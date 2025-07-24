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Орловская епархия передала 3D-принтеры бойцам спецоперации - РИА Новости, 24.07.2025
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
12:15 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/eparkhiya-2031101897.html
Орловская епархия передала 3D-принтеры бойцам спецоперации
Орловская епархия передала 3D-принтеры бойцам спецоперации - РИА Новости, 24.07.2025
Орловская епархия передала 3D-принтеры бойцам спецоперации
Орловская епархия передала 3D-принтеры бойцам подразделения спецоперации, служащим на бахмутовском направлении, сообщили в пресс-службе Орловской митрополии. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T12:15:00+03:00
2025-07-24T12:15:00+03:00
надежные люди
василий иванов
сво
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Орловская епархия передала 3D-принтеры бойцам подразделения спецоперации, служащим на бахмутовском направлении, сообщили в пресс-службе Орловской митрополии. "Орловская епархия в очередной раз оказала поддержку боевому подразделению, несущему службу на бахмутовском направлении. За ценной гуманитарной помощью в этот раз воины-земляки приехали лично, совместив получение груза с краткой побывкой на Родине. Военнослужащим были переданы 3D-принтеры, необходимые для выполнения различных практических задач в полевых условиях", – говорится в сообщении. Отмечается, что поддержка стала возможной благодаря неравнодушному участию прихожан орловских храмов. Перед отправлением на место службы к бойцам с напутственным словом обратился благочинный храмов Центрального округа Орловской епархии протоиерей Василий Иванов, пожелав воинам крепости духа и Божией помощи.
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василий иванов , сво
Надежные люди, Василий Иванов , СВО
Орловская епархия передала 3D-принтеры бойцам спецоперации

Орловская епархия передала 3D-принтеры бойцам на Бахмутовском направлении

© Фото : Орловская митрополия РПЦ Орловская епархия передала 3D-принтеры бойцам СВО, служащим на Бахмутовском направлении
 Орловская епархия передала 3D-принтеры бойцам СВО, служащим на Бахмутовском направлении - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Фото : Орловская митрополия РПЦ
Орловская епархия передала 3D-принтеры бойцам СВО, служащим на Бахмутовском направлении
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Орловская епархия передала 3D-принтеры бойцам подразделения спецоперации, служащим на бахмутовском направлении, сообщили в пресс-службе Орловской митрополии.
"Орловская епархия в очередной раз оказала поддержку боевому подразделению, несущему службу на бахмутовском направлении. За ценной гуманитарной помощью в этот раз воины-земляки приехали лично, совместив получение груза с краткой побывкой на Родине. Военнослужащим были переданы 3D-принтеры, необходимые для выполнения различных практических задач в полевых условиях", – говорится в сообщении.
Отмечается, что поддержка стала возможной благодаря неравнодушному участию прихожан орловских храмов. Перед отправлением на место службы к бойцам с напутственным словом обратился благочинный храмов Центрального округа Орловской епархии протоиерей Василий Иванов, пожелав воинам крепости духа и Божией помощи.
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