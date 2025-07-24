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Премьер Грузии обвинил фонды из ЕС в финансировании революционных процессов - РИА Новости, 24.07.2025
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00:47 24.07.2025 (обновлено: 00:53 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/gruzija-2031013713.html
Премьер Грузии обвинил фонды из ЕС в финансировании революционных процессов
Премьер Грузии обвинил фонды из ЕС в финансировании революционных процессов - РИА Новости, 24.07.2025
Премьер Грузии обвинил фонды из ЕС в финансировании революционных процессов
Революционные процессы в Грузии финансировали не только американские, но и европейские фонды, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T00:47:00+03:00
2025-07-24T00:53:00+03:00
в мире
грузия
аджария
сша
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 24 июл - РИА Новости. Революционные процессы в Грузии финансировали не только американские, но и европейские фонды, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу Аджарии Общественного вещателя Грузии. Европейский парламент неоднократно выражал обеспокоенность действиями правительства Грузии под руководством партии "Грузинская мечта", принимая ряд резолюций, критикующих отклонение от демократических норм и европейского курса страны. "Седьмая резолюция уже одобрена Европейским парламентом, и все семь резолюций несправедливы, что очень негативно сказывается на репутации Европейского парламента и европейских структур в целом. В основном требования европейской бюрократии связаны с неприменением верховенства закона в стране. Кроме того, они требуют наказания конкретных людей, освобождения преступников, неприменения закона в отношении них. Это абсолютно непонятно. Вторая линия, которая прослеживается в этих требованиях, связана с поощрением революционных процессов в стране. Мы наблюдаем за событиями последних нескольких лет. В финансировании революций принимали непосредственное участие не только американские, но и европейские фонды", - заявил премьер. По его словам, при новой администрации США финансирование подобных процессов практически прекратилось. Среди двух основных американских организаций по финансированию премьер перечислил USAID и NED. "В таких условиях европейские фонды стали основным инструментом финансирования революционных процессов и радикализма. Все это, к сожалению, отражено в резолюциях Европейского парламента. Нам нужен мир, стабильность в нашей стране и нам нужно верховенство закона, которое напрямую связано со стабильностью, покоем, умиротворением", - добавил премьер. Ранее Кобахидзе неоднократно заявлял, что власти Грузии за последние несколько лет предостерегли четыре попытки совершения революций, которые финансировались извне. Отношения между Грузией и Евросоюзом ухудшились после того, как в мае прошлого года грузинский парламент принял закон об иноагентах. Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. С тех пор в Грузии постоянно проходят акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Европейские политики неоднократно поддерживали участников этих протестных акций.
https://ria.ru/20250303/gruziya-2002209585.html
https://ria.ru/20250723/gruziya-2031010305.html
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в мире, грузия, аджария, сша, ираклий кобахидзе, агентство по международному развитию сша, евросоюз
В мире, Грузия, Аджария, США, Ираклий Кобахидзе, Агентство по международному развитию США, Евросоюз
Премьер Грузии обвинил фонды из ЕС в финансировании революционных процессов

Кобахидзе: революционные процессы в Грузии финансировали европейские фонды

© Sputnik /  | Перейти в медиабанкБеспорядки у парламента в Тбилиси
Беспорядки у парламента в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
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Беспорядки у парламента в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 24 июл - РИА Новости. Революционные процессы в Грузии финансировали не только американские, но и европейские фонды, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу Аджарии Общественного вещателя Грузии.
Европейский парламент неоднократно выражал обеспокоенность действиями правительства Грузии под руководством партии "Грузинская мечта", принимая ряд резолюций, критикующих отклонение от демократических норм и европейского курса страны.
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"Седьмая резолюция уже одобрена Европейским парламентом, и все семь резолюций несправедливы, что очень негативно сказывается на репутации Европейского парламента и европейских структур в целом. В основном требования европейской бюрократии связаны с неприменением верховенства закона в стране. Кроме того, они требуют наказания конкретных людей, освобождения преступников, неприменения закона в отношении них. Это абсолютно непонятно. Вторая линия, которая прослеживается в этих требованиях, связана с поощрением революционных процессов в стране. Мы наблюдаем за событиями последних нескольких лет. В финансировании революций принимали непосредственное участие не только американские, но и европейские фонды", - заявил премьер.
По его словам, при новой администрации США финансирование подобных процессов практически прекратилось. Среди двух основных американских организаций по финансированию премьер перечислил USAID и NED.
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"В таких условиях европейские фонды стали основным инструментом финансирования революционных процессов и радикализма. Все это, к сожалению, отражено в резолюциях Европейского парламента. Нам нужен мир, стабильность в нашей стране и нам нужно верховенство закона, которое напрямую связано со стабильностью, покоем, умиротворением", - добавил премьер.
Ранее Кобахидзе неоднократно заявлял, что власти Грузии за последние несколько лет предостерегли четыре попытки совершения революций, которые финансировались извне.
Отношения между Грузией и Евросоюзом ухудшились после того, как в мае прошлого года грузинский парламент принял закон об иноагентах. Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. С тех пор в Грузии постоянно проходят акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Европейские политики неоднократно поддерживали участников этих протестных акций.
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В миреГрузияАджарияСШАИраклий КобахидзеАгентство по международному развитию СШАЕвросоюз
 
 
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