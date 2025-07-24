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Суд арестовал фигуранта дела экс-замгубернатора Челябинской области - РИА Новости, 24.07.2025
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19:13 24.07.2025 (обновлено: 19:14 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/figurant-2031245968.html
Суд арестовал фигуранта дела экс-замгубернатора Челябинской области
Суд арестовал фигуранта дела экс-замгубернатора Челябинской области - РИА Новости, 24.07.2025
Суд арестовал фигуранта дела экс-замгубернатора Челябинской области
Басманный суд Москвы арестовал министра имущества Челябинской области Эльдара Белоусова по делу о превышении полномочий, по которому проходит бывший... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T19:13:00+03:00
2025-07-24T19:14:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал министра имущества Челябинской области Эльдара Белоусова по делу о превышении полномочий, по которому проходит бывший замгубернатора Александр Богашов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 сентября 2025 года", - огласил решение судья. Рассмотрение ходатайства об аресте пошло в закрытом режиме. Слушателей и журналистов пустили на оглашение судебного решения. Ранее в правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили о задержании бывшего замгубернатора Челябинской области Александра Богашова, а также управделами губернатора и правительства области Романа Менжинского и министра имущества области Эльдара Белоусова по делу о превышении полномочий при строительстве оздоровительного комплекса (часть 3 статьи 286 УК РФ). Богашов в настоящее время является замруководителя департамента ПАО "Новатэк" (Москва), пояснял собеседник агентства. Ранее суд отправил под стражу Богашова. Ходатайство об аресте Менжинского суд рассмотрит в ближайшее время. По данным правоохранителей, должностными лицами через подконтрольного директора строительной компании организовано незаконное строительство оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора Челябинской области на общую сумму более 50 миллионов рублей. Был организован фиктивный документооборот.
https://ria.ru/20250724/simonenko-2031156261.html
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происшествия, челябинская область, новатэк, москва, россия
Происшествия, Челябинская область, Новатэк, Москва, Россия
Суд арестовал фигуранта дела экс-замгубернатора Челябинской области

Суд арестовал фигуранта дела экс-замгубернатора Челябинской области Белоусова

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал министра имущества Челябинской области Эльдара Белоусова по делу о превышении полномочий, по которому проходит бывший замгубернатора Александр Богашов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 сентября 2025 года", - огласил решение судья.
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Рассмотрение ходатайства об аресте пошло в закрытом режиме. Слушателей и журналистов пустили на оглашение судебного решения.
Ранее в правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили о задержании бывшего замгубернатора Челябинской области Александра Богашова, а также управделами губернатора и правительства области Романа Менжинского и министра имущества области Эльдара Белоусова по делу о превышении полномочий при строительстве оздоровительного комплекса (часть 3 статьи 286 УК РФ).
Богашов в настоящее время является замруководителя департамента ПАО "Новатэк" (Москва), пояснял собеседник агентства.
Ранее суд отправил под стражу Богашова. Ходатайство об аресте Менжинского суд рассмотрит в ближайшее время.
По данным правоохранителей, должностными лицами через подконтрольного директора строительной компании организовано незаконное строительство оздоровительного комплекса на территории резиденции губернатора Челябинской области на общую сумму более 50 миллионов рублей. Был организован фиктивный документооборот.
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