https://ria.ru/20250724/fsb-2031112741.html
ФСБ показала на видео задержание людей, призывавших к убийствам военных
ФСБ показала на видео задержание людей, призывавших к убийствам военных - РИА Новости, 24.07.2025
ФСБ показала на видео задержание людей, призывавших к убийствам военных
Один из задержанных за призывы к убийствам российских военнослужащих признался, что придерживается проукраинских взглядов. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T12:45:00+03:00
2025-07-24T12:45:00+03:00
2025-07-24T13:32:00+03:00
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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происшествия
безопасность
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Один из задержанных за призывы к убийствам российских военнослужащих признался, что придерживается проукраинских взглядов."Придерживаюсь проукраинских взглядов, создал Telergam-аккаунт, где подписался на группы похожих взглядов. Там я писал комментарии проукраинского характера", — сказал он на видео, обнародованном ФСБ.Сегодня спецслужба сообщила, что в восьми регионах задержали девять человек, которые публиковали в соцсетях и мессенджерах призывы к убийствам российских военных, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей. Против них возбудили уголовные дела о пропаганде терроризма и публичных призывах к экстремистской деятельности. Суд отправил всех задержанных под стражу.
https://ria.ru/20250723/fsb--2030768058.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры задержания россиян, призывавших к убийствам военных
В восьми российских регионах задержаны девять граждан РФ, призывавших к убийствам российских военных, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей, сообщили в ЦОС ФСБ.
2025-07-24T12:45
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PT2M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, происшествия, безопасность
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Происшествия, Безопасность
ФСБ показала на видео задержание людей, призывавших к убийствам военных
ФСБ показала видео с задержанными за призывы убивать военных