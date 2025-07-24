https://ria.ru/20250724/gazprom-2030982266.html

Газпром победил: Киев обманул сам себя

Газпром победил: Киев обманул сам себя - РИА Новости, 24.07.2025

Газпром победил: Киев обманул сам себя

Последние дни перенасыщены разноплановыми событиями, так или иначе связанными с Россией или влияющими на ее позицию в глобальном мире. На их фоне почти... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T08:00:00+03:00

2025-07-24T08:00:00+03:00

2025-07-24T08:01:00+03:00

аналитика

украина

нидерланды

газпром

нафтогаз украины

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Последние дни перенасыщены разноплановыми событиями, так или иначе связанными с Россией или влияющими на ее позицию в глобальном мире. На их фоне почти незамеченной прошла новость, что окружной суд в Гааге отозвал ордер на арест активов российской компании "Газпром" в Нидерландах, ранее наложенный в рамках очередного всплеска украинской жадности. Эпопея вокруг нашего государственного газового монополиста уходит корнями в начало 90-х и изобилует таким количеством эпизодов той или иной степени напряженности, что немудрено и запутаться.Итак, что же произошло и в честь чего случился сей аттракцион внезапной щедрости в исполнении Нидерландов, которые являются одним из крупнейших в Евросоюзе спонсоров войны на Украине? На первый взгляд — никакой логики.Не будем утомлять читателя делами давно минувших дней, скажем лишь, что основные газовые манипуляции — воровство и шантаж со стороны Киева — начались в 1997 году, когда Москва и Киев подписали соглашение о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. По его положениям наша страна получала в аренду на 20 лет бухты в Севастополе и Феодосии для базирования соединений Черноморского флота. Поскольку денег у Украины не было уже тогда, использовался механизм товарного бартера, когда Москва в счет поставок природного газа гасила свои арендные платежи. Дополнительно "Газпром" получил легальное право участвовать в приватизационных мероприятиях, относящихся к объектам украинской энергетики. На десерт Москва забрала себе восемь бомбардировщиков Ту-160, три ракетоносца Ту-95МС и сотни крылатых ракет для них. Киев все это богатство обслуживать не мог и при горячем одобрении Вашингтона готовился уникальные самолеты распилить.Проблемы начались сразу. Осенью 1997 года путем слияния компаний "Укргазпром" и "Укрнефт" был образован холдинг "Нафтогаз". А уже в декабре "Газпром" обвинил украинскую сторону в отборе газа сверх лимита на 50 миллионов долларов. Ребята в Киеве со старта куролесили на всю катушку.Дальше произошло множество событий, но мы промотаем пленку памяти сразу в 2017 год, когда "Нафтогаз" подал иск в Стокгольмский арбитраж с требованием взыскать с российской стороны 27 миллиардов долларов в качестве компенсации за утраченные активы в Крыму, куда была включены инженерная инфраструктура компании "Черноморнефтегаз" и газ, накопленный в подземных хранилищах. Одновременно Украина требовала вернуть деньги, якобы выплаченные в результате неправомерного ценообразования. "Газпром" выдвинул встречный иск на 37 миллиардов, и после долгих разбирательств арбитраж подавляющее большинство украинских фантазий аннулировал, помимо прочего, обязав "Нафтогаз" выплатить два миллиарда долларов неустойки.Правда, уже в следующем году тот же суд в Стокгольме вынес решение, обязывающее российскую компанию заплатить "Нафтогазу" уже четыре миллиарда долларов якобы за недопоставку законтрактованных объемов газа. "Газпром" платить отказался, и Киев попытался силой изъять и продать российские активы в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах. Однако очень быстро окружной суд Швеции приостановил действие постановления, а окончательно украинские мечты о халяве похоронил Высокий суд Англии и Уэльса — все иски "Нафтогаза" были заморожены.