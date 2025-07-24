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Путин встретится с губернатором Архангельской области - РИА Новости, 24.07.2025
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16:11 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/gubernator-2031187691.html
Путин встретится с губернатором Архангельской области
Путин встретится с губернатором Архангельской области - РИА Новости, 24.07.2025
Путин встретится с губернатором Архангельской области
Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, сообщил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T16:11:00+03:00
2025-07-24T16:11:00+03:00
политика
архангельская область
александр цыбульский
дмитрий песков
россия
архангельск
владимир путин
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Летим с вами в Архангельск. С Александром Цыбульским отдельно встретимся", - сказал Песков журналистам. Пресс-секретарь уточнил, что день будет посвящен стратегии развития подводного военно-морского флота. Также состоится совещание, в рамках которого выступит президент, отметил Песков.
https://ria.ru/20250724/soveschanie-2031186429.html
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политика, архангельская область, александр цыбульский, дмитрий песков, россия, архангельск, владимир путин
Политика, Архангельская область, Александр Цыбульский, Дмитрий Песков, Россия, Архангельск, Владимир Путин
Путин встретится с губернатором Архангельской области

Песков: Путин встретится с губернатором Архангельской области Цыбульским

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГубернатор Архангельской области Александр Цыбульский
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Летим с вами в Архангельск. С Александром Цыбульским отдельно встретимся", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь уточнил, что день будет посвящен стратегии развития подводного военно-морского флота. Также состоится совещание, в рамках которого выступит президент, отметил Песков.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Путин проведет совещание по ВМФ
Вчера, 16:07
 
ПолитикаАрхангельская областьАлександр ЦыбульскийДмитрий ПесковРоссияАрхангельскВладимир Путин
 
 
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