https://ria.ru/20250724/gorlovka-2031076148.html
При украинской атаке на Горловку пострадал мирный житель
При украинской атаке на Горловку пострадал мирный житель - РИА Новости, 24.07.2025
При украинской атаке на Горловку пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранение в результате атаки украинского беспилотника в Горловке в ДНР в среду вечером, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T11:03:00+03:00
2025-07-24T11:03:00+03:00
2025-07-24T11:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_ad0ef3ccb46a0b0bfe4cea92120ee251.jpg
ДОНЕЦК, 24 июл – РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате атаки украинского беспилотника в Горловке в ДНР в среду вечером, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько. "В результате атаки дрона украинских нацистов вчера вечером по улице Артемовское шоссе ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Он добавил, что также из-за атаки беспилотника в Никитовском районе города поврежден дом. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250724/pvo-2031038044.html
горловка
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65bc29566e78bcedf87c1d6390f51917.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Происшествия
При украинской атаке на Горловку пострадал мирный житель
Мирный житель ранен при атаке дрона ВСУ в Горловке в ДНР в среду