Зеленский послал Трампа, заявил депутат Рады
Дубинский: Зеленский законом о НАБУ послал Трампа
© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский "послал президента США Дональда Трампа законом о НАБУ", написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Я считаю, что надо правильно называть все происходящее. Своими именами. Зеленский послал Трампа <...>, демонтировав НАБУ/САП, чтобы не нести ответственности за хищения американских ресурсов и не выполнять условия ресурсной сделки", — говорится в публикации.
"Я считаю, что надо правильно называть все происходящее. Своими именами. Зеленский послал Трампа <...>, демонтировав НАБУ/САП, чтобы не нести ответственности за хищения американских ресурсов и не выполнять условия ресурсной сделки", — говорится в публикации.
Во вторник Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух ведомств: национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как заявили депутаты, глава киевского режима уже подписал законопроект. Некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур страны.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность из-за этих событий и планируют обсудить вопрос с руководством украинского правительства.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность из-за этих событий и планируют обсудить вопрос с руководством украинского правительства.
Трамп сделал новое заявление о помощи Украине
Вчера, 08:33