https://ria.ru/20250724/eks-deputat-2031091810.html

"Исправить не сможет". Экс-депутат Рады назвал большую ошибку Зеленского

"Исправить не сможет". Экс-депутат Рады назвал большую ошибку Зеленского - РИА Новости, 24.07.2025

"Исправить не сможет". Экс-депутат Рады назвал большую ошибку Зеленского

Действия Владимира Зеленского по ограничению полномочий антикоррупционных органов стали его очень большой ошибкой, так как вызвали недовольство как внутри... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T11:40:00+03:00

2025-07-24T11:40:00+03:00

2025-07-24T11:40:00+03:00

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владимир зеленский

спиридон килинкаров

дональд трамп

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Действия Владимира Зеленского по ограничению полномочий антикоррупционных органов стали его очень большой ошибкой, так как вызвали недовольство как внутри Украины, так и у ее зарубежных партнеров, и хотя сейчас протесты, скорее всего, закончатся ничем, в целом они стали серьезным звонком для Зеленского, и уже осенью на Украине можно ожидать серьезных внутриполитических изменений, заявил РИА Новости бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров. "Зеленский совершил очень большую ошибку. Не знаю, кто ему это все рекомендовал и кто сценарист всего этого, но исправить свою политическую ошибку он уже не сможет. При всем том, что он пытается откатить назад эту историю, заявляет, что я внесу поправки, все, уже дело сделано. Я думаю, для него эта история очень плохо закончится", - сказал Килинкаров. Он отметил, что отмена независимости двух антикоррупционных ведомств - Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) - вызвало недовольство как у украинской общественности, так и на Западе. "Своими действиями Зеленский подтвердил все те опасения, которые высказывались очень многими политиками, на Западе в том числе. И президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался и в период предвыборной кампании, и после, и буквально два дня назад сделал заявление по поводу правомерности использования (Киевом) финансовых ресурсов (предоставленных Западом). Вопрос коррупции витал в воздухе давно, а Зеленский фактически подтвердил юридически факт наличия этой коррупции и желание украинской власти обезопасить коррупционеров... Это будет иметь серьезные последствия для Зеленского, эта история так просто не закончится", - считает Килинкаров. Кроме того, в украинском обществе накопилось уже много претензий к Зеленскому, и разгром НАБУ и САП стал хорошим поводом для протестов. Кроме того, есть различные силы, заинтересованные в смещении Зеленского, в частности, мэр Киева Виталий Кличко. В то же время сейчас, по оценке Килинкарова, нельзя ждать на Украине очередного "майдана" - они происходят обычно зимой, когда украинцы освобождаются от сельскохозяйственных работ. "Это (протесты), конечно, закончатся... Но это признаки того, что украинское общество готово к такому сценарию, мне кажется, оно налицо. Это очень опасная для Зеленского история. И я думаю, что осенью этого года будут серьезные политические события внутри самой Украины", - прогнозирует Килинкаров. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.

https://ria.ru/20250724/kiev-2031017688.html

https://ria.ru/20250301/eks-deputat-2002453075.html

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