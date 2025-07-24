https://ria.ru/20250724/flot-2031258465.html

Россия за шесть лет ввела в состав ВМФ пять стратегических ракетоносцев

Россия за шесть лет ввела в состав ВМФ пять стратегических ракетоносцев - РИА Новости, 24.07.2025

Россия за шесть лет ввела в состав ВМФ пять стратегических ракетоносцев

За последние шесть лет в состав военно-морского флота России вошли пять стратегических ракетоносцев проекта "Борей-А" и четыре многоцелевые подводные лодки... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T20:29:00+03:00

2025-07-24T20:29:00+03:00

2025-07-24T20:29:00+03:00

морская держава

морская держава

владимир путин

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. За последние шесть лет в состав военно-морского флота России вошли пять стратегических ракетоносцев проекта "Борей-А" и четыре многоцелевые подводные лодки проекта "Ясень-М", заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по стратегии развития подводных сил ВМФ."Это одно из приоритетных направлений – наращивание группировки стратегических подводных сил. И естественно, приоритетом, прежде всего, здесь является строительство стратегических подводных ракетоносцев. Одна из важнейших составляющих нашей ядерной триады, которая, повторю, позволяет России поддерживать баланс сил в мире", – отметил Путин.По словам президента, в ближайшие годы морские ядерные силы пополнят еще четыре подводные лодки проекта "Борей-А". Четыре крейсера проекта "Ясень-М" находятся в стадии строительства на предприятии "Севмаш", в ближайших планах – строительство еще двух подводных кораблей данного проекта.Кроме того, ведется строительство неатомных подводных лодок проекта "677". Всего планируется построить не менее девяти таких кораблей. Головная подводная лодка "Кронштадт" уже принята в состав ВМФ в 2024 году.Владимир Путин также подчеркнул, что планы по созданию современных сил ВМФ будут реализованы полностью."Всего на российских верфях находятся в разных стадиях готовности более 70 кораблей. <…> Обязательно и в полном объеме реализуем намеченные планы по созданию современного военно-морского флота. Обеспечим безопасность России и наши национальные интересы во всех районах Мирового океана", – заявил он в ходе рабочей поездки в Архангельскую область.

https://ria.ru/20250609/patrushev-2021706733.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Зиновьев

морская держава, владимир путин