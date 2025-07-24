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Российские дроны уничтожили пять станций радиоэлектронной борьбы ВСУ - РИА Новости, 24.07.2025
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05:39 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/drony-2031030415.html
Российские дроны уничтожили пять станций радиоэлектронной борьбы ВСУ
Российские дроны уничтожили пять станций радиоэлектронной борьбы ВСУ - РИА Новости, 24.07.2025
Российские дроны уничтожили пять станций радиоэлектронной борьбы ВСУ
Российские военные с помощью дронов уничтожили пять станций радиоэлектронной борьбы ВСУ в районе населенных пунктов Яблоневка и Новоаленовка в ДНР, рассказал... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T05:39:00+03:00
2025-07-24T05:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Российские военные с помощью дронов уничтожили пять станций радиоэлектронной борьбы ВСУ в районе населенных пунктов Яблоневка и Новоаленовка в ДНР, рассказал РИА Новости оператор FPV-дронов 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа с позывным "Цыпа". "Когда началась активная работа по ближнему тылу и дальнему тылу противника, было обнаружено и уничтожено множество систем радиоэлектронной разведки, систем радиоэлектронной борьбы. Это такие станции, как станция радиоэлектронной разведки "Пластун". Их было порядка пяти или шести штук в районе Яблоневки, в районе Новоаленовки", - сообщил "Цыпа". По его словам, большинство подобных систем были обнаружены и уничтожены в лесополосах, однако одну из них удалось ликвидировать на вышке сотовой связи в 15 километрах от линии фронта. В распоряжении РИА Новости также оказались кадры поражения вражеских систем радиоэлектронной разведки и борьбы при помощи ударных БПЛА ВС РФ.
https://ria.ru/20250724/spetsoperatsiya-2031028883.html
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безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские дроны уничтожили пять станций радиоэлектронной борьбы ВСУ

ВС России уничтожили пять станций РЭБ ВСУ в районе Яблоневки и Новоаленовки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий с БПЛА
Российский военнослужащий с БПЛА - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий с БПЛА. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 июл - РИА Новости. Российские военные с помощью дронов уничтожили пять станций радиоэлектронной борьбы ВСУ в районе населенных пунктов Яблоневка и Новоаленовка в ДНР, рассказал РИА Новости оператор FPV-дронов 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа с позывным "Цыпа".
"Когда началась активная работа по ближнему тылу и дальнему тылу противника, было обнаружено и уничтожено множество систем радиоэлектронной разведки, систем радиоэлектронной борьбы. Это такие станции, как станция радиоэлектронной разведки "Пластун". Их было порядка пяти или шести штук в районе Яблоневки, в районе Новоаленовки", - сообщил "Цыпа".
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По его словам, большинство подобных систем были обнаружены и уничтожены в лесополосах, однако одну из них удалось ликвидировать на вышке сотовой связи в 15 километрах от линии фронта.
В распоряжении РИА Новости также оказались кадры поражения вражеских систем радиоэлектронной разведки и борьбы при помощи ударных БПЛА ВС РФ.
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