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FT узнал о тайных указах Ермака в обход военного руководства Украины - РИА Новости, 24.07.2025
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10:12 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/ermak-2031056147.html
FT узнал о тайных указах Ермака в обход военного руководства Украины
FT узнал о тайных указах Ермака в обход военного руководства Украины - РИА Новости, 24.07.2025
FT узнал о тайных указах Ермака в обход военного руководства Украины
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в нескольких случаях отменял решения военного руководства и оказывал влияние на ход военных операций в украинском... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T10:12:00+03:00
2025-07-24T10:12:00+03:00
в мире
украина
россия
артемовск (донецкая область)
владимир зеленский
андрей ермак
джордж буш (младший)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в нескольких случаях отменял решения военного руководства и оказывал влияние на ход военных операций в украинском конфликте, утверждает газета Financial Times со ссылкой на двух украинских чиновников. Газета сравнивает личности Зеленского и Ермака в политике Украины. Издание обращает внимание на то, что в переговорах с "высокими ставками", например, по поводу обмена военнопленными с Россией, Ермак играет не последнюю роль. Как добавляет Financial Times, многие его соратники и критики описывают его как человека, без одобрения или осведомленности которого которого на Украине ничего не происходит. "Ермак отменял решения военного руководства в нескольких случаях, и в некоторых случаях имел "полное влияние" на военные операции. Одним из явных примеров... было его влияние на военные действия в районе Бахмута (Артемовска - ред.)", - отмечает Financial Times со ссылкой на двух неназванных украинских чиновников, задействованных в планировании военных действий. Один высокопоставленный украинский чиновник, ранее работавший с офисом Зеленского, сравнил отношения Зеленского и Ермака с отношениями бывшего президента США Джорджа Буша младшего и его вице-президента Дика Чейни в вопросах разделении власти. Financial Times упоминает перестановки в кабинете министром Украины, называя их "важнейшим проектом" Ермака. В частности, издание указывает со ссылкой на двух бывших высокопоставленных украинских чиновников, что глава офиса Зеленского руководил отставкой бывшего главнокомандующего вооруженными силами Украины, украинского посла в Лондоне Валерия Залужного.
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украина
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в мире, украина, россия, артемовск (донецкая область), владимир зеленский, андрей ермак, джордж буш (младший)
В мире, Украина, Россия, Артемовск (Донецкая область), Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Джордж Буш (младший)
FT узнал о тайных указах Ермака в обход военного руководства Украины

FT: глава офиса Зеленского Ермак отменял решения военного руководства

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГлава администрации президента Украины Андрей Ермак
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Глава администрации президента Украины Андрей Ермак. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в нескольких случаях отменял решения военного руководства и оказывал влияние на ход военных операций в украинском конфликте, утверждает газета Financial Times со ссылкой на двух украинских чиновников.
Газета сравнивает личности Зеленского и Ермака в политике Украины. Издание обращает внимание на то, что в переговорах с "высокими ставками", например, по поводу обмена военнопленными с Россией, Ермак играет не последнюю роль. Как добавляет Financial Times, многие его соратники и критики описывают его как человека, без одобрения или осведомленности которого которого на Украине ничего не происходит.
"Ермак отменял решения военного руководства в нескольких случаях, и в некоторых случаях имел "полное влияние" на военные операции. Одним из явных примеров... было его влияние на военные действия в районе Бахмута (Артемовска - ред.)", - отмечает Financial Times со ссылкой на двух неназванных украинских чиновников, задействованных в планировании военных действий.
Один высокопоставленный украинский чиновник, ранее работавший с офисом Зеленского, сравнил отношения Зеленского и Ермака с отношениями бывшего президента США Джорджа Буша младшего и его вице-президента Дика Чейни в вопросах разделении власти.
Financial Times упоминает перестановки в кабинете министром Украины, называя их "важнейшим проектом" Ермака. В частности, издание указывает со ссылкой на двух бывших высокопоставленных украинских чиновников, что глава офиса Зеленского руководил отставкой бывшего главнокомандующего вооруженными силами Украины, украинского посла в Лондоне Валерия Залужного.
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