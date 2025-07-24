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Между главой МВД Франции и Макроном назревает конфликт, пишут СМИ - РИА Новости, 24.07.2025
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05:10 24.07.2025 (обновлено: 11:09 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/frantsiya-2031028372.html
Между главой МВД Франции и Макроном назревает конфликт, пишут СМИ
Между главой МВД Франции и Макроном назревает конфликт, пишут СМИ - РИА Новости, 24.07.2025
Между главой МВД Франции и Макроном назревает конфликт, пишут СМИ
Между главой МВД Франции Брюно Ретайо и президентом Эммануэлем Макроном назревает конфликт, пишет газета Le Parisien со ссылкой на осведомленные источники. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T05:10:00+03:00
2025-07-24T11:09:00+03:00
в мире
франция
эммануэль макрон
элизабет борн
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Между главой МВД Франции Брюно Ретайо и президентом Эммануэлем Макроном назревает конфликт, пишет газета Le Parisien со ссылкой на осведомленные источники.Ретайо возглавляет правоцентристскую партию "Республиканцев" и не относится к прямым политическим союзникам Макрона."Брюно Ретайо дважды или трижды отличился нападками на президента. Многие министры этого не принимают. В стране достаточно проблем с безопасностью, поэтому результаты (работы Ретайо. — Прим. ред.) вызывают вопросы", — говорится в материале.Издание отмечает, что Макрон обратил внимание на отношение к себе Ретайо, критически допросив его на последнем заседании министров о ситуации на юге Франции, столкнувшемся с волной преступного насилия. По мнению газеты, такое поведение стало ответом главы государства на недавнюю статью чиновника в издании Valeurs actuelles, где министр заявил, что "макронизм закончится вместе с Макроном".Материал Ретайо, как указывает издание, критикует Макрона за то, что тот якобы одновременно претендует на статус и правого, и левого, тем самым лишь подпитывая политическое бессилие французской власти — сам же министр "не верит в макронизм" как идею.Подчеркивается, что написанную Ретайо статью также раскритиковали политические соратники президента, в частности министр образования и экс-премьер Элизабет Борн и глава Минприроды Аньес-Панье Рюнаше.
https://ria.ru/20250206/makron-1997571224.html
https://ria.ru/20250713/unizhenie-2028827649.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, элизабет борн
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Элизабет Борн
Между главой МВД Франции и Макроном назревает конфликт, пишут СМИ

Parisien: между Ретайо и Макроном назревает конфликт из-за критики президента

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Между главой МВД Франции Брюно Ретайо и президентом Эммануэлем Макроном назревает конфликт, пишет газета Le Parisien со ссылкой на осведомленные источники.
Ретайо возглавляет правоцентристскую партию "Республиканцев" и не относится к прямым политическим союзникам Макрона.
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"Брюно Ретайо дважды или трижды отличился нападками на президента. Многие министры этого не принимают. В стране достаточно проблем с безопасностью, поэтому результаты (работы Ретайо. — Прим. ред.) вызывают вопросы", — говорится в материале.
Издание отмечает, что Макрон обратил внимание на отношение к себе Ретайо, критически допросив его на последнем заседании министров о ситуации на юге Франции, столкнувшемся с волной преступного насилия. По мнению газеты, такое поведение стало ответом главы государства на недавнюю статью чиновника в издании Valeurs actuelles, где министр заявил, что "макронизм закончится вместе с Макроном".
Материал Ретайо, как указывает издание, критикует Макрона за то, что тот якобы одновременно претендует на статус и правого, и левого, тем самым лишь подпитывая политическое бессилие французской власти — сам же министр "не верит в макронизм" как идею.
Подчеркивается, что написанную Ретайо статью также раскритиковали политические соратники президента, в частности министр образования и экс-премьер Элизабет Борн и глава Минприроды Аньес-Панье Рюнаше.
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