https://ria.ru/20250724/frantsiya-2031028372.html

Между главой МВД Франции и Макроном назревает конфликт, пишут СМИ

Между главой МВД Франции и Макроном назревает конфликт, пишут СМИ - РИА Новости, 24.07.2025

Между главой МВД Франции и Макроном назревает конфликт, пишут СМИ

Между главой МВД Франции Брюно Ретайо и президентом Эммануэлем Макроном назревает конфликт, пишет газета Le Parisien со ссылкой на осведомленные источники. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T05:10:00+03:00

2025-07-24T05:10:00+03:00

2025-07-24T11:09:00+03:00

в мире

франция

эммануэль макрон

элизабет борн

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Между главой МВД Франции Брюно Ретайо и президентом Эммануэлем Макроном назревает конфликт, пишет газета Le Parisien со ссылкой на осведомленные источники.Ретайо возглавляет правоцентристскую партию "Республиканцев" и не относится к прямым политическим союзникам Макрона."Брюно Ретайо дважды или трижды отличился нападками на президента. Многие министры этого не принимают. В стране достаточно проблем с безопасностью, поэтому результаты (работы Ретайо. — Прим. ред.) вызывают вопросы", — говорится в материале.Издание отмечает, что Макрон обратил внимание на отношение к себе Ретайо, критически допросив его на последнем заседании министров о ситуации на юге Франции, столкнувшемся с волной преступного насилия. По мнению газеты, такое поведение стало ответом главы государства на недавнюю статью чиновника в издании Valeurs actuelles, где министр заявил, что "макронизм закончится вместе с Макроном".Материал Ретайо, как указывает издание, критикует Макрона за то, что тот якобы одновременно претендует на статус и правого, и левого, тем самым лишь подпитывая политическое бессилие французской власти — сам же министр "не верит в макронизм" как идею.Подчеркивается, что написанную Ретайо статью также раскритиковали политические соратники президента, в частности министр образования и экс-премьер Элизабет Борн и глава Минприроды Аньес-Панье Рюнаше.

https://ria.ru/20250206/makron-1997571224.html

https://ria.ru/20250713/unizhenie-2028827649.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, эммануэль макрон, элизабет борн