средней нагрузкой считается, если на выплату кредитов уходит суммарно 50% зарплаты, уточнили аналитики. Авторы исследования выяснили, что, по мнению половины (49,2%), ежемесячные выплаты по обязательствам не должны превышать четверти зарплаты. Еще 24,1% считают нормальным отдавать на оплату долгов до трети дохода, а каждый пятый (20,5%) - до половины. А вот лишиться до 80% зарплаты, чтобы заплатить по кредитам, готовы только 6,2%. Также опрошенные рассказали, какие кредитные продукты у них есть в наличии. Выяснилось, что кредитная карта есть у каждого второго (48,2%), потребительский кредит — у 40%, микрозайм — у каждого пятого (22%). Кроме того, ипотеку выплачивает каждый десятый (10,1%), а автокредит — 3,7% респондентов. "Мы видим, что россияне с каждым годом все ответственнее подходят как к выплате действующих кредитов, так и к оформлению новых. Граждане оценивают свою долговую нагрузку и в соответствии с этим решают, брать взаймы или нет" - комментируют аналитики компании. "При этом разные кредитные продукты люди берут на разные цели - если потребительские кредиты и среднесрочные займы используют для финансирования крупных покупок: отпуска, бытовой техники и электроники, то краткосрочные займы "до зарплаты" часто идут на оплату ежедневных расходов, аренды или ЖКХ", - поясняют они.
https://ria.ru/20240823/rbk-1967950853.html
https://ria.ru/20250226/kredit-2001623910.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40680/78/406807857_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_927ed1f59f707533db77abef7c3642d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, кредиты
Россия, Экономика, Кредиты
Исследование показало, как россияне оценивают свою кредитную нагрузку

Займер: четверть россиян с кредитами считают свою долговую нагрузку высокой

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкБанковские карты
Банковские карты - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Банковские карты. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Четверть россиян с кредитами оценивают свою долговую нагрузку как высокую и почти столько же считают ее низкой, говорится в исследовании микрофинансовой компании "Займер", которое есть у РИА Новости.
"Наибольшая часть россиян оценивает свою кредитную нагрузку как среднюю - так ответили 46,7%. При этом каждый четвертый (25,5%) считает свою долговую нагрузку высокой, а еще 23,0% - низкой. Оставшиеся 4,8% затруднились оценить данный показатель", - сообщается в исследовании, в рамках которого были опрошены более 3 тысяч человек.
Человек ставит печать на финансовые документы - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
СМИ рассказали, почему россияне оправдывают невозврат кредитов
23 августа 2024, 09:20
Средней нагрузкой считается, если на выплату кредитов уходит суммарно 50% зарплаты, уточнили аналитики.
Авторы исследования выяснили, что, по мнению половины (49,2%), ежемесячные выплаты по обязательствам не должны превышать четверти зарплаты. Еще 24,1% считают нормальным отдавать на оплату долгов до трети дохода, а каждый пятый (20,5%) - до половины. А вот лишиться до 80% зарплаты, чтобы заплатить по кредитам, готовы только 6,2%.
Также опрошенные рассказали, какие кредитные продукты у них есть в наличии. Выяснилось, что кредитная карта есть у каждого второго (48,2%), потребительский кредит — у 40%, микрозайм — у каждого пятого (22%). Кроме того, ипотеку выплачивает каждый десятый (10,1%), а автокредит — 3,7% респондентов.
"Мы видим, что россияне с каждым годом все ответственнее подходят как к выплате действующих кредитов, так и к оформлению новых. Граждане оценивают свою долговую нагрузку и в соответствии с этим решают, брать взаймы или нет" - комментируют аналитики компании.
"При этом разные кредитные продукты люди берут на разные цели - если потребительские кредиты и среднесрочные займы используют для финансирования крупных покупок: отпуска, бытовой техники и электроники, то краткосрочные займы "до зарплаты" часто идут на оплату ежедневных расходов, аренды или ЖКХ", - поясняют они.
Покупка в интернете с помощью кредитной карты - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Опрос показал, сколько россиян еще не знают о самозапрете на кредиты
26 февраля, 06:09
 
РоссияЭкономикаКредиты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала