https://ria.ru/20250724/gruziya-2031014117.html

Европа не заинтересована в противостоянии с Грузией, считает премьер

Европа не заинтересована в противостоянии с Грузией, считает премьер - РИА Новости, 24.07.2025

Европа не заинтересована в противостоянии с Грузией, считает премьер

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе уверен, что Европа в реальности не заинтересована в напряженных отношениях и противостоянию с грузинской стороной, об... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T00:51:00+03:00

2025-07-24T00:51:00+03:00

2025-07-24T00:51:00+03:00

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ТБИЛИСИ, 24 июл - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе уверен, что Европа в реальности не заинтересована в напряженных отношениях и противостоянию с грузинской стороной, об этом он заявил в интервью телеканалу Аджарии Общественного вещателя Грузии. Ранее представительство Евросоюза в Грузии сообщило, что страна может лишиться безвизового режима, если до конца августа не выполнит определенные рекомендации. "Европа объективно не заинтересована в таком режиме отношений с нашей страной, однако печальная реальность такова, что в последние годы европейская бюрократия делает все, чтобы нанести ущерб интересам Европы. Особенно из того, что происходит в Европе в последние три года, мы видим, что европейская бюрократия вообще не защищает объективные интересы Европы и европейского общества. Влияние на Европу силы, которую мы называем партией глобальной войны, настолько велико, что европейская бюрократия вынуждена действовать не в соответствии с объективными интересами Европы, а под диктовку каких-то внешних интересов", - заявил премьер. Премьер добавил, что для Европы Грузия является самым важным каналом с точки зрения торговли и экономики. "Мы естественным образом связали Европу и Азию друг с другом. В этом отношении Грузия имеет большое значение для Европы… европейская бюрократия действует не в соответствии с интересами Европы, "а под диктовку внешних интересов", - заявил премьер-министр. Ранее грузинские телекомпании опубликовали письмо Еврокомисии, направленное министру иностранных дел Грузии Маке Бочоришвили. В нем Еврокомиссия призывает власти Грузии выполнить рекомендации, включая отмену принятых ранее законов "О прозрачности иностранного влияния", "О семейных ценностях" и о запрете пропаганды ЛГБТ-сообществ (движение ЛГБТ запрещено в РФ как экстремистское), а также освободить заключенных оппозиционеров. В письме говорится о рисках Грузии потерять безвизовый режим с ЕС в случае невыполнения рекомендаций.

https://ria.ru/20241013/gruziya-1977626312.html

https://ria.ru/20241128/gruziya-1986289302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, европа, грузия, аджария, ираклий кобахидзе, мака бочоришвили, еврокомиссия, евросоюз