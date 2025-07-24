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ХАМАС передало ответ на предложение о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 24.07.2025
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03:40 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/hamas-2031024072.html
ХАМАС передало ответ на предложение о прекращении огня в Газе
ХАМАС передало ответ на предложение о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 24.07.2025
ХАМАС передало ответ на предложение о прекращении огня в Газе
Палестинское движение ХАМАС передало ответ на предложенное соглашение о прекращении огня в секторе Газа, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T03:40:00+03:00
2025-07-24T03:40:00+03:00
в мире
израиль
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС передало ответ на предложенное соглашение о прекращении огня в секторе Газа, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление движения. В Дохе 6 июля возобновились непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. По данным СМИ, первые раунды закончились безрезультатно. Как ранее заявлял глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, арабская республика вместе с другими посредниками - Катаром и США - работает над 60-дневным прекращением огня в секторе, в ходе которого предполагается освобождение израильских заложников. "ХАМАС только что представил посредникам свой ответ и ответ палестинских фракций на предложение о прекращении огня (в секторе Газа - ред.)", - цитирует агентство заявление движения, опубликованное в его Telegram-канале. Агентство не приводит подробности ответа. Ранее официальный представитель израильского кабинета министров Давид Менцер заявлял, что палестинское движение ХАМАС продолжает отказываться от соглашения по сектору Газа и освобождению израильских заложников, которое было предложено посредниками и одобрено Израилем, делегация израильских переговорщиков до сих пор работает в Дохе. По словам представителя правительства, израильская делегация продолжает находиться и работать в Дохе. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия между сторонами, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев в секторе Газа и порядка 1,5 тысяч израильтян, а также перекинулись на Ливан и Йемен и спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
https://ria.ru/20250721/gaza-2030412391.html
https://ria.ru/20250718/armiya-2029931982.html
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в мире, израиль, доха, египет, хамас
В мире, Израиль, Доха, Египет, ХАМАС
ХАМАС передало ответ на предложение о прекращении огня в Газе

ХАМАС передало ответ на предложенное соглашение о прекращении огня в Газе

© РИА Новости / Назар АльянРазрушения в секторе Газа
Разрушения в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Назар Альян
Разрушения в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС передало ответ на предложенное соглашение о прекращении огня в секторе Газа, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление движения.
В Дохе 6 июля возобновились непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. По данным СМИ, первые раунды закончились безрезультатно. Как ранее заявлял глава МИД Египта Бадр Абдель Аты, арабская республика вместе с другими посредниками - Катаром и США - работает над 60-дневным прекращением огня в секторе, в ходе которого предполагается освобождение израильских заложников.
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21 июля, 14:36
"ХАМАС только что представил посредникам свой ответ и ответ палестинских фракций на предложение о прекращении огня (в секторе Газа - ред.)", - цитирует агентство заявление движения, опубликованное в его Telegram-канале.
Агентство не приводит подробности ответа.
Ранее официальный представитель израильского кабинета министров Давид Менцер заявлял, что палестинское движение ХАМАС продолжает отказываться от соглашения по сектору Газа и освобождению израильских заложников, которое было предложено посредниками и одобрено Израилем, делегация израильских переговорщиков до сих пор работает в Дохе. По словам представителя правительства, израильская делегация продолжает находиться и работать в Дохе.
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Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия между сторонами, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев в секторе Газа и порядка 1,5 тысяч израильтян, а также перекинулись на Ливан и Йемен и спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
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