https://ria.ru/20250724/gai-2031028001.html

Пьяный житель Камчатки приехал в ГАИ со змеей пожаловаться на лишение прав

Пьяный житель Камчатки приехал в ГАИ со змеей пожаловаться на лишение прав - РИА Новости, 24.07.2025

Пьяный житель Камчатки приехал в ГАИ со змеей пожаловаться на лишение прав

Житель Камчатки пьяным приехал в ГАИ на автомобиле, чтобы пожаловаться на лишение прав, с собой он захватил змею, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T04:58:00+03:00

2025-07-24T04:58:00+03:00

2025-07-24T11:02:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл — РИА Новости. Житель Камчатки пьяным приехал в ГАИ на автомобиле, чтобы пожаловаться на лишение прав, с собой он захватил змею, сообщает Госавтоинспекция региона."В Госавтоинспекцию Камчатского края на своем автомобиле приехал 63-летний мужчина, чтобы подать жалобу на то, что его лишили права управления транспортными средствами. Как только он припарковался, находящиеся рядом инспекторы ДПС сразу заметили признаки опьянения у водителя", — говорится в публикации.Водитель прошел освидетельствование, показавшее, что норма алкоголя в его крови превышена в пять раз."Интересным фактом стало то, что с собой у нарушителя был его домашний питомец — змея", — отметили в ГАИ.Мужчину отстранили от управления, на него составили протокол. Автомобиль поместили на специализированную стоянку, а к водителю применили административное задержание.В Госавтоинспекции РИА Новости уточнили, что со змеей все в порядке, она дожидается хозяина дома.

https://ria.ru/20250715/peterburg-2029338649.html

https://ria.ru/20250210/burjatija-1998389882.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, камчатка, камчатский край, гибдд мвд рф