https://ria.ru/20250724/gaza-2031275711.html

СМИ: Египет, Катар и США проводят встречу по перемирию в Газе

СМИ: Египет, Катар и США проводят встречу по перемирию в Газе - РИА Новости, 24.07.2025

СМИ: Египет, Катар и США проводят встречу по перемирию в Газе

Посредники в лице Египта, Катара и США проводят встречу с целью не допустить провала переговоров о прекращении огня в секторе Газа, сообщил телеканал Al Arabiya РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T22:44:00+03:00

2025-07-24T22:44:00+03:00

2025-07-24T22:44:00+03:00

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КАИР, 24 июл - РИА Новости. Посредники в лице Египта, Катара и США проводят встречу с целью не допустить провала переговоров о прекращении огня в секторе Газа, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. "Посредники сейчас проводят встречу с целью не допустить провала переговоров по Газе", - заявили источники телеканала. В четверг канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщила, что Израиль принял решение отозвать переговорную группу из Дохи для консультаций после получения ответа от палестинского движения ХАМАС по предложенному посредниками соглашению по урегулированию конфликта с сектором Газа и освобождению заложников. Специальный посланник Соединенных Штатов по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что США отзывают свою переговорную команду из Дохи после ответа ХАМАС, который "не свидетельствует" о стремлении к достижению перемирия в Газе. По его словам, США намерены задействовать альтернативные варианты для освобождения заложников в Газе.

https://ria.ru/20250724/gaza-2031263904.html

сша

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в мире, сша, доха, египет, биньямин нетаньяху, стив уиткофф, хамас