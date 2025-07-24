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"Каледонский союз" против идеи Макрона о создании государства, пишут СМИ - РИА Новости, 24.07.2025
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02:30 24.07.2025
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"Каледонский союз" против идеи Макрона о создании государства, пишут СМИ
"Каледонский союз" против идеи Макрона о создании государства, пишут СМИ - РИА Новости, 24.07.2025
"Каледонский союз" против идеи Макрона о создании государства, пишут СМИ
Крупнейшая из выступающих за независимость Новой Каледонии партия "Каледонский союз" выступила против инициативы президента Франции Эммануэля Макрона о создании РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T02:30:00+03:00
2025-07-24T02:30:00+03:00
в мире
франция
новая каледония
эммануэль макрон
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Крупнейшая из выступающих за независимость Новой Каледонии партия "Каледонский союз" выступила против инициативы президента Франции Эммануэля Макрона о создании государства в составе Франции, пишет издание Liberation. Ранее 12 июля Макрон заявил о подписании "исторического" соглашения об институциональном устройстве французской заморской территории Новая Каледония, предполагающего создание нового государства в составе Франции. Соглашение также предполагает создание двойного гражданства – Франции и Новой Каледонии, - и расширение электората. "Члены исполнительного комитета Каледонского союза (UC), основного компонента Канакского и социалистического фронта национального освобождения (FLNKS), объявили, что они не поддержат текст (соглашения - ред.) в его нынешнем виде", - говорится в статье. По мнению партии, наличие французского гражданства у каледонцев лишит юридической силы каледонское гражданство. Кроме того, международное признание государства не определено в соглашении достаточно четко. Партия также подчеркнула, что расширение электората Каледонии "равнозначно повторной колонизации" заморской территории. "Каледонский союз" имеет наибольшее число депутатских кресел в составе оппозиционной коалиции в каледонском конгрессе, представитель партии также занимает пост спикера конгресса. Оппозиция на данный момент занимает 26 из 54 мест конгресса.
https://ria.ru/20250613/frantsiya-2022564734.html
https://ria.ru/20250126/dekolonizatsiya-1995568648.html
франция
новая каледония
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в мире, франция, новая каледония, эммануэль макрон
В мире, Франция, Новая Каледония, Эммануэль Макрон
"Каледонский союз" против идеи Макрона о создании государства, пишут СМИ

Liberation: оппозиция Новой Каледонии не поддержала пребывание в составе Франции

© AP Photo / Cedric JacquotПолицейские машины в Нумеа, Новая Каледония
Полицейские машины в Нумеа, Новая Каледония - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Cedric Jacquot
Полицейские машины в Нумеа, Новая Каледония. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Крупнейшая из выступающих за независимость Новой Каледонии партия "Каледонский союз" выступила против инициативы президента Франции Эммануэля Макрона о создании государства в составе Франции, пишет издание Liberation.
Ранее 12 июля Макрон заявил о подписании "исторического" соглашения об институциональном устройстве французской заморской территории Новая Каледония, предполагающего создание нового государства в составе Франции. Соглашение также предполагает создание двойного гражданства – Франции и Новой Каледонии, - и расширение электората.
Полиция Франции - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Суд во Франции освободил лидера освободительного движения Новой Каледонии
13 июня, 00:58
"Члены исполнительного комитета Каледонского союза (UC), основного компонента Канакского и социалистического фронта национального освобождения (FLNKS), объявили, что они не поддержат текст (соглашения - ред.) в его нынешнем виде", - говорится в статье.
По мнению партии, наличие французского гражданства у каледонцев лишит юридической силы каледонское гражданство. Кроме того, международное признание государства не определено в соглашении достаточно четко. Партия также подчеркнула, что расширение электората Каледонии "равнозначно повторной колонизации" заморской территории.
"Каледонский союз" имеет наибольшее число депутатских кресел в составе оппозиционной коалиции в каледонском конгрессе, представитель партии также занимает пост спикера конгресса. Оппозиция на данный момент занимает 26 из 54 мест конгресса.
Новая Каледония - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
На заморской территории Франции создали "Международный фронт деколонизации"
26 января, 16:50
 
В миреФранцияНовая КаледонияЭммануэль Макрон
 
 
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