https://ria.ru/20250724/eparkhiya-2031101897.html
Орловская епархия передала 3D-принтеры бойцам спецоперации
Орловская епархия передала 3D-принтеры бойцам спецоперации - РИА Новости, 24.07.2025
Орловская епархия передала 3D-принтеры бойцам спецоперации
Орловская епархия передала 3D-принтеры бойцам подразделения спецоперации, служащим на бахмутовском направлении, сообщили в пресс-службе Орловской митрополии. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T12:15:00+03:00
2025-07-24T12:15:00+03:00
2025-07-24T12:15:00+03:00
надежные люди
василий иванов
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031095737_0:21:800:471_1920x0_80_0_0_971978d6bddbc5e323d507aef6cf309c.jpg
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Орловская епархия передала 3D-принтеры бойцам подразделения спецоперации, служащим на бахмутовском направлении, сообщили в пресс-службе Орловской митрополии. "Орловская епархия в очередной раз оказала поддержку боевому подразделению, несущему службу на бахмутовском направлении. За ценной гуманитарной помощью в этот раз воины-земляки приехали лично, совместив получение груза с краткой побывкой на Родине. Военнослужащим были переданы 3D-принтеры, необходимые для выполнения различных практических задач в полевых условиях", – говорится в сообщении. Отмечается, что поддержка стала возможной благодаря неравнодушному участию прихожан орловских храмов. Перед отправлением на место службы к бойцам с напутственным словом обратился благочинный храмов Центрального округа Орловской епархии протоиерей Василий Иванов, пожелав воинам крепости духа и Божией помощи.
https://ria.ru/20250723/svo-2030883518.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031095737_0:0:712:533_1920x0_80_0_0_18d50fb911d28a53ff5f60365e5e3cff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий иванов , сво
Надежные люди, Василий Иванов , СВО
Орловская епархия передала 3D-принтеры бойцам спецоперации
Орловская епархия передала 3D-принтеры бойцам на Бахмутовском направлении
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Орловская епархия передала 3D-принтеры бойцам подразделения спецоперации, служащим на бахмутовском направлении, сообщили в пресс-службе Орловской митрополии.
"Орловская епархия в очередной раз оказала поддержку боевому подразделению, несущему службу на бахмутовском направлении. За ценной гуманитарной помощью в этот раз воины-земляки приехали лично, совместив получение груза с краткой побывкой на Родине. Военнослужащим были переданы 3D-принтеры, необходимые для выполнения различных практических задач в полевых условиях", – говорится в сообщении.
Отмечается, что поддержка стала возможной благодаря неравнодушному участию прихожан орловских храмов. Перед отправлением на место службы к бойцам с напутственным словом обратился благочинный храмов Центрального округа Орловской епархии протоиерей Василий Иванов, пожелав воинам крепости духа и Божией помощи.