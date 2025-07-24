Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Ассоциация налогоплательщиков Европы подала заявление в прокуратуру - РИА Новости, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:42 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/evrokomissary-2031217115.html
СМИ: Ассоциация налогоплательщиков Европы подала заявление в прокуратуру
СМИ: Ассоциация налогоплательщиков Европы подала заявление в прокуратуру - РИА Новости, 24.07.2025
СМИ: Ассоциация налогоплательщиков Европы подала заявление в прокуратуру
Ассоциация налогоплательщиков Европы (TAE) подала заявление в прокуратуру на двух экс-еврокомиссаров, которые подозреваются в незаконном выделении 7 миллиардов... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T17:42:00+03:00
2025-07-24T17:42:00+03:00
в мире
мюнхен
люксембург (округ)
франс тиммерманс
еврокомиссия
евросоюз
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Ассоциация налогоплательщиков Европы (TAE) подала заявление в прокуратуру на двух экс-еврокомиссаров, которые подозреваются в незаконном выделении 7 миллиардов евро неправительственным организациям (НПО), сообщает газета Bild со ссылкой на заявление, имеющееся в ее распоряжении. "Ассоциация налогоплательщиков Европы (TAE) подала заявление в прокуратуру против бывших еврокомиссаров Франса Тиммерманса (64 года, комиссар по вопросам климата) и Виргиниюса Синкявичюса (34 года, комиссар по вопросам окружающей среды)", - говорится в статье. TAE подала заявление на занимавших свои посты с 2019 года по 2024 год экс-чиновников в прокуратуру немецкого Мюнхена и в европейскую прокуратуру в Люксембурге в среду, сообщил изданию представитель ассоциации. Заявление направлено против "предположительно, непрозрачной и, возможно, противоправной" передачи Еврокомиссией 7 миллиардов евро НПО, отмечается в статье. Ассоциация подозревает, что выделение средств могло влиять на принятие решений Европарламентом, причем не в интересах Еврокомиссии в целом, пишет газета. В первую очередь, по ее сведениям, лоббизм осуществлялся "в контексте" заключения соглашения между ЕС и Меркосур. В начале июня издание Welt сообщало со ссылкой на засекреченные ранее документы, что Европейская комиссия выделяла из бюджета многомиллионные субсидии экологическим организациям, чтобы убедить общественность в правильности климатической политики ЕС. Например, британская неправительственная организация ClientEarth получила 350 тысяч евро с задачей инициировать судебные процессы против немецких угольных электростанций, чтобы увеличить "финансовые и юридические риски" для их операторов. А нидерландская организация Friends of the Earth получила финансирование вместе с задачей от Еврокомиссии вести борьбу с соглашением о зоне свободной торговли между ЕС и Меркосур, несмотря на то что чиновники ЕК параллельно продвигали это соглашение.
https://ria.ru/20250709/ukraina-2028216773.html
https://ria.ru/20250507/ek-2015482807.html
мюнхен
люксембург (округ)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мюнхен, люксембург (округ), франс тиммерманс, еврокомиссия, евросоюз, bild
В мире, Мюнхен, Люксембург (округ), Франс Тиммерманс, Еврокомиссия, Евросоюз, Bild
СМИ: Ассоциация налогоплательщиков Европы подала заявление в прокуратуру

Bild: Ассоциация налогоплательщиков Европы подала заявление на еврокомиссаров

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Ассоциация налогоплательщиков Европы (TAE) подала заявление в прокуратуру на двух экс-еврокомиссаров, которые подозреваются в незаконном выделении 7 миллиардов евро неправительственным организациям (НПО), сообщает газета Bild со ссылкой на заявление, имеющееся в ее распоряжении.
"Ассоциация налогоплательщиков Европы (TAE) подала заявление в прокуратуру против бывших еврокомиссаров Франса Тиммерманса (64 года, комиссар по вопросам климата) и Виргиниюса Синкявичюса (34 года, комиссар по вопросам окружающей среды)", - говорится в статье.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Переводчицу Еврокомиссии заподозрили в шпионаже на мероприятии с Зеленским
9 июля, 19:34
TAE подала заявление на занимавших свои посты с 2019 года по 2024 год экс-чиновников в прокуратуру немецкого Мюнхена и в европейскую прокуратуру в Люксембурге в среду, сообщил изданию представитель ассоциации. Заявление направлено против "предположительно, непрозрачной и, возможно, противоправной" передачи Еврокомиссией 7 миллиардов евро НПО, отмечается в статье.
Ассоциация подозревает, что выделение средств могло влиять на принятие решений Европарламентом, причем не в интересах Еврокомиссии в целом, пишет газета. В первую очередь, по ее сведениям, лоббизм осуществлялся "в контексте" заключения соглашения между ЕС и Меркосур.
В начале июня издание Welt сообщало со ссылкой на засекреченные ранее документы, что Европейская комиссия выделяла из бюджета многомиллионные субсидии экологическим организациям, чтобы убедить общественность в правильности климатической политики ЕС. Например, британская неправительственная организация ClientEarth получила 350 тысяч евро с задачей инициировать судебные процессы против немецких угольных электростанций, чтобы увеличить "финансовые и юридические риски" для их операторов. А нидерландская организация Friends of the Earth получила финансирование вместе с задачей от Еврокомиссии вести борьбу с соглашением о зоне свободной торговли между ЕС и Меркосур, несмотря на то что чиновники ЕК параллельно продвигали это соглашение.
Президент Европарламента Роберта Метсола - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Глава Европарламента пригрозила подать в суд на ЕК
7 мая, 11:16
 
В миреМюнхенЛюксембург (округ)Франс ТиммермансЕврокомиссияЕвросоюзBild
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала