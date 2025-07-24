https://ria.ru/20250724/evakuatsiya-2031044847.html

В Таиланде эвакуируют жителей провинций на границе с Камбоджей, пишут СМИ

В Таиланде эвакуируют жителей провинций на границе с Камбоджей, пишут СМИ - РИА Новости, 24.07.2025

В Таиланде эвакуируют жителей провинций на границе с Камбоджей, пишут СМИ

Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей на фоне эскалации, сообщает местное издание Nation. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T09:15:00+03:00

2025-07-24T09:15:00+03:00

2025-07-24T11:40:00+03:00

таиланд

камбоджа

в мире

обострение конфликта между таиландом и камбоджей

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей на фоне эскалации, сообщает местное издание Nation."Губернаторы четырех провинций у границы с Камбоджей, где в четверг произошли столкновения, отдали распоряжение об эвакуации жителей, живущих у границы", - говорится в материале Nation.По данным издания, речь идет о провинциях Сурин, Бурирам, Сисакет и Убонратчатхани.На границе между Таиландом и Камбоджей в четверг происходит эскалация боестолкновений между войсками двух стран, начавшаяся в 07.45 (03.45 мск) с перестрелки между военнослужащими сухопутных войск на спорном участке.

https://ria.ru/20250724/tailand-2031040818.html

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таиланд, камбоджа, в мире, обострение конфликта между таиландом и камбоджей