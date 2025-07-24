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Во Франции усомнились в пилотах ВСУ после крушения Mirage, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:01 24.07.2025 (обновлено: 18:34 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/frantsija-2031225247.html
Во Франции усомнились в пилотах ВСУ после крушения Mirage, сообщили СМИ
Во Франции усомнились в пилотах ВСУ после крушения Mirage, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.07.2025
Во Франции усомнились в пилотах ВСУ после крушения Mirage, сообщили СМИ
Во Франции усомнились в качестве подготовки украинских пилотов, летающих на переданных Киеву истребителях Mirage 2000, один из которых во вторник потерпел... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T18:01:00+03:00
2025-07-24T18:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
франция
украина
россия
себастьян лекорню
сергей лавров
нато
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ПАРИЖ, 24 июл – РИА Новости. Во Франции усомнились в качестве подготовки украинских пилотов, летающих на переданных Киеву истребителях Mirage 2000, один из которых во вторник потерпел крушение, следует из материала радиостанции Europe 1. В материале авторы задались вопросом, достаточной ли подготовкой обладают украинские пилоты, чтобы управлять западными истребителями. "Крушение Mirage 2000 на Украине ставит под сомнение качество подготовки украинских пилотов. Истребитель, поставленный Францией в феврале прошлого года, не был сбит россиянами. По данным украинской армии, пилот столкнулся с технической проблемой. Но действительно ли эти солдаты, прошедшие обучение во Франции, получили наилучшую возможную подготовку?" - пишут авторы. Радиостанция напомнила, что Франция в феврале поставила Киеву шесть истребителей, предварительно проведя обучение украинских пилотов. "Но тема остаётся деликатной. Франция провела обучение украинских пилотов в рамках интенсивной и ускоренной программы подготовки. Программа длилась всего несколько месяцев на авиабазе 133 в Нанси", - отмечается в материале. При этом за время подготовки во Франции пилоты "успели ознакомиться с новейшей версией Mirage 2000, поступившей на вооружение в 1999 году и оснащённой современной радиолокационной системой", отметило СМИ. Как сообщил радиостанции генерал ВВС Франции Бруно Клермон, украинские пилоты уже имели опыт полетов на российских истребителях Миг-29 и Су-24. По его словам, они "были обучены быстрому и эффективному пилотированию Mirage 2000" и "с первых дней прибытия самолетов на Украину каждую ночь участвовали в перехвате БПЛА над украинской территорией". Во вторник пресс-служба воздушных сил ВСУ сообщила, что истребитель Mirage потерпел крушение в Волынской области. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявило, что начало расследование по факту крушения французского истребителя Mirage 2000, который утонул в болоте после того, как пилот сообщил о "критической неисправности электроники". Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню в феврале 2025 года заявил, что первые французские истребители Mirage 2000 прибыли на Украину, при этом точное количество передаваемых самолетов не называлось. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250326/zelenskij-2007583801.html
https://ria.ru/20250311/mirage-2004274178.html
https://ria.ru/20250724/spetsoperatsiya-2030988504.html
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в мире, франция, украина, россия, себастьян лекорню, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина, Россия, Себастьян Лекорню, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
Во Франции усомнились в пилотах ВСУ после крушения Mirage, сообщили СМИ

Europe 1: Франция не уверена в профессионализме украинских пилотов Mirage 2000

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкФранцузский многоцелевой истребитель четвёртого поколения Mirage 2000
Французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения Mirage 2000 - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения Mirage 2000. Архивное фото
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ПАРИЖ, 24 июл – РИА Новости. Во Франции усомнились в качестве подготовки украинских пилотов, летающих на переданных Киеву истребителях Mirage 2000, один из которых во вторник потерпел крушение, следует из материала радиостанции Europe 1.
В материале авторы задались вопросом, достаточной ли подготовкой обладают украинские пилоты, чтобы управлять западными истребителями.
Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон прибыли на пресс-конференцию после двусторонней встречи в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Зеленский договорился с Макроном о новых поставках истребителей Mirage
26 марта, 23:43
"Крушение Mirage 2000 на Украине ставит под сомнение качество подготовки украинских пилотов. Истребитель, поставленный Францией в феврале прошлого года, не был сбит россиянами. По данным украинской армии, пилот столкнулся с технической проблемой. Но действительно ли эти солдаты, прошедшие обучение во Франции, получили наилучшую возможную подготовку?" - пишут авторы.
Радиостанция напомнила, что Франция в феврале поставила Киеву шесть истребителей, предварительно проведя обучение украинских пилотов.
"Но тема остаётся деликатной. Франция провела обучение украинских пилотов в рамках интенсивной и ускоренной программы подготовки. Программа длилась всего несколько месяцев на авиабазе 133 в Нанси", - отмечается в материале.
При этом за время подготовки во Франции пилоты "успели ознакомиться с новейшей версией Mirage 2000, поступившей на вооружение в 1999 году и оснащённой современной радиолокационной системой", отметило СМИ. Как сообщил радиостанции генерал ВВС Франции Бруно Клермон, украинские пилоты уже имели опыт полетов на российских истребителях Миг-29 и Су-24. По его словам, они "были обучены быстрому и эффективному пилотированию Mirage 2000" и "с первых дней прибытия самолетов на Украину каждую ночь участвовали в перехвате БПЛА над украинской территорией".
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Mirage 2000 - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
СМИ сообщили Украине плохие новости об истребителях Mirage 2000
11 марта, 11:35
Во вторник пресс-служба воздушных сил ВСУ сообщила, что истребитель Mirage потерпел крушение в Волынской области. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявило, что начало расследование по факту крушения французского истребителя Mirage 2000, который утонул в болоте после того, как пилот сообщил о "критической неисправности электроники".
Глава минобороны Франции Себастьян Лекорню в феврале 2025 года заявил, что первые французские истребители Mirage 2000 прибыли на Украину, при этом точное количество передаваемых самолетов не называлось.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.07.2025
Вчера, 17:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияУкраинаРоссияСебастьян ЛекорнюСергей ЛавровНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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