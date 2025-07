FT узнал о тайных указах Ермака в обход военного руководства Украины

https://ria.ru/20250724/ermak-2031056147.html

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в нескольких случаях отменял решения военного руководства и оказывал влияние на ход военных операций в украинском конфликте, утверждает газета Financial Times со ссылкой на двух украинских чиновников. Газета сравнивает личности Зеленского и Ермака в политике Украины. Издание обращает внимание на то, что в переговорах с "высокими ставками", например, по поводу обмена военнопленными с Россией, Ермак играет не последнюю роль. Как добавляет Financial Times, многие его соратники и критики описывают его как человека, без одобрения или осведомленности которого которого на Украине ничего не происходит. "Ермак отменял решения военного руководства в нескольких случаях, и в некоторых случаях имел "полное влияние" на военные операции. Одним из явных примеров... было его влияние на военные действия в районе Бахмута (Артемовска - ред.)", - отмечает Financial Times со ссылкой на двух неназванных украинских чиновников, задействованных в планировании военных действий. Один высокопоставленный украинский чиновник, ранее работавший с офисом Зеленского, сравнил отношения Зеленского и Ермака с отношениями бывшего президента США Джорджа Буша младшего и его вице-президента Дика Чейни в вопросах разделении власти. Financial Times упоминает перестановки в кабинете министром Украины, называя их "важнейшим проектом" Ермака. В частности, издание указывает со ссылкой на двух бывших высокопоставленных украинских чиновников, что глава офиса Зеленского руководил отставкой бывшего главнокомандующего вооруженными силами Украины, украинского посла в Лондоне Валерия Залужного.

