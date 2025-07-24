Рейтинг@Mail.ru
Подачу газа в Армению из России временно приостановили - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:53 24.07.2025 (обновлено: 11:23 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/gaz-2031041345.html
Подачу газа в Армению из России временно приостановили
Подачу газа в Армению из России временно приостановили - РИА Новости, 24.07.2025
Подачу газа в Армению из России временно приостановили
Подачу российского природного газа в Армению приостановили на два дня из-за ремонта, сообщила пресс-служба компании "Газпром Армения". РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T08:53:00+03:00
2025-07-24T11:23:00+03:00
армения
россия
грузия
газпром
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997342036_0:243:2778:1806_1920x0_80_0_0_b5e01eada633e0807ad6895acf15d797.jpg
ЕРЕВАН, 24 июл — РИА Новости. Подачу российского природного газа в Армению приостановили на два дня из-за ремонта, сообщила пресс-служба компании "Газпром Армения". "С 7:00 24 июля до 19:00 26 июля будет временно приостановлена подача природного газа в Армению", — говорится в в релизе. Причиной в компании назвали необходимость проведения аварийно-восстановительных работ на участке "Казах — Сагурамо" транзитного магистрального газопровода "Северный Кавказ — Закавказье" на территории Грузии.В компании заверили, что обеспечат бесперебойное снабжение потребителей за счет внутренних резервов и дополнительных поставок газа из Ирана."Газпром Армения" полностью принадлежит "Газпрому". Компания поставляет газ на внутренний рынок республики, при этом "Газпром" покрывает все ее потребности, а в ценообразовании применяется льготный тариф (без вывозной пошлины).
https://ria.ru/20250719/tovary-2030114819.html
https://ria.ru/20250628/gaz-2025998348.html
армения
россия
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997342036_24:0:2755:2048_1920x0_80_0_0_a66f57c3f85f4f17b03e53d2dde5e0dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, россия, грузия, газпром, в мире
Армения, Россия, Грузия, Газпром, В мире
Подачу газа в Армению из России временно приостановили

Подачу газа из России в Армению временно остановили из-за ремонта

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГазораспределительная станция
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Газораспределительная станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 24 июл — РИА Новости. Подачу российского природного газа в Армению приостановили на два дня из-за ремонта, сообщила пресс-служба компании "Газпром Армения".
"С 7:00 24 июля до 19:00 26 июля будет временно приостановлена подача природного газа в Армению", — говорится в в релизе.
Абрикосы - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Запад не будет покупать товары из Армении вместо России, заявил Абрамян
19 июля, 09:52
Причиной в компании назвали необходимость проведения аварийно-восстановительных работ на участке "Казах — Сагурамо" транзитного магистрального газопровода "Северный Кавказ — Закавказье" на территории Грузии.
В компании заверили, что обеспечат бесперебойное снабжение потребителей за счет внутренних резервов и дополнительных поставок газа из Ирана.
"Газпром Армения" полностью принадлежит "Газпрому". Компания поставляет газ на внутренний рынок республики, при этом "Газпром" покрывает все ее потребности, а в ценообразовании применяется льготный тариф (без вывозной пошлины).
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Эксперт оценил возможность поставок российского газа в Иран
28 июня, 11:24
 
АрменияРоссияГрузияГазпромВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала