https://ria.ru/20250724/gensek-2031267553.html
Генсек ООН призвал к диалогу между Таиландом и Камбоджей
Генсек ООН призвал к диалогу между Таиландом и Камбоджей - РИА Новости, 24.07.2025
Генсек ООН призвал к диалогу между Таиландом и Камбоджей
Генсек ООН Антониу Гутерреш с обеспокоенностью следит за эскалацией между Таиландом и Камбоджей, призывает к диалогу и сдержанности, сообщил заместитель... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T21:00:00+03:00
2025-07-24T21:00:00+03:00
2025-07-24T21:00:00+03:00
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ООН, 24 июл - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш с обеспокоенностью следит за эскалацией между Таиландом и Камбоджей, призывает к диалогу и сдержанности, сообщил заместитель официального представителя генсека Организации Объединенных Наций Фархан Хак. "Генеральный секретарь с обеспокоенностью следит за сообщениями о вооруженных столкновениях на границе между Камбоджей и Таиландом... Генеральный секретарь призывает обе стороны проявлять максимальную сдержанность и решать любые вопросы путем диалога", - сказал Хак в ходе брифинга для журналистов. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии: Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
https://ria.ru/20250724/tailand-2031219677.html
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в мире, таиланд, камбоджа, франция, фархан хак, антониу гутерреш, оон
В мире, Таиланд, Камбоджа, Франция, Фархан Хак, Антониу Гутерреш, ООН
Генсек ООН призвал к диалогу между Таиландом и Камбоджей
Гутерреш с обеспокоенностью следит за эскалацией между Таиландом и Камбоджей