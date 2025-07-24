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Транспортная прокуратура показала фото с места крушения Ан-24 в Приамурье - РИА Новости, 24.07.2025
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15:58 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/foto-2031183683.html
Транспортная прокуратура показала фото с места крушения Ан-24 в Приамурье
Транспортная прокуратура показала фото с места крушения Ан-24 в Приамурье - РИА Новости, 24.07.2025
Транспортная прокуратура показала фото с места крушения Ан-24 в Приамурье
Дальневосточная транспортная прокуратура показала кадры с места крушения Ан-24 в Приамурье, на фото видно, что часть обломков еще горит. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T15:58:00+03:00
2025-07-24T15:58:00+03:00
происшествия
тында
благовещенск
василий орлов (губернатор)
следственный комитет россии (ск рф)
ан-24
крушение ан-24 в приамурье
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - РИА Новости. Дальневосточная транспортная прокуратура показала кадры с места крушения Ан-24 в Приамурье, на фото видно, что часть обломков еще горит. На фото в Telegram-канале ведомства видно, что обломки разбросаны по лесу, часть их них горит, часть тлеет. "Недавно еще самолет горел… Работники Тындинской транспортной прокуратуры и правоохранительных органов работают на месте крушения", - сказал РИА Новости представитель ДВТП, уточнив, что связь на месте плохая. На борту Ан-24, который пропал с радаров в четверг, когда летел из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Глава региона Василий Орлов сообщил, что спасатели добрались до места крушения, выживших нет. В Приамурье объявлен трехдневный траур.
https://ria.ru/20250724/proisshestviya--2031153889.html
тында
благовещенск
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происшествия, тында, благовещенск, василий орлов (губернатор), следственный комитет россии (ск рф), ан-24, крушение ан-24 в приамурье
Происшествия, Тында, Благовещенск, Василий Орлов (губернатор), Следственный комитет России (СК РФ), Ан-24, Крушение Ан-24 в Приамурье
Транспортная прокуратура показала фото с места крушения Ан-24 в Приамурье

Транспортная прокуратура показала фото с места крушения Ан-24 в Амурской области

© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратураМесто крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратура
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - РИА Новости. Дальневосточная транспортная прокуратура показала кадры с места крушения Ан-24 в Приамурье, на фото видно, что часть обломков еще горит.
На фото в Telegram-канале ведомства видно, что обломки разбросаны по лесу, часть их них горит, часть тлеет.
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратураМесто крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратура
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
"Недавно еще самолет горел… Работники Тындинской транспортной прокуратуры и правоохранительных органов работают на месте крушения", - сказал РИА Новости представитель ДВТП, уточнив, что связь на месте плохая.
На борту Ан-24, который пропал с радаров в четверг, когда летел из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Глава региона Василий Орлов сообщил, что спасатели добрались до места крушения, выживших нет. В Приамурье объявлен трехдневный траур.
Кадр видео, на котором, предположительно, самолет авиакомпании Ангара Ан-24 уходит на запасной круг в Приамурье - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
"Неисправность или ошибка пилота". Из-за чего разбился Ан-24 в Приамурье
Вчера, 15:14
 
ПроисшествияТындаБлаговещенскВасилий Орлов (губернатор)Следственный комитет России (СК РФ)Ан-24Крушение Ан-24 в Приамурье
 
 
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