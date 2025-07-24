https://ria.ru/20250724/evakuatsiya-2031238043.html

На подконтрольной ВСУ части ДНР расширили зону принудительной эвакуации

На подконтрольной ВСУ части ДНР расширили зону принудительной эвакуации - РИА Новости, 24.07.2025

На подконтрольной ВСУ части ДНР расширили зону принудительной эвакуации

Принудительная эвакуация семей с детьми объявлена в городе Доброполье и девяти селах на подконтрольной ВСУ части ДНР, сообщил назначенный Киевом глава областной РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T18:29:00+03:00

2025-07-24T18:29:00+03:00

2025-07-24T18:29:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Принудительная эвакуация семей с детьми объявлена в городе Доброполье и девяти селах на подконтрольной ВСУ части ДНР, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Вадим Филашкин. "Начинаем эвакуацию семей с детьми принудительным способом из города Доброполье, сел Ганновка, Новый Донбасс, Рубежное Добропольской общины и сел Доброполье, Надежда, Новокриворожье, Новомарьевка, Новофедоровка, Ракша Криворожской общины. Соответствующее решение приняли сегодня на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - написал Филашкин в своем Telegram-канале. По его словам, в этих населенных пунктах остаются 928 детей. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, доброполье (город), донецкая народная республика, киев, вооруженные силы украины