Хлопцы в Киеве продолжали упорствовать и выкатили "Газпрому" иск в 12 миллиардов долларов за строительство "Северного потока", который снижал рыночную стоимость украинской газотранспортной системы (ОГТСУ). Со стороны Украины было еще много угроз и клятвенных обещаний обобрать российского монополиста до нитки, но все эти потуги завершились тем, что Россия на государственном уровне установила верховенство отечественного судебного права, полностью игнорируя все решения внешних судов.В новейшей истории российский газ уже после начала СВО и широкомасштабных боевых действий заходил на Украину через две газоизмерительные станции — "Сохрановка" и "Суджа". Транзитная труба в первом случае заходила на территорию Луганской области, а во втором — Сумской. В мае 2022 года Украина перекрыла магистраль Сохрановка — Новопсков, хотя власти Луганской Народной Республики свободно пропускали украинских специалистов для обеспечения работы станции и замеров прокачки."Нафтогаз" и ОГТСУ действовали по лекалам бандитов 90-х. Сами создали проблему и тут же потребовали денег за якобы имеющий место форс-мажор. Киев манипулировал условием "качай или плати", упирая на то, что "Газпром" недопоставил прописанные объемы, на что российская сторона резонно указала, что прокачка прекращена не по нашей вине. Сами перекрыли, сами себе и платите.Еще один неудобный для украинской стороны факт заключается в том, что даже после вторжения ВСУ в Курскую область ГИС "Суджа" продолжала работать, автоматически прокачивая голубое топливо. То есть "Газпром" свои обязательства выполнял, а остановилась прокачка после того, как украинские боевики, драпая в марте текущего года от наступающих частей российский армии, взорвали многострадальную станцию. Как несложно догадаться, "Нафтогаз" тут же включил выпавшие объемы в свой очередной иск.Что касается текущих требований, то, невзирая на грозные сообщения Зеленского и горячие обещания главы "Нафтогаза" Сергея Корецкого, со взысканием денег с "Газпрома" дела обстоят тоскливо. В том числе и потому, что Украина добровольно вошла в систему западного права, которое работает по принципу преюдиции. Данный термин подразумевает, что в спорах двух субъектов в рамках аналогичных тяжб автоматически действуют ранее принятые судебные решения. А ранее европейские суды, напомним, все украинские запросы за экспроприацию активов "Газпрома" отфуболили.Киевские любители быстрого обогащения за чужой счет не были бы собой, если бы остановились. Поскольку в связке "Газпром" — "Нафтогаз" получить принципиально новое решение крайне сложно, Украина попробовала зайти с фланга. На роль жертв назначили сельскохозяйственное предприятие "Жнива" и компанию "Славутич-инвест", владевшую обширными аграрными угодьями в Запорожской области. Они подали иск в суд Нидерландов с требованием взыскать с голландских дочерних предприятий "Газпрома" 85 миллионов долларов за урожай зерновых, утраченный из-за боевых действий и перехода части запорожских земель под контроль России.Суд в Гааге требования отклонил, но с очень интересной оговоркой.Как сказано в заключении, на российские активы в составе компаний Wintershall Noordzee и Gazprom International Projects B.V. распространяется принцип государственного иммунитета. Он подразумевает, что суды одной страны не вправе рассматривать дела против другого государства или его государственных предприятий. С точки зрения права все идеально точно, так как "Газпром" — это государственная вертикально интегрированная компания.Проще всего предположить, что Нидерланды приняли такое решение из-за боязни ответных мер со стороны России, которая начнет замораживать и изымать голландские государственные активы. Но есть серьезные подозрения, что Европа таким образом начинает стелить соломку на будущее, где возобновление импорта российского газа возможно и желанно, а вот украинские мошенники во всех этих схемах совершенно лишние. Да и надоели уже всем.

https://ria.ru/20250721/niderlandy-2030503807.html

https://ria.ru/20250627/ukraina-2025930867.html

https://ria.ru/20250626/nato-2025572662.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, украина, нидерланды, газпром, нафтогаз украины