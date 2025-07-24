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Путин принял участие в церемонии поднятия флага над подводным крейсером - РИА Новости, 24.07.2025
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16:28 24.07.2025 (обновлено: 16:52 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/flag-2031192111.html
Путин принял участие в церемонии поднятия флага над подводным крейсером
Путин принял участие в церемонии поднятия флага над подводным крейсером - РИА Новости, 24.07.2025
Путин принял участие в церемонии поднятия флага над подводным крейсером
Президент Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага над атомным подводным крейсером "Князь Пожарский" в Северодвинске, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T16:28:00+03:00
2025-07-24T16:52:00+03:00
россия
северодвинск
владимир путин
архангельская область
безопасность
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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага над атомным подводным крейсером "Князь Пожарский" в Северодвинске, сообщил корреспондент РИА Новости. Обратившись к участникам церемонии со вступительным словом, глава государства выслушал краткие доклады и дал разрешение на подъем флага. На церемонии Путина сопровождали губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и помощник президента Алексей Дюмин, курирующий вопросы оборонно-промышленного комплекса в администрации главы государства.В мероприятии также приняли участие помощник президента, глава Морской коллегии Николай Патрушев, главнокомандующий Военно-морским флотом Александр Моисеев, первый вице-премьер Денис Мантуров.После разрешения главы государства моряки подняли флаг на атомоходе под гимн России.Затем Моисеев доложил президенту, что церемония поднятия флага завершена."Товарищи моряки, поздравляю вас с первым поднятием военно-морского флага", — обратился к морякам Путин.Ему ответили троекратным "Ура!".Атомный подводный крейсер "Князь Пожарский" спустили на воду в Северодвинске в 2024 году. Крейсер — четвертая серийная АПЛ проекта "Борей-А", относится к четвертому поколению подводных атомоходов. "Князь Пожарский" оснащен современными комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения. Как и другие корабли четвертого поколения, АПЛ составит основу морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия. Путин сегодня прилетел в Архангельскую область. Ожидается, что глава государства также проведет совещание на тему развития подводного военно-морского флота.
https://ria.ru/20250327/putin--2007821905.html
https://ria.ru/20250327/putin-2007747681.html
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россия, северодвинск, владимир путин, архангельская область, безопасность
Россия, Северодвинск, Владимир Путин, Архангельская область, Безопасность
Путин принял участие в церемонии поднятия флага над подводным крейсером

Путин принял участие в церемонии поднятия флага над крейсером "Князь Пожарский"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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СЕВЕРОДВИНСК, 24 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага над атомным подводным крейсером "Князь Пожарский" в Северодвинске, сообщил корреспондент РИА Новости.
Обратившись к участникам церемонии со вступительным словом, глава государства выслушал краткие доклады и дал разрешение на подъем флага.
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На церемонии Путина сопровождали губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и помощник президента Алексей Дюмин, курирующий вопросы оборонно-промышленного комплекса в администрации главы государства.
В мероприятии также приняли участие помощник президента, глава Морской коллегии Николай Патрушев, главнокомандующий Военно-морским флотом Александр Моисеев, первый вице-премьер Денис Мантуров.
После разрешения главы государства моряки подняли флаг на атомоходе под гимн России.
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Затем Моисеев доложил президенту, что церемония поднятия флага завершена.
«
"Товарищи моряки, поздравляю вас с первым поднятием военно-морского флага", — обратился к морякам Путин.
Ему ответили троекратным "Ура!".
Атомный подводный крейсер "Князь Пожарский" спустили на воду в Северодвинске в 2024 году. Крейсер — четвертая серийная АПЛ проекта "Борей-А", относится к четвертому поколению подводных атомоходов.
"Князь Пожарский" оснащен современными комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения. Как и другие корабли четвертого поколения, АПЛ составит основу морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия.
Путин сегодня прилетел в Архангельскую область. Ожидается, что глава государства также проведет совещание на тему развития подводного военно-морского флота.
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РоссияСеверодвинскВладимир ПутинАрхангельская областьБезопасность
 
 
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