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В Таиланде эвакуируют жителей провинций на границе с Камбоджей, пишут СМИ
В Таиланде эвакуируют жителей провинций на границе с Камбоджей, пишут СМИ - РИА Новости, 24.07.2025
В Таиланде эвакуируют жителей провинций на границе с Камбоджей, пишут СМИ
Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей на фоне эскалации, сообщает местное издание Nation. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T09:15:00+03:00
2025-07-24T09:15:00+03:00
2025-07-24T11:40:00+03:00
таиланд
камбоджа
в мире
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей на фоне эскалации, сообщает местное издание Nation."Губернаторы четырех провинций у границы с Камбоджей, где в четверг произошли столкновения, отдали распоряжение об эвакуации жителей, живущих у границы", - говорится в материале Nation.По данным издания, речь идет о провинциях Сурин, Бурирам, Сисакет и Убонратчатхани.На границе между Таиландом и Камбоджей в четверг происходит эскалация боестолкновений между войсками двух стран, начавшаяся в 07.45 (03.45 мск) с перестрелки между военнослужащими сухопутных войск на спорном участке.
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таиланд, камбоджа, в мире, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
Таиланд, Камбоджа, В мире, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
В Таиланде эвакуируют жителей провинций на границе с Камбоджей, пишут СМИ
Nation: в Таиланде объявили эвакуацию в провинциях на границе с Камбоджей