https://ria.ru/20250724/ii-2030912340.html

Новая модель ИИ найдет мошеннические атаки за 120 минут до перевода денег

Новая модель ИИ найдет мошеннические атаки за 120 минут до перевода денег - РИА Новости, 24.07.2025

Новая модель ИИ найдет мошеннические атаки за 120 минут до перевода денег

Эксперты Билайна разработали и внедрили новый алгоритм, позволяющий с помощью ИИ выявлять признаки среднесрочных и долговременных попыток потенциальных... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T10:00:00+03:00

2025-07-24T10:00:00+03:00

2025-07-24T10:00:00+03:00

технологии

билайн

вымпелком

мошенники

безопасность

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Эксперты Билайна разработали и внедрили новый алгоритм, позволяющий с помощью ИИ выявлять признаки среднесрочных и долговременных попыток потенциальных мошенников воздействовать на клиента банка или пользователя сервиса до того, как его уговорят передать свои средства, сообщает оператор.Как отмечается в сообщении, в последнее время мошенники все чаще используют сложные психологические схемы для обмана граждан и хищения их сбережений. Жертвами таких действий чаще всего становятся пенсионеры, которым для "защиты" средств предлагают передать их курьеру. Как правило, за помощью к правоохранительным органам пожилые люди обращаются уже после передачи ценностей или сумм в несколько миллионов рублей.Для эффективной борьбы с подобными схемами и предотвращения потери денег требуется объединение усилий и данных разных сторон – не только правоохранительных органов, но и игроков рынка, например, банков и телеком-операторов. Именно в этом направлении работает команда Билайн Big Data & AI ("Билайн Большие данные и Искусственный интеллект"), развивающая такие продукты на основе больших данных и искусственного интеллекта как антифрод-решения для финансовых организаций и онлайн-ритейла.В частности, команда Билайна пересмотрела принятый на рынке подход к анализу, разработав и внедрив новый алгоритм. Он позволяет выявлять признаки среднесрочного (2-3 часа) и долговременного (от 24 часов до 5 суток) воздействия потенциальных мошенников на клиентов банков и пользователей сервисов.Большинство кейсов социальной инженерии имеет продолжительность от 6 часов до двух суток. Но есть сценарии, где мошенники сначала проверяют, что у жертвы деньги или ценности находятся не в прямом доступе, а в банке. Тогда они разыгрывают спектакль с большим временем "разогрева". Почти все такие события попадают во временное окно 5 суток, поэтому команда разработчиков Билайна сфокусировалась именно на этом временном отрезке.Эксперты Билайна выделили восемь признаков, которые в определенных сочетаниях с высокой долей вероятности указывают на то, что человек подвергается длительному воздействию мошенников. Алгоритм анализирует недавнюю активность пользователя и сопоставляет ее с привычными моделями активности за более длительный период. При возникновении заметных отклонений — например, увеличении количества контактов с новыми собеседниками или изменении привычного режима общения — система отмечает такие изменения для дальнейшего рассмотрения.Когда банк получает запрос на проведение подозрительной операции, он может обратиться к данным оператора связи. Если система фиксирует признаки длительного воздействия, это становится сигналом для службы оценки рисков / безопасности банка: операцию нужно приостановить, а клиента — предупредить и защитить его средства. Информация об оценке того или иного события передается банку при наличии согласия пользователя на обработку и передачу данных в целях защиты прав и законных интересов, в том числе для предотвращения мошеннических действий.Обновленная антифрод-система с новым алгоритмом уже доказала свою эффективность и протестирована в течение полугода в семи крупных российских банках. Моделирование на обезличенных ретроданных 4 миллионов клиентов показало, что точность выявления событий составила около 92%. Алгоритм выявил около 20 тысяч виртуальных случаев с "мошенниками", и в 18 тысячах случаев смог заблаговременно предупредить об их действиях. С помощью нового алгоритма банк получает сигнал о возникновении аномалий за 2-3 часа до попытки клиента перевести деньги."Несмотря на все усилия по информированию о схемах мошенничества, в момент атаки человек может растеряться и не понять, что происходит. Мошенники постоянно совершенствуют свои схемы, и Билайн как технологическая компания использует свой опыт и возможности оператора, чтобы разрабатывать и внедрять эффективные инструменты защиты. Для нас важно не просто выявлять мошенническую активность, но и делать это вовремя, чтобы у банка и клиента был шанс предотвратить потери. Иногда именно вовремя отправленное уведомление, звонок или блокировка операции становятся тем самым решающим шагом, который спасает человека от потери средств", - прокомментировал руководитель направления социального и транзакционного антифрода Билайн Big Data & AI Сергей Иванов.Реклама, ПАО "ВымпелКом", ИНН 7713076301, erid=F7NfYUJCUneTRy6SFt66

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, билайн, вымпелком, мошенники, безопасность