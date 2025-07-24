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Европа не заинтересована в противостоянии с Грузией, считает премьер - РИА Новости, 24.07.2025
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00:51 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/gruziya-2031014117.html
Европа не заинтересована в противостоянии с Грузией, считает премьер
Европа не заинтересована в противостоянии с Грузией, считает премьер - РИА Новости, 24.07.2025
Европа не заинтересована в противостоянии с Грузией, считает премьер
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе уверен, что Европа в реальности не заинтересована в напряженных отношениях и противостоянию с грузинской стороной, об... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T00:51:00+03:00
2025-07-24T00:51:00+03:00
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ираклий кобахидзе
мака бочоришвили
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ТБИЛИСИ, 24 июл - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе уверен, что Европа в реальности не заинтересована в напряженных отношениях и противостоянию с грузинской стороной, об этом он заявил в интервью телеканалу Аджарии Общественного вещателя Грузии. Ранее представительство Евросоюза в Грузии сообщило, что страна может лишиться безвизового режима, если до конца августа не выполнит определенные рекомендации. "Европа объективно не заинтересована в таком режиме отношений с нашей страной, однако печальная реальность такова, что в последние годы европейская бюрократия делает все, чтобы нанести ущерб интересам Европы. Особенно из того, что происходит в Европе в последние три года, мы видим, что европейская бюрократия вообще не защищает объективные интересы Европы и европейского общества. Влияние на Европу силы, которую мы называем партией глобальной войны, настолько велико, что европейская бюрократия вынуждена действовать не в соответствии с объективными интересами Европы, а под диктовку каких-то внешних интересов", - заявил премьер. Премьер добавил, что для Европы Грузия является самым важным каналом с точки зрения торговли и экономики. "Мы естественным образом связали Европу и Азию друг с другом. В этом отношении Грузия имеет большое значение для Европы… европейская бюрократия действует не в соответствии с интересами Европы, "а под диктовку внешних интересов", - заявил премьер-министр. Ранее грузинские телекомпании опубликовали письмо Еврокомисии, направленное министру иностранных дел Грузии Маке Бочоришвили. В нем Еврокомиссия призывает власти Грузии выполнить рекомендации, включая отмену принятых ранее законов "О прозрачности иностранного влияния", "О семейных ценностях" и о запрете пропаганды ЛГБТ-сообществ (движение ЛГБТ запрещено в РФ как экстремистское), а также освободить заключенных оппозиционеров. В письме говорится о рисках Грузии потерять безвизовый режим с ЕС в случае невыполнения рекомендаций.
https://ria.ru/20241013/gruziya-1977626312.html
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в мире, европа, грузия, аджария, ираклий кобахидзе, мака бочоришвили, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Европа, Грузия, Аджария, Ираклий Кобахидзе, Мака Бочоришвили, Еврокомиссия, Евросоюз
Европа не заинтересована в противостоянии с Грузией, считает премьер

Премьер Кобахидзе: Европа не заинтересована в напряженных отношениях с Грузией

© AP Photo / Irakli GedenidzeПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступает с речью во время празднования Дня независимости в Тбилиси, Грузия
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступает с речью во время празднования Дня независимости в Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Irakli Gedenidze
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ТБИЛИСИ, 24 июл - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе уверен, что Европа в реальности не заинтересована в напряженных отношениях и противостоянию с грузинской стороной, об этом он заявил в интервью телеканалу Аджарии Общественного вещателя Грузии.
Ранее представительство Евросоюза в Грузии сообщило, что страна может лишиться безвизового режима, если до конца августа не выполнит определенные рекомендации.
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"Европа объективно не заинтересована в таком режиме отношений с нашей страной, однако печальная реальность такова, что в последние годы европейская бюрократия делает все, чтобы нанести ущерб интересам Европы. Особенно из того, что происходит в Европе в последние три года, мы видим, что европейская бюрократия вообще не защищает объективные интересы Европы и европейского общества. Влияние на Европу силы, которую мы называем партией глобальной войны, настолько велико, что европейская бюрократия вынуждена действовать не в соответствии с объективными интересами Европы, а под диктовку каких-то внешних интересов", - заявил премьер.
Премьер добавил, что для Европы Грузия является самым важным каналом с точки зрения торговли и экономики.
"Мы естественным образом связали Европу и Азию друг с другом. В этом отношении Грузия имеет большое значение для Европы… европейская бюрократия действует не в соответствии с интересами Европы, "а под диктовку внешних интересов", - заявил премьер-министр.
Ранее грузинские телекомпании опубликовали письмо Еврокомисии, направленное министру иностранных дел Грузии Маке Бочоришвили. В нем Еврокомиссия призывает власти Грузии выполнить рекомендации, включая отмену принятых ранее законов "О прозрачности иностранного влияния", "О семейных ценностях" и о запрете пропаганды ЛГБТ-сообществ (движение ЛГБТ запрещено в РФ как экстремистское), а также освободить заключенных оппозиционеров. В письме говорится о рисках Грузии потерять безвизовый режим с ЕС в случае невыполнения рекомендаций.
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В миреЕвропаГрузияАджарияИраклий КобахидзеМака БочоришвилиЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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