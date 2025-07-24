https://ria.ru/20250724/gorlovka-2031238207.html

В Горловке дрон ВСУ ударил по многоквартирному дому

В Горловке дрон ВСУ ударил по многоквартирному дому - РИА Новости, 24.07.2025

В Горловке дрон ВСУ ударил по многоквартирному дому

Беспилотник украинских войск нанес удар по многоквартирному дому в центре Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T18:30:00+03:00

2025-07-24T18:30:00+03:00

2025-07-24T18:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

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иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Беспилотник украинских войск нанес удар по многоквартирному дому в центре Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "Дрон вооруженных формирований Украины нанес удар по кровле одного из многоквартирных домов в центре Горловки", - написал мэр в Telegram-канале. Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины также сообщило в Telegram-канале, что ВСУ в 16.55 мск атаковали Никитовский район Горловик при помощи дрона-камикадзе, а также в 16.30 сбросили взрывоопасный предмет на этот же район. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250724/spetsoperatsiya-2030988504.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины