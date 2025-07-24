https://ria.ru/20250724/gorlovka-2031076148.html

При украинской атаке на Горловку пострадал мирный житель

При украинской атаке на Горловку пострадал мирный житель - РИА Новости, 24.07.2025

При украинской атаке на Горловку пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранение в результате атаки украинского беспилотника в Горловке в ДНР в среду вечером, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 24.07.2025

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иван приходько

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ДОНЕЦК, 24 июл – РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате атаки украинского беспилотника в Горловке в ДНР в среду вечером, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько. "В результате атаки дрона украинских нацистов вчера вечером по улице Артемовское шоссе ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Он добавил, что также из-за атаки беспилотника в Никитовском районе города поврежден дом. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250724/pvo-2031038044.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, происшествия