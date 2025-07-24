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Зеленский послал Трампа, заявил депутат Рады - РИА Новости, 24.07.2025
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10:36 24.07.2025 (обновлено: 20:46 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/dubinskiy-2031066884.html
Зеленский послал Трампа, заявил депутат Рады
Зеленский послал Трампа, заявил депутат Рады - РИА Новости, 24.07.2025
Зеленский послал Трампа, заявил депутат Рады
Владимир Зеленский "послал президента США Дональда Трампа законом о НАБУ", написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский. "Я считаю, что... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T10:36:00+03:00
2025-07-24T20:46:00+03:00
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сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский "послал президента США Дональда Трампа законом о НАБУ", написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский. "Я считаю, что надо правильно называть все происходящее. Своими именами. Зеленский послал Трампа &lt;...&gt;, демонтировав НАБУ/САП, чтобы не нести ответственности за хищения американских ресурсов и не выполнять условия ресурсной сделки", — говорится в публикации. Во вторник Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух ведомств: национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как заявили депутаты, глава киевского режима уже подписал законопроект. Некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур страны. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность из-за этих событий и планируют обсудить вопрос с руководством украинского правительства.
https://ria.ru/20250724/ukraina-2031042746.html
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в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Зеленский послал Трампа, заявил депутат Рады

Дубинский: Зеленский законом о НАБУ послал Трампа

© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский "послал президента США Дональда Трампа законом о НАБУ", написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

"Я считаю, что надо правильно называть все происходящее. Своими именами. Зеленский послал Трампа <...>, демонтировав НАБУ/САП, чтобы не нести ответственности за хищения американских ресурсов и не выполнять условия ресурсной сделки", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
"Захватывает все больше". На Западе набросились на Зеленского
Вчера, 09:06
Во вторник Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух ведомств: национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как заявили депутаты, глава киевского режима уже подписал законопроект. Некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур страны.

Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность из-за этих событий и планируют обсудить вопрос с руководством украинского правительства.
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