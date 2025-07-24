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Фестиваль джаза в Подмосковье пройдет 23 и 24 августа
Фестиваль джаза в Подмосковье пройдет 23 и 24 августа - РИА Новости, 24.07.2025
Фестиваль джаза в Подмосковье пройдет 23 и 24 августа
Международный фестиваль "Jazzовые сезоны" состоится в музее-заповеднике "Архангельское" в подмосковном городском округе Красногорск 23 и 24 августа, сообщает... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T19:31:00+03:00
2025-07-24T19:31:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Международный фестиваль "Jazzовые сезоны" состоится в музее-заповеднике "Архангельское" в подмосковном городском округе Красногорск 23 и 24 августа, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. Джазовые музыканты, а также представители других жанров с джазовыми программами, выступят на двух сценах. Среди участников программы – Петр Налич, Вадим Эйленкриг и Eilenkrig Crew, Ilugdin Trio, коллектив из Узбекистана Jazzirama и многие другие. "В этом году открывается новая глава в жизни фестиваля: “Jazzовые сезоны” переезжают в знаменитое “Архангельское” – “подмосковный Версаль” – и станут еще масштабнее, чем прежде. Будет больше творческих, музыкальных и спортивных активностей, а также выступлений мировых звезд!" – отметил художественный руководитель фестиваля, народный артист России Игорь Бутман, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что программу первого дня фестиваля 23 августа завершит группа Gipsy Kings by André Reyes. Московский джазовый оркестр, которым управляет сам Бутман, выступит в оба дня. Он представит пьесы с альбома "Образы. Мусоргский и Бородин" и джазовый спектакль "Петя и Волк", где в качестве рассказчика зрители увидят народного артиста России, актера Сергея Степанченко. Завершит фестиваль 24 августа Полина Гагарина. Кроме музыкальной программы, посетителей ждут мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, живописи, спортивные активности и многое другое. Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры России и Минкультуры Подмосковья.
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московская область (подмосковье), джаз, фестивали
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), джаз, Фестивали
Фестиваль джаза в Подмосковье пройдет 23 и 24 августа
Фестиваль "Jazzовые сезоны" пройдет в Московской области 23 и 24 августа
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Международный фестиваль "Jazzовые сезоны" состоится в музее-заповеднике "Архангельское" в подмосковном городском округе Красногорск 23 и 24 августа, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
Джазовые музыканты, а также представители других жанров с джазовыми программами, выступят на двух сценах. Среди участников программы – Петр Налич, Вадим Эйленкриг и Eilenkrig Crew, Ilugdin Trio, коллектив из Узбекистана Jazzirama и многие другие.
"В этом году открывается новая глава в жизни фестиваля: “Jazzовые сезоны” переезжают в знаменитое “Архангельское” – “подмосковный Версаль” – и станут еще масштабнее, чем прежде. Будет больше творческих, музыкальных и спортивных активностей, а также выступлений мировых звезд!" – отметил художественный руководитель фестиваля, народный артист России Игорь Бутман, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что программу первого дня фестиваля 23 августа завершит группа Gipsy Kings by André Reyes. Московский джазовый оркестр, которым управляет сам Бутман, выступит в оба дня. Он представит пьесы с альбома "Образы. Мусоргский и Бородин" и джазовый спектакль "Петя и Волк", где в качестве рассказчика зрители увидят народного артиста России, актера Сергея Степанченко. Завершит фестиваль 24 августа Полина Гагарина.
Кроме музыкальной программы, посетителей ждут мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, живописи, спортивные активности и многое другое.
Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры России и Минкультуры Подмосковья.