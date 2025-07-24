Пьяный житель Камчатки приехал в ГАИ со змеей пожаловаться на лишение прав
Пьяный житель Камчатки со змеей приехал в ГАИ жаловаться на лишение прав
© Фото : УГИБДД по Камчатскому краюПьяный житель Камчатки со змеей приехал в ГАИ жаловаться на лишение прав.
© Фото : УГИБДД по Камчатскому краю
Пьяный житель Камчатки со змеей приехал в ГАИ жаловаться на лишение прав.
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл — РИА Новости. Житель Камчатки пьяным приехал в ГАИ на автомобиле, чтобы пожаловаться на лишение прав, с собой он захватил змею, сообщает Госавтоинспекция региона.
"В Госавтоинспекцию Камчатского края на своем автомобиле приехал 63-летний мужчина, чтобы подать жалобу на то, что его лишили права управления транспортными средствами. Как только он припарковался, находящиеся рядом инспекторы ДПС сразу заметили признаки опьянения у водителя", — говорится в публикации.
Водитель прошел освидетельствование, показавшее, что норма алкоголя в его крови превышена в пять раз.
"Интересным фактом стало то, что с собой у нарушителя был его домашний питомец — змея", — отметили в ГАИ.
Мужчину отстранили от управления, на него составили протокол. Автомобиль поместили на специализированную стоянку, а к водителю применили административное задержание.
В Госавтоинспекции РИА Новости уточнили, что со змеей все в порядке, она дожидается хозяина дома.
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