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Россияне могут продолжать использовать Instagram* и VPN, заявили в Госдуме - РИА Новости, 24.07.2025
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14:03 24.07.2025 (обновлено: 14:07 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/gosduma-2031145438.html
Россияне могут продолжать использовать Instagram* и VPN, заявили в Госдуме
Россияне могут продолжать использовать Instagram* и VPN, заявили в Госдуме - РИА Новости, 24.07.2025
Россияне могут продолжать использовать Instagram* и VPN, заявили в Госдуме
Россияне не могут продолжать использовать Instagram*, Facebook* (соцсети запрещены в РФ как экстремистские) и VPN, но не стоит специально "подпитываться"... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T14:03:00+03:00
2025-07-24T14:07:00+03:00
общество
россия
сергей боярский
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россияне не могут продолжать использовать Instagram*, Facebook* (соцсети запрещены в РФ как экстремистские) и VPN, но не стоит специально "подпитываться" экстремистской идеологией из материалов, которые есть в реестре Минюста, глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. "Можно продолжать использовать Instagram*, Facebook* (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская), можно продолжать использовать VPN, но не стоит специально злонамеренно подпитываться экстремистской идеологией из того списка материалов, о котором я сказал", - сказал он в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Госдума во вторник приняла закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и распространение рекламы VPN. За умышленный поиск в интернете и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, в том числе с использованием VPN, вводится штраф от 3 до 5 тысяч рублей. За распространение рекламы средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, штраф составит до 500 тысяч рублей. Новый закон направлен на борьбу с преступностью, экстремизмом и терроризмом, защиту граждан РФ от телефонного мошенничества и других преступлений, совершаемых удаленно. Как объяснял ранее РИА Новости соавтор поправок, сенатор Артем Шейкин, основной акцент нового закона делается на регулирование провайдеров, платформ и технических посредников. Парламентарий отмечал, что россиян не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, а открытие страницы с экстремистскими материалами не будет нарушением, если контент не распространяется, не сохраняется и не популяризируется. Также, по его словам, россиян не будут штрафовать за вход в Instagram* (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) и другие заблокированные ресурсы. Экстремистские материалы содержатся в реестре, который ведет Минюст РФ. Материалы включаются туда по решению суда. На текущий момент реестр содержит 5,5 тысяч позиций. В свою очередь Роскомнадзор обеспечивает мониторинг распространения и доступности экстремистских материалов. Как говорил Шадаев, Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тысячам интернет-страниц, которые отказались удалять экстремистские материалы.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
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общество, россия, сергей боярский, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Россия, Сергей Боярский, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Россияне могут продолжать использовать Instagram* и VPN, заявили в Госдуме

Боярский: россияне могут продолжать использовать Instagram, Facebook и VPN

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россияне не могут продолжать использовать Instagram*, Facebook* (соцсети запрещены в РФ как экстремистские) и VPN, но не стоит специально "подпитываться" экстремистской идеологией из материалов, которые есть в реестре Минюста, глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.
"Можно продолжать использовать Instagram*, Facebook* (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская), можно продолжать использовать VPN, но не стоит специально злонамеренно подпитываться экстремистской идеологией из того списка материалов, о котором я сказал", - сказал он в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Госдума во вторник приняла закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и распространение рекламы VPN. За умышленный поиск в интернете и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, в том числе с использованием VPN, вводится штраф от 3 до 5 тысяч рублей. За распространение рекламы средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, штраф составит до 500 тысяч рублей. Новый закон направлен на борьбу с преступностью, экстремизмом и терроризмом, защиту граждан РФ от телефонного мошенничества и других преступлений, совершаемых удаленно.
Как объяснял ранее РИА Новости соавтор поправок, сенатор Артем Шейкин, основной акцент нового закона делается на регулирование провайдеров, платформ и технических посредников. Парламентарий отмечал, что россиян не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, а открытие страницы с экстремистскими материалами не будет нарушением, если контент не распространяется, не сохраняется и не популяризируется. Также, по его словам, россиян не будут штрафовать за вход в Instagram* (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) и другие заблокированные ресурсы.
Экстремистские материалы содержатся в реестре, который ведет Минюст РФ. Материалы включаются туда по решению суда. На текущий момент реестр содержит 5,5 тысяч позиций. В свою очередь Роскомнадзор обеспечивает мониторинг распространения и доступности экстремистских материалов. Как говорил Шадаев, Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тысячам интернет-страниц, которые отказались удалять экстремистские материалы.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Девушка на платформе станции Хорошевская Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Что будет с Инстаграмом* и VPN для россиян: главные вопросы о новом законе
22 июля, 16:06
 
ОбществоРоссияСергей БоярскийГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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