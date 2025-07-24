Транспортная прокуратура показала фото с места крушения Ан-24 в Приамурье
Транспортная прокуратура показала фото с места крушения Ан-24 в Амурской области
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратураМесто крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратура
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - РИА Новости. Дальневосточная транспортная прокуратура показала кадры с места крушения Ан-24 в Приамурье, на фото видно, что часть обломков еще горит.
На фото в Telegram-канале ведомства видно, что обломки разбросаны по лесу, часть их них горит, часть тлеет.
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратураМесто крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратура
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
"Недавно еще самолет горел… Работники Тындинской транспортной прокуратуры и правоохранительных органов работают на месте крушения", - сказал РИА Новости представитель ДВТП, уточнив, что связь на месте плохая.
На борту Ан-24, который пропал с радаров в четверг, когда летел из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Глава региона Василий Орлов сообщил, что спасатели добрались до места крушения, выживших нет. В Приамурье объявлен трехдневный траур.