https://ria.ru/20250724/evrokomissary-2031217115.html

СМИ: Ассоциация налогоплательщиков Европы подала заявление в прокуратуру

СМИ: Ассоциация налогоплательщиков Европы подала заявление в прокуратуру - РИА Новости, 24.07.2025

СМИ: Ассоциация налогоплательщиков Европы подала заявление в прокуратуру

Ассоциация налогоплательщиков Европы (TAE) подала заявление в прокуратуру на двух экс-еврокомиссаров, которые подозреваются в незаконном выделении 7 миллиардов... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T17:42:00+03:00

2025-07-24T17:42:00+03:00

2025-07-24T17:42:00+03:00

в мире

мюнхен

люксембург (округ)

франс тиммерманс

еврокомиссия

евросоюз

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Ассоциация налогоплательщиков Европы (TAE) подала заявление в прокуратуру на двух экс-еврокомиссаров, которые подозреваются в незаконном выделении 7 миллиардов евро неправительственным организациям (НПО), сообщает газета Bild со ссылкой на заявление, имеющееся в ее распоряжении. "Ассоциация налогоплательщиков Европы (TAE) подала заявление в прокуратуру против бывших еврокомиссаров Франса Тиммерманса (64 года, комиссар по вопросам климата) и Виргиниюса Синкявичюса (34 года, комиссар по вопросам окружающей среды)", - говорится в статье. TAE подала заявление на занимавших свои посты с 2019 года по 2024 год экс-чиновников в прокуратуру немецкого Мюнхена и в европейскую прокуратуру в Люксембурге в среду, сообщил изданию представитель ассоциации. Заявление направлено против "предположительно, непрозрачной и, возможно, противоправной" передачи Еврокомиссией 7 миллиардов евро НПО, отмечается в статье. Ассоциация подозревает, что выделение средств могло влиять на принятие решений Европарламентом, причем не в интересах Еврокомиссии в целом, пишет газета. В первую очередь, по ее сведениям, лоббизм осуществлялся "в контексте" заключения соглашения между ЕС и Меркосур. В начале июня издание Welt сообщало со ссылкой на засекреченные ранее документы, что Европейская комиссия выделяла из бюджета многомиллионные субсидии экологическим организациям, чтобы убедить общественность в правильности климатической политики ЕС. Например, британская неправительственная организация ClientEarth получила 350 тысяч евро с задачей инициировать судебные процессы против немецких угольных электростанций, чтобы увеличить "финансовые и юридические риски" для их операторов. А нидерландская организация Friends of the Earth получила финансирование вместе с задачей от Еврокомиссии вести борьбу с соглашением о зоне свободной торговли между ЕС и Меркосур, несмотря на то что чиновники ЕК параллельно продвигали это соглашение.

https://ria.ru/20250709/ukraina-2028216773.html

https://ria.ru/20250507/ek-2015482807.html

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в мире, мюнхен, люксембург (округ), франс тиммерманс, еврокомиссия, евросоюз, bild