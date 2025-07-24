https://ria.ru/20250724/germaniya-2031204904.html

Немецкий экс-депутат рассказала, когда прекратится борьба с АдГ

Немецкий экс-депутат рассказала, когда прекратится борьба с АдГ - РИА Новости, 24.07.2025

Немецкий экс-депутат рассказала, когда прекратится борьба с АдГ

Борьба и попытки закрытия партии "Альтернатива для Германии" прекратятся после набора необходимого количества голосов и создания коалиции, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T17:03:00+03:00

2025-07-24T17:03:00+03:00

2025-07-24T17:03:00+03:00

в мире

германия

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альтернатива для германии (партия)

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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Борьба и попытки закрытия партии "Альтернатива для Германии" прекратятся после набора необходимого количества голосов и создания коалиции, сообщила РИА Новости экс-депутат гамбургского парламента от АдГ Ольга Петерсен. "Борьба против "Альтернативы для Германии" продолжится, и прекратится только при условии - либо "АдГ" наберет определенное количество голосов и процент для того, чтобы найти кого-нибудь, кто войдет с ней в коалицию … либо если партия АдГ станет настолько системной, что перестанет быть опасной", - сообщила Петерсен. По ее словам, чем больше предпринимается попыток закрыть партию АдГ, тем выше ее рейтинг. Он добавила, что в Германии уже есть федеральные земли, в которых партия "Альтернатива для Германии" занимает первое место, и без партийных голосов уже невозможно принять какие-то решения со стороны Берлина в этих регионах. Более половины жителей ФРГ из числа опрошенных выступают против запрета правой партии "Альтернатива для Германии", свидетельствуют данные соцопроса института Allensbach, опубликованные в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Согласно результатам исследования, 52% опрошенных считают, что АдГ не следует запрещать, тогда как идею запрета поддерживают лишь 27%. Особенно резко против выступают жители восточной части Германии - две трети респондентов.

https://ria.ru/20250707/germanija-2027561730.html

https://ria.ru/20250709/evropalament-2028059846.html

германия

берлин (город)

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в мире, германия, берлин (город), альтернатива для германии (партия)