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Путин встретился с губернатором Архангельской области - РИА Новости, 24.07.2025
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18:36 24.07.2025 (обновлено: 22:40 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/gubernator-2031239337.html
Путин встретился с губернатором Архангельской области
Путин встретился с губернатором Архангельской области - РИА Новости, 24.07.2025
Путин встретился с губернатором Архангельской области
Губернатор Архангельской области рассказал президенту Владимиру Путину о разработке приложения для реабилитации ветеранов спецоперации, сообщил корреспондент... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T18:36:00+03:00
2025-07-24T22:40:00+03:00
архангельская область
владимир путин
россия
политика
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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл — РИА Новости. Губернатор Архангельской области рассказал президенту Владимиру Путину о разработке приложения для реабилитации ветеранов спецоперации, сообщил корреспондент РИА Новости. "Мы достаточно громко о себе заявили, но считаю, что абсолютно объективно: мы первыми в мире запустили и разработали цифровой маршрут возвращения к мирной жизни — по сути, приложение. У наших ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции, у нас — у членов правительства, будет, по сути, весь такой информационный контур жизни наших ребят", — сказал Цыбульский.Он пояснил, что благодаря сервису власти области смогут получать информацию о ветеранах, в том числе об их реабилитации, а они, в свою очередь, смогут онлайн отправлять свои замечания и просьбы.Цыбульский добавил, что приложение тесно связано с запущенной по поручению президента программой "Защитники под крылом Архангела", а также с национальным мессенджером "Макс".&quot;Очень хорошая идея. Надо только, чтобы практика состоялась&quot;, — сказал Путин.Цыбульский отметил, что к обучению в рамках региональной программы для участников СВО "Защитники: под крылом Архангела" уже приступили семьдесят человек."Вообще, надо сказать, я с ними регулярно встречаюсь, я даже был удивлен, насколько ребята мотивированы, насколько они вовлечены в эту работу", — уточнил губернатор.По словам главы региона, мотивации у участников зачастую значительно больше, чем у госслужащих, которые проходят переподготовку и повышают квалификацию. С некоторыми участниками программы уже начали персональную работу, многие уже сделали для себя вывод, по каким направлениям хотели бы работать."Мы сейчас отобрали лучших из лучших, но тем не менее я могу вам сказать из собственной практики, что это действительно ребята, которые хотят и смогут принести большую пользу", — подчеркнул губернатор.Кроме того, в области запустили проект "Стальной тренер" для вернувшихся с ранениями участников спецоперации, которые на бесплатной основе смогут заниматься в фитнес-клубах, чтобы через спорт возвращаться в мирную жизнь.Президент также поручил главе Архангельской области обеспечить нужное состояние школ к 1 сентября.Цыбульский рассказал Путину, что в следующем году в регионе завершится капитальный ремонт почти в 100 школах.&quot;Программы, которые вы к 1 сентября обозначили, все выполняются?&quot; — поинтересовался глава государства.Цыбульский ответил, что в регионе все запланированные школы вводятся, капитальный ремонт идет планово."Смотрите, чтобы к 1 сентября все было в нужном состоянии", — сказал президент.Помимо этого, губернатор рассказал, что с 2020-го по 2024 год число судов, отремонтированных на предприятиях Архангельской области, выросло почти в два раза. По его словам, рост этого показателя продолжается."Ситуация заставляет", — отреагировал глава государства.Путин сегодня прилетел в Архангельскую область. Он провел совещание по развитию подводных сил Военно-морского флота России и принял участие в церемонии поднятия флага на атомном подводном крейсере "Князь Пожарский".Цыбульский также присутствовал на церемонии поднятия флага.
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архангельская область, владимир путин, россия, политика
Архангельская область, Владимир Путин, Россия, Политика
Путин встретился с губернатором Архангельской области

Путин встретился с губернатором Архангельской области Цыбульским

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время встречи
Президент России Владимир Путин и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время встречи
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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл — РИА Новости. Губернатор Архангельской области рассказал президенту Владимиру Путину о разработке приложения для реабилитации ветеранов спецоперации, сообщил корреспондент РИА Новости.
«
"Мы достаточно громко о себе заявили, но считаю, что абсолютно объективно: мы первыми в мире запустили и разработали цифровой маршрут возвращения к мирной жизни — по сути, приложение. У наших ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции, у нас — у членов правительства, будет, по сути, весь такой информационный контур жизни наших ребят", — сказал Цыбульский.
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Он пояснил, что благодаря сервису власти области смогут получать информацию о ветеранах, в том числе об их реабилитации, а они, в свою очередь, смогут онлайн отправлять свои замечания и просьбы.
Цыбульский добавил, что приложение тесно связано с запущенной по поручению президента программой "Защитники под крылом Архангела", а также с национальным мессенджером "Макс".
«

"Очень хорошая идея. Надо только, чтобы практика состоялась", — сказал Путин.

Цыбульский отметил, что к обучению в рамках региональной программы для участников СВО "Защитники: под крылом Архангела" уже приступили семьдесят человек.
"Вообще, надо сказать, я с ними регулярно встречаюсь, я даже был удивлен, насколько ребята мотивированы, насколько они вовлечены в эту работу", — уточнил губернатор.
По словам главы региона, мотивации у участников зачастую значительно больше, чем у госслужащих, которые проходят переподготовку и повышают квалификацию. С некоторыми участниками программы уже начали персональную работу, многие уже сделали для себя вывод, по каким направлениям хотели бы работать.
«
"Мы сейчас отобрали лучших из лучших, но тем не менее я могу вам сказать из собственной практики, что это действительно ребята, которые хотят и смогут принести большую пользу", — подчеркнул губернатор.
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Кроме того, в области запустили проект "Стальной тренер" для вернувшихся с ранениями участников спецоперации, которые на бесплатной основе смогут заниматься в фитнес-клубах, чтобы через спорт возвращаться в мирную жизнь.
Президент также поручил главе Архангельской области обеспечить нужное состояние школ к 1 сентября.
Цыбульский рассказал Путину, что в следующем году в регионе завершится капитальный ремонт почти в 100 школах.
«

"Программы, которые вы к 1 сентября обозначили, все выполняются?" — поинтересовался глава государства.

Цыбульский ответил, что в регионе все запланированные школы вводятся, капитальный ремонт идет планово.
"Смотрите, чтобы к 1 сентября все было в нужном состоянии", — сказал президент.
Помимо этого, губернатор рассказал, что с 2020-го по 2024 год число судов, отремонтированных на предприятиях Архангельской области, выросло почти в два раза. По его словам, рост этого показателя продолжается.
"Ситуация заставляет", — отреагировал глава государства.
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Цыбульский также присутствовал на церемонии поднятия флага.
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