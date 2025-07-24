https://ria.ru/20250724/frantsiya-2031019170.html

"Каледонский союз" против идеи Макрона о создании государства, пишут СМИ

"Каледонский союз" против идеи Макрона о создании государства, пишут СМИ - РИА Новости, 24.07.2025

"Каледонский союз" против идеи Макрона о создании государства, пишут СМИ

Крупнейшая из выступающих за независимость Новой Каледонии партия "Каледонский союз" выступила против инициативы президента Франции Эммануэля Макрона о создании РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T02:30:00+03:00

2025-07-24T02:30:00+03:00

2025-07-24T02:30:00+03:00

в мире

франция

новая каледония

эммануэль макрон

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Крупнейшая из выступающих за независимость Новой Каледонии партия "Каледонский союз" выступила против инициативы президента Франции Эммануэля Макрона о создании государства в составе Франции, пишет издание Liberation. Ранее 12 июля Макрон заявил о подписании "исторического" соглашения об институциональном устройстве французской заморской территории Новая Каледония, предполагающего создание нового государства в составе Франции. Соглашение также предполагает создание двойного гражданства – Франции и Новой Каледонии, - и расширение электората. "Члены исполнительного комитета Каледонского союза (UC), основного компонента Канакского и социалистического фронта национального освобождения (FLNKS), объявили, что они не поддержат текст (соглашения - ред.) в его нынешнем виде", - говорится в статье. По мнению партии, наличие французского гражданства у каледонцев лишит юридической силы каледонское гражданство. Кроме того, международное признание государства не определено в соглашении достаточно четко. Партия также подчеркнула, что расширение электората Каледонии "равнозначно повторной колонизации" заморской территории. "Каледонский союз" имеет наибольшее число депутатских кресел в составе оппозиционной коалиции в каледонском конгрессе, представитель партии также занимает пост спикера конгресса. Оппозиция на данный момент занимает 26 из 54 мест конгресса.

https://ria.ru/20250613/frantsiya-2022564734.html

https://ria.ru/20250126/dekolonizatsiya-1995568648.html

франция

новая каледония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, новая каледония, эммануэль макрон