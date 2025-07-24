https://ria.ru/20250724/gaza-2031278429.html
В Египте повысили уровень готовности к приему пациентов из сектора Газа
В Египте повысили уровень готовности к приему пациентов из сектора Газа - РИА Новости, 24.07.2025
В Египте повысили уровень готовности к приему пациентов из сектора Газа
Больницы Северного Синая в Египте повысили уровень готовности для возможного приема пациентов из сектора Газа, заявил РИА Новости губернатор провинции Халед... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T23:15:00+03:00
2025-07-24T23:15:00+03:00
2025-07-24T23:15:00+03:00
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КАИР, 24 июл - РИА Новости. Больницы Северного Синая в Египте повысили уровень готовности для возможного приема пациентов из сектора Газа, заявил РИА Новости губернатор провинции Халед Мугавер. "Провинция, как и в предыдущие разы, полностью готова к приему любого количества помощи по воздуху, морю и суше. Также больницы повысили уровень готовности для приема пострадавших", - сообщил губернатор Северного Синая. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия между сторонами, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев в секторе Газа и порядка 1,5 тысяч израильтян, а также перекинулись на Ливан и Йемен и спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
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в мире, израиль, северный синай (мухафаза), египет, хамас
В мире, Израиль, Северный Синай (мухафаза), Египет, ХАМАС
В Египте повысили уровень готовности к приему пациентов из сектора Газа
Власти Северного Синая повысили уровень готовности для приема пациентов из Газы