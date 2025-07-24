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МИД обвинил Молдавию в закручивании гаек в отношении оппозиции - РИА Новости, 24.07.2025
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13:01 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/gayki-2031121344.html
МИД обвинил Молдавию в закручивании гаек в отношении оппозиции
МИД обвинил Молдавию в закручивании гаек в отношении оппозиции - РИА Новости, 24.07.2025
МИД обвинил Молдавию в закручивании гаек в отношении оппозиции
С приближением парламентских выборов официальный Кишинёв продолжает закручивать гайки в отношении оппозиции в стране​, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T13:01:00+03:00
2025-07-24T13:01:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. С приближением парламентских выборов официальный Кишинёв продолжает закручивать гайки в отношении оппозиции в стране​, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "С приближением парламентских выборов, а напомню, они назначены на 28 сентября, официальный Кишинёв, на словах который декларирует естественно приверженность демократии, на деле продолжает закручивание гаек в отношении оппозиционных политических сил", - сказала она в ходе брифинга. Захарова добавила, что официальный Кишинёв на деле разрушает те демократические основы, ради которых, как он объясняет это молдавскому народу, пожертвовал его благополучием. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250723/moldaviya-2030804100.html
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в мире, кишинев, молдавия, россия, мария захарова, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Кишинев, Молдавия, Россия, Мария Захарова, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
МИД обвинил Молдавию в закручивании гаек в отношении оппозиции

Захарова: Кишинев закручивает гайки в отношении оппозиции в свете выборов

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Евросоюза
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. С приближением парламентских выборов официальный Кишинёв продолжает закручивать гайки в отношении оппозиции в стране​, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"С приближением парламентских выборов, а напомню, они назначены на 28 сентября, официальный Кишинёв, на словах который декларирует естественно приверженность демократии, на деле продолжает закручивание гаек в отношении оппозиционных политических сил", - сказала она в ходе брифинга.
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Захарова добавила, что официальный Кишинёв на деле разрушает те демократические основы, ради которых, как он объясняет это молдавскому народу, пожертвовал его благополучием.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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В миреКишиневМолдавияРоссияМария ЗахароваЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
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