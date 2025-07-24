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Премьер Грузии надеется, что ЕС не отменит безвизовый режим - РИА Новости, 24.07.2025
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00:22 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/gruziya-2031012082.html
Премьер Грузии надеется, что ЕС не отменит безвизовый режим
Премьер Грузии надеется, что ЕС не отменит безвизовый режим - РИА Новости, 24.07.2025
Премьер Грузии надеется, что ЕС не отменит безвизовый режим
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу Аджарии Общественного вещателя Грузии выразил надежду, что Евросоюз примет прагматичное решение и РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T00:22:00+03:00
2025-07-24T00:22:00+03:00
в мире
грузия
аджария
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 24 июл - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу Аджарии Общественного вещателя Грузии выразил надежду, что Евросоюз примет прагматичное решение и не отменит безвизовый режим для грузинских граждан, так как это не принесет пользы объединению. Ранее представительство Евросоюза в Грузии сообщило, что страна может лишиться безвизового режима, если до конца августа не выполнит определенные рекомендации. "С одной стороны стоит очередь за визой, а с другой - мир, спокойствие, стабильность, развитие страны, верховенство закона. Даже сегодня общество сталкивается с такой простой дилеммой. Я думаю, что сделать выбор легко, и я надеюсь, что в конце концов европейская бюрократия примет прагматичное решение, им невыгодно прекращать либерализацию визового режима по простой причине… , какой неудачной была предыдущая попытка, такой же безуспешной будет пятая попытка в случае приостановления визовой либерализации", - заявил премьер. Ранее премьер неоднократно заявлял, что власти страны за последние несколько лет предостерегли четыре попытки совершения революций, которые финансировались извне.
https://ria.ru/20250723/gruziya-2031010665.html
https://ria.ru/20250718/konflikt-2029883604.html
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в мире, грузия, аджария, ираклий кобахидзе, евросоюз
В мире, Грузия, Аджария, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз
Премьер Грузии надеется, что ЕС не отменит безвизовый режим

Премьер Кобахидзе считает, что ЕС невыгодно отменять безвиз для грузин

© AP Photo / Irakli GedenidzeПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 24 июл - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу Аджарии Общественного вещателя Грузии выразил надежду, что Евросоюз примет прагматичное решение и не отменит безвизовый режим для грузинских граждан, так как это не принесет пользы объединению.
Ранее представительство Евросоюза в Грузии сообщило, что страна может лишиться безвизового режима, если до конца августа не выполнит определенные рекомендации.
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"С одной стороны стоит очередь за визой, а с другой - мир, спокойствие, стабильность, развитие страны, верховенство закона. Даже сегодня общество сталкивается с такой простой дилеммой. Я думаю, что сделать выбор легко, и я надеюсь, что в конце концов европейская бюрократия примет прагматичное решение, им невыгодно прекращать либерализацию визового режима по простой причине… , какой неудачной была предыдущая попытка, такой же безуспешной будет пятая попытка в случае приостановления визовой либерализации", - заявил премьер.
Ранее премьер неоднократно заявлял, что власти страны за последние несколько лет предостерегли четыре попытки совершения революций, которые финансировались извне.
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