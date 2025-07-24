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В "Промомеде" рассказали о применении ИИ для разработки онкопрепаратов - РИА Новости, 24.07.2025
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10:23 24.07.2025 (обновлено: 12:06 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/ekspert-2031060478.html
В "Промомеде" рассказали о применении ИИ для разработки онкопрепаратов
В "Промомеде" рассказали о применении ИИ для разработки онкопрепаратов - РИА Новости, 24.07.2025
В "Промомеде" рассказали о применении ИИ для разработки онкопрепаратов
Применение генетических технологий, искусственного интеллекта и биоинформатики позволит уменьшить сроки разработки лекарств для лечения онкологических... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T10:23:00+03:00
2025-07-24T12:06:00+03:00
саранск
промомед
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Применение генетических технологий, искусственного интеллекта и биоинформатики позволит уменьшить сроки разработки лекарств для лечения онкологических заболеваний до двух лет, рассказал РИА Новости директор по цифровой трансформации группы компаний "Промомед" Иван Колесников. "Для снижения себестоимости за счет уменьшения объема тупиковых мокрых и доклинических исследований в процессе разработки препаратов мы используем генетические технологии, биоинформатику и искусственный интеллект. Это сокращает сроки разработки до двух лет, особенно при расширении практики использования генетической информации опухолевых тканей", — сказал он. По словам Колесникова, искусственный интеллект помогает также при анализе генетической информации и моделировании целевых белков современными нейронными и биоинформатическими методами. Кроме того, благодаря ему выполняется поиск эпитопов и дизайн структуры мРНК-вакцины. Применение ИИ на стадии ранней разработки позволяет быстрее и эффективнее выбирать молекулу-кандидата, так что исследователи могут избежать скрининга сотен молекул и сосредоточиться на основных соединениях-лидерах. "На стадии PoC (ранней разработки, или скрининга) активно используются возможности искусственного интеллекта при молекулярном докинге. Это позволяет с высокой прогностической значимостью оценить биологическую активность и физико-химические характеристики изучаемых соединений in silico", — отметил Колесников. "Промомед" специализируется на препаратах, применяемых для борьбы с инфекциями (противовирусные и антибиотики), в сфере эндокринологии, неврологии, онкологии и общей терапии. В продуктовом портфеле компании более 250 лекарственных препаратов, 80 процентов которых входят в перечень жизненно необходимых и важнейших. Основная производственная площадка компании — завод "Биохимик" в Саранске.В июне на полях ПМЭФ-2025 "Промомед" заключил со "Сбером" и институтом AIRI соглашение, согласно которому участники совместно разработают специальную платформу, обеспечивающую интегрированный подход к применению ИИ-решений в фармкомпаниях.
https://ria.ru/20250716/rak-2029411464.html
https://ria.ru/20250610/nauka-2021823350.html
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саранск, промомед, технологии, медицина
Саранск, Промомед, Технологии, Хорошие новости, Медицина
В "Промомеде" рассказали о применении ИИ для разработки онкопрепаратов

Колесников: ИИ сокращает сроки разработки лекарств от рака до двух лет

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСотрудница на заводе группы "Промомед"
Сотрудница на заводе группы Промомед - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сотрудница на заводе группы "Промомед". Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Применение генетических технологий, искусственного интеллекта и биоинформатики позволит уменьшить сроки разработки лекарств для лечения онкологических заболеваний до двух лет, рассказал РИА Новости директор по цифровой трансформации группы компаний "Промомед" Иван Колесников.
"Для снижения себестоимости за счет уменьшения объема тупиковых мокрых и доклинических исследований в процессе разработки препаратов мы используем генетические технологии, биоинформатику и искусственный интеллект. Это сокращает сроки разработки до двух лет, особенно при расширении практики использования генетической информации опухолевых тканей", — сказал он.
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По словам Колесникова, искусственный интеллект помогает также при анализе генетической информации и моделировании целевых белков современными нейронными и биоинформатическими методами. Кроме того, благодаря ему выполняется поиск эпитопов и дизайн структуры мРНК-вакцины.
Применение ИИ на стадии ранней разработки позволяет быстрее и эффективнее выбирать молекулу-кандидата, так что исследователи могут избежать скрининга сотен молекул и сосредоточиться на основных соединениях-лидерах.
"На стадии PoC (ранней разработки, или скрининга) активно используются возможности искусственного интеллекта при молекулярном докинге. Это позволяет с высокой прогностической значимостью оценить биологическую активность и физико-химические характеристики изучаемых соединений in silico", — отметил Колесников.
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"Промомед" специализируется на препаратах, применяемых для борьбы с инфекциями (противовирусные и антибиотики), в сфере эндокринологии, неврологии, онкологии и общей терапии. В продуктовом портфеле компании более 250 лекарственных препаратов, 80 процентов которых входят в перечень жизненно необходимых и важнейших. Основная производственная площадка компании — завод "Биохимик" в Саранске.
В июне на полях ПМЭФ-2025 "Промомед" заключил со "Сбером" и институтом AIRI соглашение, согласно которому участники совместно разработают специальную платформу, обеспечивающую интегрированный подход к применению ИИ-решений в фармкомпаниях.
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