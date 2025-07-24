https://ria.ru/20250724/germaniya-2031161130.html

Исследование показало, что немцы думают об уровне жизни в стране

Исследование показало, что немцы думают об уровне жизни в стране - РИА Новости, 24.07.2025

Исследование показало, что немцы думают об уровне жизни в стране

Более 60% немецких граждан считают, что уровень жизни в Германии упал за последние 10 лет, следует из исследования института INSA. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T14:50:00+03:00

2025-07-24T14:50:00+03:00

2025-07-24T14:50:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Более 60% немецких граждан считают, что уровень жизни в Германии упал за последние 10 лет, следует из исследования института INSA. По результатам исследования, на которое в четверг ссылается издание Bild, 60,4% немцев считают, что уровень жизни в Германии стал хуже за последние 10 лет. Чуть больше четверти (28%) не видят изменений, и всего 8,1% респондентов отметили улучшение качества жизни. Относительное большинство (23,8%) немецких граждан считают решение проблем в экономике наиболее важной задачей правительства. Второе и третье место заняли миграционный кризис (21,7%) и реформа социальной системы (17,2%). Опрос проводился с 18 по 21 июля среди 1001 немца, данные о погрешности не приводятся.

https://ria.ru/20250723/putin-2030964092.html

германия

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в мире, германия, bild