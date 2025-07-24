Россияне могут продолжать использовать Instagram* и VPN, заявили в Госдуме
Боярский: россияне могут продолжать использовать Instagram, Facebook и VPN
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россияне не могут продолжать использовать Instagram*, Facebook* (соцсети запрещены в РФ как экстремистские) и VPN, но не стоит специально "подпитываться" экстремистской идеологией из материалов, которые есть в реестре Минюста, глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.
"Можно продолжать использовать Instagram*, Facebook* (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская), можно продолжать использовать VPN, но не стоит специально злонамеренно подпитываться экстремистской идеологией из того списка материалов, о котором я сказал", - сказал он в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Госдума во вторник приняла закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и распространение рекламы VPN. За умышленный поиск в интернете и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, в том числе с использованием VPN, вводится штраф от 3 до 5 тысяч рублей. За распространение рекламы средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, штраф составит до 500 тысяч рублей. Новый закон направлен на борьбу с преступностью, экстремизмом и терроризмом, защиту граждан РФ от телефонного мошенничества и других преступлений, совершаемых удаленно.
Как объяснял ранее РИА Новости соавтор поправок, сенатор Артем Шейкин, основной акцент нового закона делается на регулирование провайдеров, платформ и технических посредников. Парламентарий отмечал, что россиян не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, а открытие страницы с экстремистскими материалами не будет нарушением, если контент не распространяется, не сохраняется и не популяризируется. Также, по его словам, россиян не будут штрафовать за вход в Instagram* (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) и другие заблокированные ресурсы.
Экстремистские материалы содержатся в реестре, который ведет Минюст РФ. Материалы включаются туда по решению суда. На текущий момент реестр содержит 5,5 тысяч позиций. В свою очередь Роскомнадзор обеспечивает мониторинг распространения и доступности экстремистских материалов. Как говорил Шадаев, Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тысячам интернет-страниц, которые отказались удалять экстремистские материалы.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская