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СМИ: Египет, Катар и США проводят встречу по перемирию в Газе - РИА Новости, 24.07.2025
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22:44 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/gaza-2031275711.html
СМИ: Египет, Катар и США проводят встречу по перемирию в Газе
СМИ: Египет, Катар и США проводят встречу по перемирию в Газе - РИА Новости, 24.07.2025
СМИ: Египет, Катар и США проводят встречу по перемирию в Газе
Посредники в лице Египта, Катара и США проводят встречу с целью не допустить провала переговоров о прекращении огня в секторе Газа, сообщил телеканал Al Arabiya РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T22:44:00+03:00
2025-07-24T22:44:00+03:00
в мире
сша
доха
египет
биньямин нетаньяху
стив уиткофф
хамас
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КАИР, 24 июл - РИА Новости. Посредники в лице Египта, Катара и США проводят встречу с целью не допустить провала переговоров о прекращении огня в секторе Газа, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. "Посредники сейчас проводят встречу с целью не допустить провала переговоров по Газе", - заявили источники телеканала. В четверг канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщила, что Израиль принял решение отозвать переговорную группу из Дохи для консультаций после получения ответа от палестинского движения ХАМАС по предложенному посредниками соглашению по урегулированию конфликта с сектором Газа и освобождению заложников. Специальный посланник Соединенных Штатов по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что США отзывают свою переговорную команду из Дохи после ответа ХАМАС, который "не свидетельствует" о стремлении к достижению перемирия в Газе. По его словам, США намерены задействовать альтернативные варианты для освобождения заложников в Газе.
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в мире, сша, доха, египет, биньямин нетаньяху, стив уиткофф, хамас
В мире, США, Доха, Египет, Биньямин Нетаньяху, Стив Уиткофф, ХАМАС
СМИ: Египет, Катар и США проводят встречу по перемирию в Газе

Al Arabiya: Египет, Катар и США проводят встречу по перемирию в Газе

© AP Photo / Ohad ZwigenbergСектор Газа
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Сектор Газа. Архивное фото
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КАИР, 24 июл - РИА Новости. Посредники в лице Египта, Катара и США проводят встречу с целью не допустить провала переговоров о прекращении огня в секторе Газа, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
"Посредники сейчас проводят встречу с целью не допустить провала переговоров по Газе", - заявили источники телеканала.
В четверг канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщила, что Израиль принял решение отозвать переговорную группу из Дохи для консультаций после получения ответа от палестинского движения ХАМАС по предложенному посредниками соглашению по урегулированию конфликта с сектором Газа и освобождению заложников.
Специальный посланник Соединенных Штатов по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что США отзывают свою переговорную команду из Дохи после ответа ХАМАС, который "не свидетельствует" о стремлении к достижению перемирия в Газе. По его словам, США намерены задействовать альтернативные варианты для освобождения заложников в Газе.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
США задействуют альтернативные пути освобождения заложников в Газе
Вчера, 20:49
 
В миреСШАДохаЕгипетБиньямин НетаньяхуСтив УиткоффХАМАС
 
 
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