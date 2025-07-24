https://ria.ru/20250724/hamas-2031024072.html

ХАМАС передало ответ на предложение о прекращении огня в Газе

ХАМАС передало ответ на предложение о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 24.07.2025

ХАМАС передало ответ на предложение о прекращении огня в Газе

Палестинское движение ХАМАС передало ответ на предложенное соглашение о прекращении огня в секторе Газа, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T03:40:00+03:00

2025-07-24T03:40:00+03:00

2025-07-24T03:40:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС передало ответ на предложенное соглашение о прекращении огня в секторе Газа, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление движения. В Дохе 6 июля возобновились непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. По данным СМИ, первые раунды закончились безрезультатно. Как ранее заявлял глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, арабская республика вместе с другими посредниками - Катаром и США - работает над 60-дневным прекращением огня в секторе, в ходе которого предполагается освобождение израильских заложников. "ХАМАС только что представил посредникам свой ответ и ответ палестинских фракций на предложение о прекращении огня (в секторе Газа - ред.)", - цитирует агентство заявление движения, опубликованное в его Telegram-канале. Агентство не приводит подробности ответа. Ранее официальный представитель израильского кабинета министров Давид Менцер заявлял, что палестинское движение ХАМАС продолжает отказываться от соглашения по сектору Газа и освобождению израильских заложников, которое было предложено посредниками и одобрено Израилем, делегация израильских переговорщиков до сих пор работает в Дохе. По словам представителя правительства, израильская делегация продолжает находиться и работать в Дохе. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия между сторонами, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев в секторе Газа и порядка 1,5 тысяч израильтян, а также перекинулись на Ливан и Йемен и спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

https://ria.ru/20250721/gaza-2030412391.html

https://ria.ru/20250718/armiya-2029931982.html

https://ria.ru/20250707/sdelka-2027614058.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, доха, египет, хамас