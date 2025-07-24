https://ria.ru/20250724/gruzija-2031015575.html
Премьер Грузии не исключил приглашения БДИПЧ ОБСЕ на выборы
Премьер Грузии не исключил приглашения БДИПЧ ОБСЕ на выборы - РИА Новости, 24.07.2025
Премьер Грузии не исключил приглашения БДИПЧ ОБСЕ на выборы
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что не исключает приглашения наблюдателей из Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ)... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T01:11:00+03:00
2025-07-24T01:11:00+03:00
2025-07-24T01:11:00+03:00
в мире
грузия
ираклий кобахидзе
бюро по демократическим институтам и правам человека
обсе
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ТБИЛИСИ, 24 июл - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что не исключает приглашения наблюдателей из Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на запланированные осенью выборы в органы местного самоуправления, но для этого власти ждут признания Западом предыдущего отчета по парламентским выборам 2024 года. Премьер в июне заявил, что власти Грузии не планируют приглашать БДИПЧ ОБСЕ на осенние выборы в органы местного самоуправления, так как практики приглашения данных наблюдателей на местные выборы не существует. "Мы находимся в режиме ожидания. В первую очередь, мы ждем признания предыдущего заключения БДИПЧ ОБСЕ. Как только предыдущее заключение будет признано (Западом - ред.), мы немедленно возобновим серьезное обсуждение в связи с этим (приглашением БДИПЧ ОБСЕ). Это не закрытая тема, однако пока мы ожидаем признания предыдущего заключения, чтобы принять решение в связи с приглашением новой миссии", - заявил Кобахидзе.
https://ria.ru/20250724/gruzija-2031013713.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, ираклий кобахидзе, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Бюро по демократическим институтам и правам человека, ОБСЕ
Премьер Грузии не исключил приглашения БДИПЧ ОБСЕ на выборы
Кобахидзе не исключил приглашения наблюдателей из БДИПЧ ОБСЕ на местные выборы