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Германия выходит на очень опасную позицию, заявила экс-депутат АдГ - РИА Новости, 24.07.2025
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17:18 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/germaniya-2031209768.html
Германия выходит на очень опасную позицию, заявила экс-депутат АдГ
Германия выходит на очень опасную позицию, заявила экс-депутат АдГ - РИА Новости, 24.07.2025
Германия выходит на очень опасную позицию, заявила экс-депутат АдГ
Германия выходит на очень опасную позицию, отправляя оружие на Украину, заявила РИА Новости экс-депутат гамбургского парламента от партии Альтернатива для... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T17:18:00+03:00
2025-07-24T17:18:00+03:00
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Германия выходит на очень опасную позицию, отправляя оружие на Украину, заявила РИА Новости экс-депутат гамбургского парламента от партии Альтернатива для Германии (АдГ) Ольга Петерсен. "Германия выходит на очень опасную позицию. Она начинает поставлять напрямую оружие государству, которое ведет военные действия против России. Это запрещено даже определенными договоренностями, которые были согласованы в конце Второй мировой войны. Поэтому, я надеюсь, что здесь здравый смысл все-таки победит, и Германия отойдет от этой идеи ввязываться в войну с Россией", - сказала Петерсен. По ее словам, подобная милитаристская политика руководства Германии может быть связана с наличием реваншистских настроений у немецких властей, которые используют украинцев для боевых действий против РФ. Однако для продолжения военной поддержки Украины в Германии должен дальше прорабатываться нарратив о том, что Россия представляет опасность. В понедельник министр обороны Германии Писториус объявил, что договоренности с США включают поставку киевскому режиму пяти систем Patriot. Также он заявил, что Германия готова отдать Украине две системы Patriot, но только в случае гарантированного восполнения арсеналов в течение шести или восьми месяцев. В тот же день Минобороны РФ сообщило, что ВС России уничтожили на Украине три пусковые установки одноименного зенитного ракетного комплекса. Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Между тем Франция, Италия, Чехия Венгрия и другие государства отказались от участия в инициативе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250723/mid-2030972048.html
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в мире, россия, германия, украина
В мире, Россия, Германия, Украина
Германия выходит на очень опасную позицию, заявила экс-депутат АдГ

Петерсен: Германия выходит на очень опасную позицию, отправляя оружие на Украину

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Германия выходит на очень опасную позицию, отправляя оружие на Украину, заявила РИА Новости экс-депутат гамбургского парламента от партии Альтернатива для Германии (АдГ) Ольга Петерсен.
"Германия выходит на очень опасную позицию. Она начинает поставлять напрямую оружие государству, которое ведет военные действия против России. Это запрещено даже определенными договоренностями, которые были согласованы в конце Второй мировой войны. Поэтому, я надеюсь, что здесь здравый смысл все-таки победит, и Германия отойдет от этой идеи ввязываться в войну с Россией", - сказала Петерсен.
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23 июля, 20:21
По ее словам, подобная милитаристская политика руководства Германии может быть связана с наличием реваншистских настроений у немецких властей, которые используют украинцев для боевых действий против РФ. Однако для продолжения военной поддержки Украины в Германии должен дальше прорабатываться нарратив о том, что Россия представляет опасность.
В понедельник министр обороны Германии Писториус объявил, что договоренности с США включают поставку киевскому режиму пяти систем Patriot. Также он заявил, что Германия готова отдать Украине две системы Patriot, но только в случае гарантированного восполнения арсеналов в течение шести или восьми месяцев. В тот же день Минобороны РФ сообщило, что ВС России уничтожили на Украине три пусковые установки одноименного зенитного ракетного комплекса.
Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Между тем Франция, Италия, Чехия Венгрия и другие государства отказались от участия в инициативе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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