https://ria.ru/20250724/drony-2031030415.html

Российские дроны уничтожили пять станций радиоэлектронной борьбы ВСУ

Российские дроны уничтожили пять станций радиоэлектронной борьбы ВСУ - РИА Новости, 24.07.2025

Российские дроны уничтожили пять станций радиоэлектронной борьбы ВСУ

Российские военные с помощью дронов уничтожили пять станций радиоэлектронной борьбы ВСУ в районе населенных пунктов Яблоневка и Новоаленовка в ДНР, рассказал... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T05:39:00+03:00

2025-07-24T05:39:00+03:00

2025-07-24T05:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Российские военные с помощью дронов уничтожили пять станций радиоэлектронной борьбы ВСУ в районе населенных пунктов Яблоневка и Новоаленовка в ДНР, рассказал РИА Новости оператор FPV-дронов 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа с позывным "Цыпа". "Когда началась активная работа по ближнему тылу и дальнему тылу противника, было обнаружено и уничтожено множество систем радиоэлектронной разведки, систем радиоэлектронной борьбы. Это такие станции, как станция радиоэлектронной разведки "Пластун". Их было порядка пяти или шести штук в районе Яблоневки, в районе Новоаленовки", - сообщил "Цыпа". По его словам, большинство подобных систем были обнаружены и уничтожены в лесополосах, однако одну из них удалось ликвидировать на вышке сотовой связи в 15 километрах от линии фронта. В распоряжении РИА Новости также оказались кадры поражения вражеских систем радиоэлектронной разведки и борьбы при помощи ударных БПЛА ВС РФ.

https://ria.ru/20250724/spetsoperatsiya-2031028883.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф