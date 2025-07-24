https://ria.ru/20250724/dubinskiy-2031066884.html

Зеленский послал Трампа, заявил депутат Рады

Зеленский послал Трампа, заявил депутат Рады - РИА Новости, 24.07.2025

Зеленский послал Трампа, заявил депутат Рады

Владимир Зеленский "послал президента США Дональда Трампа законом о НАБУ", написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский. "Я считаю, что... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T10:36:00+03:00

2025-07-24T10:36:00+03:00

2025-07-24T20:46:00+03:00

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский "послал президента США Дональда Трампа законом о НАБУ", написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский. "Я считаю, что надо правильно называть все происходящее. Своими именами. Зеленский послал Трампа <...>, демонтировав НАБУ/САП, чтобы не нести ответственности за хищения американских ресурсов и не выполнять условия ресурсной сделки", — говорится в публикации. Во вторник Рада поддержала проект, отменяющий независимость двух ведомств: национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Как заявили депутаты, глава киевского режима уже подписал законопроект. Некоторые парламентарии расценили это как ликвидацию антикоррупционных структур страны. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность из-за этих событий и планируют обсудить вопрос с руководством украинского правительства.

https://ria.ru/20250724/ukraina-2031042746.html

https://ria.ru/20250724/tramp-2031040220.html

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в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский