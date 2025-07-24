https://ria.ru/20250724/gaz-2031041345.html

Подачу газа в Армению из России временно приостановили

Подачу газа в Армению из России временно приостановили - РИА Новости, 24.07.2025

Подачу газа в Армению из России временно приостановили

Подачу российского природного газа в Армению приостановили на два дня из-за ремонта, сообщила пресс-служба компании "Газпром Армения". РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T08:53:00+03:00

2025-07-24T08:53:00+03:00

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ЕРЕВАН, 24 июл — РИА Новости. Подачу российского природного газа в Армению приостановили на два дня из-за ремонта, сообщила пресс-служба компании "Газпром Армения". "С 7:00 24 июля до 19:00 26 июля будет временно приостановлена подача природного газа в Армению", — говорится в в релизе. Причиной в компании назвали необходимость проведения аварийно-восстановительных работ на участке "Казах — Сагурамо" транзитного магистрального газопровода "Северный Кавказ — Закавказье" на территории Грузии.В компании заверили, что обеспечат бесперебойное снабжение потребителей за счет внутренних резервов и дополнительных поставок газа из Ирана."Газпром Армения" полностью принадлежит "Газпрому". Компания поставляет газ на внутренний рынок республики, при этом "Газпром" покрывает все ее потребности, а в ценообразовании применяется льготный тариф (без вывозной пошлины).

https://ria.ru/20250719/tovary-2030114819.html

https://ria.ru/20250628/gaz-2025998348.html

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армения, россия, грузия, газпром, в мире