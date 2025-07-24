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Эксперты рассказали о последствиях конфликта между Таиландом и Камбоджей - РИА Новости, 24.07.2025
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11:44 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/eksperty-2031093147.html
Эксперты рассказали о последствиях конфликта между Таиландом и Камбоджей
Эксперты рассказали о последствиях конфликта между Таиландом и Камбоджей - РИА Новости, 24.07.2025
Эксперты рассказали о последствиях конфликта между Таиландом и Камбоджей
Если конфликт между Таиландом и Камбоджей нарушит торговлю каждой страны, то мир может столкнуться с серьезной нехваткой консервированного тунца из-за... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T11:44:00+03:00
2025-07-24T11:44:00+03:00
таиланд
камбоджа
эквадор
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Если конфликт между Таиландом и Камбоджей нарушит торговлю каждой страны, то мир может столкнуться с серьезной нехваткой консервированного тунца из-за доминирующего положения Таиланда на этом рынке, следует из анализа РИА Новости данных Ассоциации производителей тунца Таиланда. Так, по последним доступным данным, в 2023 году в мире было экспортировано 1,6 миллиона тонн консервированного тунца, из которых 28% пришлось на Таиланд. Ближайший конкурент, Эквадор, занимал вдвое меньшую долю – лишь 14%. Тройку замыкал Китай с 9%. При этом в прошлом году экспорт консервированного тунца Таиландом вырос сразу на 30%, достигнув 580 тысяч тонн против 445 тысяч тонн годом ранее. Главными покупателями тунца у Таиланда являются США с долей в 21%, Япония, Австралия и Ливия - по 7% и Саудовская Аравия с 6%. Россия в десятку основных импортеров не входит. В целом же, согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), Таиланд занимает около 8% во всей мировой торговле тунцом (как свежим, так и переработанным). Больше только у Эквадора (12%), Китая (11%) и Индонезии (8,5%). Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром в четверг. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд произвел авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей на фоне эскалации, передает местное издание Nation.
https://ria.ru/20250724/konflikt-2031075622.html
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Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи
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таиланд, камбоджа, эквадор
Таиланд, Камбоджа, Эквадор
Эксперты рассказали о последствиях конфликта между Таиландом и Камбоджей

Конфликт между Таиландом и Камбоджей может привести к дефициту тунца

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Если конфликт между Таиландом и Камбоджей нарушит торговлю каждой страны, то мир может столкнуться с серьезной нехваткой консервированного тунца из-за доминирующего положения Таиланда на этом рынке, следует из анализа РИА Новости данных Ассоциации производителей тунца Таиланда.
Так, по последним доступным данным, в 2023 году в мире было экспортировано 1,6 миллиона тонн консервированного тунца, из которых 28% пришлось на Таиланд. Ближайший конкурент, Эквадор, занимал вдвое меньшую долю – лишь 14%. Тройку замыкал Китай с 9%.
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При этом в прошлом году экспорт консервированного тунца Таиландом вырос сразу на 30%, достигнув 580 тысяч тонн против 445 тысяч тонн годом ранее.
Главными покупателями тунца у Таиланда являются США с долей в 21%, Япония, Австралия и Ливия - по 7% и Саудовская Аравия с 6%. Россия в десятку основных импортеров не входит.
В целом же, согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), Таиланд занимает около 8% во всей мировой торговле тунцом (как свежим, так и переработанным). Больше только у Эквадора (12%), Китая (11%) и Индонезии (8,5%).
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром в четверг. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд произвел авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей на фоне эскалации, передает местное издание Nation.
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