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В Белгородской области при атаке дрона пострадала мирная жительница
В Белгородской области при атаке дрона пострадала мирная жительница - РИА Новости, 24.07.2025
В Белгородской области при атаке дрона пострадала мирная жительница
Женщина ранена при атаке украинского дрона на частный дом в селе Двулучное Валуйского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T22:00:00+03:00
2025-07-24T22:00:00+03:00
2025-07-24T22:00:00+03:00
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происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Женщина ранена при атаке украинского дрона на частный дом в селе Двулучное Валуйского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В селе Двулучное при атаке вражеского дрона на частный дом ранена женщина. Бригада скорой доставляет её в Валуйскую ЦРБ. По предварительной информации от медиков, у пострадавшей множественные осколочные ранения рук и ног, а также непроникающее ранение живота", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в доме выбиты окна, повреждены фасад и забор.
https://ria.ru/20250716/gladkov-2029535358.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при атаке дрона пострадала мирная жительница
Гладков: при атаке дрона на частный дом в Белгородской области ранена женщина