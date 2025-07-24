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Около 1,8 млрд рублей вложат в производство медпрепаратов в ОЭЗ "Дубна" - РИА Новости, 24.07.2025
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Новости Подмосковья
 
15:19 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/dubna-2031170992.html
Около 1,8 млрд рублей вложат в производство медпрепаратов в ОЭЗ "Дубна"
Около 1,8 млрд рублей вложат в производство медпрепаратов в ОЭЗ "Дубна" - РИА Новости, 24.07.2025
Около 1,8 млрд рублей вложат в производство медпрепаратов в ОЭЗ "Дубна"
В производство противоопухолевых препаратов вложат 1,8 миллиарда рублей в подмосковной ОЭЗ "Дубна", сообщает пресс-служба министерства инвестиций,... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T15:19:00+03:00
2025-07-24T15:19:00+03:00
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. В производство противоопухолевых препаратов вложат 1,8 миллиарда рублей в подмосковной ОЭЗ "Дубна", сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Производство запустят в соответствии с задачами национального проекта "Новые технологии сбережения здоровья". "Инвестиции в проект создания завода по производству противоопухолевых препаратов составят 1,8 миллиарда рублей. На предприятии будет создано 55 рабочих мест для жителей региона. На территории ОЭЗ "Дубна" компания будет разрабатывать и выпускать лекарственные средства. Реализация проекта позволит избежать перебоев с поставками аналогичных импортных лекарственных средств", — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что после выхода на полную мощность предприятие будет выпускать свыше 140 миллионов таблеток и капсул в год. Таким образом, в рамках проекта компания займется разработкой противоопухолевых гормональных препаратов, антагонистов гормонов и родственных соединений. В 2027 году будет запущена первая половина проекта, а полностью выполнить проект планируется в 2029 году. По словам генерального директора АО "ОЭЗ ТВТ "Дубна" Антона Афанасьева, на данный момент свыше 40 резидентов ОЭЗ "Дубна" внедряют проекты в сфере медицины и фармацевтики. В рамках инвестиционного проекта компания сформирует научно-производственный комплекс площадью порядка 5,2 тысячи квадратных метров, где займется созданием и производством жизненно важных лекарственных препаратов.
https://ria.ru/20250724/podmoskove-2031149588.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Около 1,8 млрд рублей вложат в производство медпрепаратов в ОЭЗ "Дубна"

Инвестиции в производство медпрепаратов в ОЭЗ "Дубна" составят 1,8 млрд рублей

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиОЭЗ "Дубна"
ОЭЗ Дубна - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
ОЭЗ "Дубна" . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. В производство противоопухолевых препаратов вложат 1,8 миллиарда рублей в подмосковной ОЭЗ "Дубна", сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Производство запустят в соответствии с задачами национального проекта "Новые технологии сбережения здоровья".
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"Инвестиции в проект создания завода по производству противоопухолевых препаратов составят 1,8 миллиарда рублей. На предприятии будет создано 55 рабочих мест для жителей региона. На территории ОЭЗ "Дубна" компания будет разрабатывать и выпускать лекарственные средства. Реализация проекта позволит избежать перебоев с поставками аналогичных импортных лекарственных средств", — сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что после выхода на полную мощность предприятие будет выпускать свыше 140 миллионов таблеток и капсул в год.
Таким образом, в рамках проекта компания займется разработкой противоопухолевых гормональных препаратов, антагонистов гормонов и родственных соединений. В 2027 году будет запущена первая половина проекта, а полностью выполнить проект планируется в 2029 году.
По словам генерального директора АО "ОЭЗ ТВТ "Дубна" Антона Афанасьева, на данный момент свыше 40 резидентов ОЭЗ "Дубна" внедряют проекты в сфере медицины и фармацевтики. В рамках инвестиционного проекта компания сформирует научно-производственный комплекс площадью порядка 5,2 тысячи квадратных метров, где займется созданием и производством жизненно важных лекарственных препаратов.
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