https://ria.ru/20250724/gruzija-2031013713.html

Премьер Грузии обвинил фонды из ЕС в финансировании революционных процессов

Премьер Грузии обвинил фонды из ЕС в финансировании революционных процессов - РИА Новости, 24.07.2025

Премьер Грузии обвинил фонды из ЕС в финансировании революционных процессов

Революционные процессы в Грузии финансировали не только американские, но и европейские фонды, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T00:47:00+03:00

2025-07-24T00:47:00+03:00

2025-07-24T00:53:00+03:00

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ТБИЛИСИ, 24 июл - РИА Новости. Революционные процессы в Грузии финансировали не только американские, но и европейские фонды, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу Аджарии Общественного вещателя Грузии. Европейский парламент неоднократно выражал обеспокоенность действиями правительства Грузии под руководством партии "Грузинская мечта", принимая ряд резолюций, критикующих отклонение от демократических норм и европейского курса страны. "Седьмая резолюция уже одобрена Европейским парламентом, и все семь резолюций несправедливы, что очень негативно сказывается на репутации Европейского парламента и европейских структур в целом. В основном требования европейской бюрократии связаны с неприменением верховенства закона в стране. Кроме того, они требуют наказания конкретных людей, освобождения преступников, неприменения закона в отношении них. Это абсолютно непонятно. Вторая линия, которая прослеживается в этих требованиях, связана с поощрением революционных процессов в стране. Мы наблюдаем за событиями последних нескольких лет. В финансировании революций принимали непосредственное участие не только американские, но и европейские фонды", - заявил премьер. По его словам, при новой администрации США финансирование подобных процессов практически прекратилось. Среди двух основных американских организаций по финансированию премьер перечислил USAID и NED. "В таких условиях европейские фонды стали основным инструментом финансирования революционных процессов и радикализма. Все это, к сожалению, отражено в резолюциях Европейского парламента. Нам нужен мир, стабильность в нашей стране и нам нужно верховенство закона, которое напрямую связано со стабильностью, покоем, умиротворением", - добавил премьер. Ранее Кобахидзе неоднократно заявлял, что власти Грузии за последние несколько лет предостерегли четыре попытки совершения революций, которые финансировались извне. Отношения между Грузией и Евросоюзом ухудшились после того, как в мае прошлого года грузинский парламент принял закон об иноагентах. Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. С тех пор в Грузии постоянно проходят акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Европейские политики неоднократно поддерживали участников этих протестных акций.

https://ria.ru/20250303/gruziya-2002209585.html

https://ria.ru/20250723/gruziya-2031010305.html

https://ria.ru/20250723/gruziya-2031010665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, грузия, аджария, сша, ираклий кобахидзе, агентство по международному развитию сша, евросоюз