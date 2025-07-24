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VK Знакомства: у четверти россиян есть стоп-лист имён для отношений

VK Знакомства: у четверти россиян есть стоп-лист имён для отношений - РИА Новости, 24.07.2025

VK Знакомства: у четверти россиян есть стоп-лист имён для отношений

Дейтинг-сервис VK Знакомства изучил, как имя влияет на первое впечатление или шансы на знакомство. Половина россиян хотя бы раз пролистывали анкету из-за имени, РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T13:37:00+03:00

2025-07-24T13:37:00+03:00

2025-07-24T13:37:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Дейтинг-сервис VK Знакомства изучил, как имя влияет на первое впечатление или шансы на знакомство. Половина россиян хотя бы раз пролистывали анкету из-за имени, которое не нравилось. Антирейтинг возглавили имена Никита (11%) и Настя (15%).Для 69% опрошенных имя имеет значение при знакомстве. Особенно чувствительны к этому девушки: 77% из них признают, что обращают внимание на имя, в то время как среди мужчин этот показатель ниже — 53%.Несмотря на то что имя редко становится решающим фактором, 45% опрошенных признались, что у них есть список имён, вызывающих сомнения. При этом каждый четвёртый имеет личный стоп-лист — имена, с носителями которых они категорически не готовы начинать отношения. Для 31% опрошенных имя не играет никакой роли.По мнению мужчин, в топ-5 самых привлекательных женских имён входят Виктория, Екатерина, Алиса, Анна и Елизавета. Девушки отдали предпочтение именам Александр, Дмитрий, Максим, Роман и Андрей. В наименьшей степени мужчин привлекают имена Анастасия, Галина, Ольга, Зоя и Валентина. В женском антирейтинге — Никита, Сергей, Алексей, Антон и Василий.Имена влияют и на выбор в онлайн-знакомствах. Каждый второй россиянин (51%) хотя бы раз свайпал влево из-за имени. Среди девушек это признают 65% опрошенных, среди мужчин — 30%.40% респондентов отмечают, что некоторые имена словно преследуют их — они постоянно встречаются в окружении. У каждого четвёртого даже есть список по-настоящему "про́клятых" имён, с обладателями которых он больше не хочет связываться.Тем не менее большинство россиян (84%) готовы дать человеку шанс, даже если имя вызывает неприятные ассоциации. Совпадение имени нового партнёра с именем бывшего не имеет значения для 51% опрошенных, для 39% это создаст лёгкое неудобство. Лишь 10% считают такую ситуацию серьёзным препятствием для построения отношений.В онлайн-опросе приняли участие более 1 300 человек со всей России.

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