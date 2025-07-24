https://ria.ru/20250724/fsb-2031050833.html

ФСБ задержала девять россиян, призывавших к убийствам военных

ФСБ задержала девять россиян, призывавших к убийствам военных - РИА Новости, 24.07.2025

ФСБ задержала девять россиян, призывавших к убийствам военных

В восьми российских регионах задержаны девять граждан РФ, призывавших к убийствам российских военных, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей,... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T09:47:00+03:00

2025-07-24T09:47:00+03:00

2025-07-24T13:17:00+03:00

происшествия

россия

краснодарский край

ярославская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В восьми российских регионах задержаны девять граждан РФ, призывавших к убийствам российских военных, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей, сообщили в ЦОС ФСБ. "Федеральной службой безопасности России на территории Краснодарского края, Астраханской, Владимирской, Мурманской, Омской, Херсонской, Ярославской областей, Еврейской автономной области задержаны девять граждан Российской Федерации, причастных к размещению в социальных сетях и мессенджерах призывов к убийствам российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также членов их семей. У задержанных изъяты средства коммуникации, использовавшиеся в противоправной деятельности", - говорится в сообщении. Отмечается, что возбуждены и расследуются уголовные дела по части второй статьи 205.2 (пропаганда терроризма) и части второй статьи 280 (публичные призывы к экстремистской деятельности) УК России. Подозреваемые заключены под стражу. ФСБ предупреждает, что "основными целевыми аудиториями украинских вербовщиков являются лица, не обладающие базовыми юридическими познаниями и не отдающие себе отчет в тяжести совершаемых деяний", и призывает к бдительности и нетерпимости к таким провокациям в интернете.

https://ria.ru/20250723/fsb--2030768058.html

россия

краснодарский край

ярославская область

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Кадры задержания россиян, призывавших к убийствам военных В восьми российских регионах задержаны девять граждан РФ, призывавших к убийствам российских военных, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей, сообщили в ЦОС ФСБ. 2025-07-24T09:47 true PT2M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, краснодарский край, ярославская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)