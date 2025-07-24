https://ria.ru/20250724/fsb-2031112741.html

ФСБ показала на видео задержание людей, призывавших к убийствам военных

ФСБ показала на видео задержание людей, призывавших к убийствам военных - РИА Новости, 24.07.2025

ФСБ показала на видео задержание людей, призывавших к убийствам военных

Один из задержанных за призывы к убийствам российских военнослужащих признался, что придерживается проукраинских взглядов. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T12:45:00+03:00

2025-07-24T12:45:00+03:00

2025-07-24T13:32:00+03:00

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Один из задержанных за призывы к убийствам российских военнослужащих признался, что придерживается проукраинских взглядов."Придерживаюсь проукраинских взглядов, создал Telergam-аккаунт, где подписался на группы похожих взглядов. Там я писал комментарии проукраинского характера", — сказал он на видео, обнародованном ФСБ.Сегодня спецслужба сообщила, что в восьми регионах задержали девять человек, которые публиковали в соцсетях и мессенджерах призывы к убийствам российских военных, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей. Против них возбудили уголовные дела о пропаганде терроризма и публичных призывах к экстремистской деятельности. Суд отправил всех задержанных под стражу.

https://ria.ru/20250723/fsb--2030768058.html

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Кадры задержания россиян, призывавших к убийствам военных В восьми российских регионах задержаны девять граждан РФ, призывавших к убийствам российских военных, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей, сообщили в ЦОС ФСБ. 2025-07-24T12:45 true PT2M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, происшествия, безопасность