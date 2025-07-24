https://ria.ru/20250724/dtp-2031032138.html

СК ищет очевидцев ДТП с Mercedes зампреда правительства Забайкалья

СК ищет очевидцев ДТП с Mercedes зампреда правительства Забайкалья - РИА Новости, 24.07.2025

СК ищет очевидцев ДТП с Mercedes зампреда правительства Забайкалья

Следователи разыскивают очевидцев ДТП, где Mercedes исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Алексея Гончарова... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T06:14:00+03:00

2025-07-24T06:14:00+03:00

2025-07-24T06:14:00+03:00

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - РИА Новости. Следователи разыскивают очевидцев ДТП, где Mercedes исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Алексея Гончарова столкнулся с Toyota, сообщает в своём Тelegram-канале СУСК России по региону. Во вторник в правоохранительных органах региона рассказали РИА Новости, что Гончаров на своём Mercedes столкнулся с иномаркой, в ДТП погибла женщина. Другой источник уточнил, что чиновник за руль сел трезвым, в аварии не пострадал. Гончаров заявил, что в ДТП попал, потеряв управление над машиной на плохой дороге, и заверил, что окажет помощь пострадавшим. Информированный источник позже сообщил РИА Новости, что пассажирка Mercedes Гончарова и еще 2 человека из Toyota госпитализированы после ДТП. "Следователи СК разыскивают очевидцев данного ДТП - водителей или пассажиров автомашин, а также непосредственно после его совершения. Вас просят обратиться по телефону руководителя Читинского межрайонного следственного отдела СУСК России по Забайкальскому краю по телефону +7 (914) 130-17-17, либо обратиться лично в следственное управление по адресу: Чита, ул, Ингодинская, 32", - говорится в сообщении. По данным следствия, авария произошла в понедельник, 21 июля, около 23.00 (17.00 мск), на 959-м километре федеральной автотрассы "Байкал" между селами Аблатуйский Бор и Доронинское: Мercedes-benz выехал на встречку, где столкнулся с Toyota Fielder. В больнице скончалась пассажирка Toyota - женщина 1978 года рождения. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, его расследование находится на контроле руководства регионального управления СК России, уточняли в ведомстве. Гончаров стал исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края — министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта в мае прошлого года. До этого он занимал пост вице-премьера краевого правительства.

https://ria.ru/20250722/vyboina-2030656113.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, забайкальский край, россия, чита, следственный комитет россии (ск рф), toyota corolla, mercedes