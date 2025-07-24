https://ria.ru/20250724/gayki-2031121344.html

МИД обвинил Молдавию в закручивании гаек в отношении оппозиции

МИД обвинил Молдавию в закручивании гаек в отношении оппозиции - РИА Новости, 24.07.2025

МИД обвинил Молдавию в закручивании гаек в отношении оппозиции

С приближением парламентских выборов официальный Кишинёв продолжает закручивать гайки в отношении оппозиции в стране​, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T13:01:00+03:00

2025-07-24T13:01:00+03:00

2025-07-24T13:01:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. С приближением парламентских выборов официальный Кишинёв продолжает закручивать гайки в отношении оппозиции в стране​, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "С приближением парламентских выборов, а напомню, они назначены на 28 сентября, официальный Кишинёв, на словах который декларирует естественно приверженность демократии, на деле продолжает закручивание гаек в отношении оппозиционных политических сил", - сказала она в ходе брифинга. Захарова добавила, что официальный Кишинёв на деле разрушает те демократические основы, ради которых, как он объясняет это молдавскому народу, пожертвовал его благополучием. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250723/moldaviya-2030804100.html

https://ria.ru/20250722/dodon-2030611534.html

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в мире, кишинев, молдавия, россия, мария захарова, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец