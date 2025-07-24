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В Таиланде эвакуируют жителей провинций на границе с Камбоджей, пишут СМИ - РИА Новости, 24.07.2025
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09:15 24.07.2025 (обновлено: 11:40 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/evakuatsiya-2031044847.html
В Таиланде эвакуируют жителей провинций на границе с Камбоджей, пишут СМИ
В Таиланде эвакуируют жителей провинций на границе с Камбоджей, пишут СМИ - РИА Новости, 24.07.2025
В Таиланде эвакуируют жителей провинций на границе с Камбоджей, пишут СМИ
Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей на фоне эскалации, сообщает местное издание Nation. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T09:15:00+03:00
2025-07-24T11:40:00+03:00
таиланд
камбоджа
в мире
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей на фоне эскалации, сообщает местное издание Nation."Губернаторы четырех провинций у границы с Камбоджей, где в четверг произошли столкновения, отдали распоряжение об эвакуации жителей, живущих у границы", - говорится в материале Nation.По данным издания, речь идет о провинциях Сурин, Бурирам, Сисакет и Убонратчатхани.На границе между Таиландом и Камбоджей в четверг происходит эскалация боестолкновений между войсками двух стран, начавшаяся в 07.45 (03.45 мск) с перестрелки между военнослужащими сухопутных войск на спорном участке.
https://ria.ru/20250724/tailand-2031040818.html
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таиланд, камбоджа, в мире, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
Таиланд, Камбоджа, В мире, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
В Таиланде эвакуируют жителей провинций на границе с Камбоджей, пишут СМИ

Nation: в Таиланде объявили эвакуацию в провинциях на границе с Камбоджей

© AP Photo / Sunny ChittawilЖители тайских приграничных районов в убежище в провинции Сурин. 24 июля 2025
Жители тайских приграничных районов в убежище в провинции Сурин. 24 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Sunny Chittawil
Жители тайских приграничных районов в убежище в провинции Сурин. 24 июля 2025
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей на фоне эскалации, сообщает местное издание Nation.
"Губернаторы четырех провинций у границы с Камбоджей, где в четверг произошли столкновения, отдали распоряжение об эвакуации жителей, живущих у границы", - говорится в материале Nation.
По данным издания, речь идет о провинциях Сурин, Бурирам, Сисакет и Убонратчатхани.
На границе между Таиландом и Камбоджей в четверг происходит эскалация боестолкновений между войсками двух стран, начавшаяся в 07.45 (03.45 мск) с перестрелки между военнослужащими сухопутных войск на спорном участке.
Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
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ТаиландКамбоджаВ миреОбострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
 
 
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