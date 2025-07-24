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ФСБ задержала девять россиян, призывавших к убийствам военных - РИА Новости, 24.07.2025
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09:47 24.07.2025 (обновлено: 13:17 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/fsb-2031050833.html
ФСБ задержала девять россиян, призывавших к убийствам военных
ФСБ задержала девять россиян, призывавших к убийствам военных - РИА Новости, 24.07.2025
ФСБ задержала девять россиян, призывавших к убийствам военных
В восьми российских регионах задержаны девять граждан РФ, призывавших к убийствам российских военных, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей,... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T09:47:00+03:00
2025-07-24T13:17:00+03:00
происшествия
россия
краснодарский край
ярославская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В восьми российских регионах задержаны девять граждан РФ, призывавших к убийствам российских военных, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей, сообщили в ЦОС ФСБ. "Федеральной службой безопасности России на территории Краснодарского края, Астраханской, Владимирской, Мурманской, Омской, Херсонской, Ярославской областей, Еврейской автономной области задержаны девять граждан Российской Федерации, причастных к размещению в социальных сетях и мессенджерах призывов к убийствам российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также членов их семей. У задержанных изъяты средства коммуникации, использовавшиеся в противоправной деятельности", - говорится в сообщении. Отмечается, что возбуждены и расследуются уголовные дела по части второй статьи 205.2 (пропаганда терроризма) и части второй статьи 280 (публичные призывы к экстремистской деятельности) УК России. Подозреваемые заключены под стражу. ФСБ предупреждает, что "основными целевыми аудиториями украинских вербовщиков являются лица, не обладающие базовыми юридическими познаниями и не отдающие себе отчет в тяжести совершаемых деяний", и призывает к бдительности и нетерпимости к таким провокациям в интернете.
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россия
краснодарский край
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Кадры задержания россиян, призывавших к убийствам военных
В восьми российских регионах задержаны девять граждан РФ, призывавших к убийствам российских военных, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей, сообщили в ЦОС ФСБ.
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происшествия, россия, краснодарский край, ярославская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Ярославская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ задержала девять россиян, призывавших к убийствам военных

ФСБ в восьми регионах задержала девять россиян за призывы к убийствам военных

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. В восьми российских регионах задержаны девять граждан РФ, призывавших к убийствам российских военных, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей, сообщили в ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности России на территории Краснодарского края, Астраханской, Владимирской, Мурманской, Омской, Херсонской, Ярославской областей, Еврейской автономной области задержаны девять граждан Российской Федерации, причастных к размещению в социальных сетях и мессенджерах призывов к убийствам российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также членов их семей. У задержанных изъяты средства коммуникации, использовавшиеся в противоправной деятельности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возбуждены и расследуются уголовные дела по части второй статьи 205.2 (пропаганда терроризма) и части второй статьи 280 (публичные призывы к экстремистской деятельности) УК России. Подозреваемые заключены под стражу.
ФСБ предупреждает, что "основными целевыми аудиториями украинских вербовщиков являются лица, не обладающие базовыми юридическими познаниями и не отдающие себе отчет в тяжести совершаемых деяний", и призывает к бдительности и нетерпимости к таким провокациям в интернете.
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ПроисшествияРоссияКраснодарский крайЯрославская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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