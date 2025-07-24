https://ria.ru/20250724/gubernator-2031187691.html

Путин встретится с губернатором Архангельской области

Путин встретится с губернатором Архангельской области - РИА Новости, 24.07.2025

Путин встретится с губернатором Архангельской области

Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, сообщил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T16:11:00+03:00

2025-07-24T16:11:00+03:00

2025-07-24T16:11:00+03:00

политика

архангельская область

александр цыбульский

дмитрий песков

россия

архангельск

владимир путин

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Летим с вами в Архангельск. С Александром Цыбульским отдельно встретимся", - сказал Песков журналистам. Пресс-секретарь уточнил, что день будет посвящен стратегии развития подводного военно-морского флота. Также состоится совещание, в рамках которого выступит президент, отметил Песков.

https://ria.ru/20250724/soveschanie-2031186429.html

архангельская область

россия

архангельск

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политика, архангельская область, александр цыбульский, дмитрий песков, россия, архангельск, владимир путин