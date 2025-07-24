https://ria.ru/20250724/gubernator-2031187691.html
Путин встретится с губернатором Архангельской области
Путин встретится с губернатором Архангельской области - РИА Новости, 24.07.2025
Путин встретится с губернатором Архангельской области
Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, сообщил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T16:11:00+03:00
2025-07-24T16:11:00+03:00
2025-07-24T16:11:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Летим с вами в Архангельск. С Александром Цыбульским отдельно встретимся", - сказал Песков журналистам. Пресс-секретарь уточнил, что день будет посвящен стратегии развития подводного военно-морского флота. Также состоится совещание, в рамках которого выступит президент, отметил Песков.
https://ria.ru/20250724/soveschanie-2031186429.html
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Политика, Архангельская область, Александр Цыбульский, Дмитрий Песков, Россия, Архангельск, Владимир Путин
Путин встретится с губернатором Архангельской области
Песков: Путин встретится с губернатором Архангельской области Цыбульским