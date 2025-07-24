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В Турции россиянин умер после драки с соотечественниками - РИА Новости, 24.07.2025
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09:54 24.07.2025 (обновлено: 16:06 24.07.2025)
https://ria.ru/20250724/draka-2031052293.html
В Турции россиянин умер после драки с соотечественниками
В Турции россиянин умер после драки с соотечественниками - РИА Новости, 24.07.2025
В Турции россиянин умер после драки с соотечественниками
Гражданин России умер в турецкой Аланье, получив ножевое ранение в драке с двумя соотечественниками, сообщило агентство DHA. РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T09:54:00+03:00
2025-07-24T16:06:00+03:00
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СТАМБУЛ, 24 июл — РИА Новости. Гражданин России умер в турецкой Аланье, получив ножевое ранение в драке с двумя соотечественниками, сообщило агентство DHA. Инцидент произошел в ночь 23 июля в районе Махмутлар. "Между 35-летним гражданином России Андреем Макаровым и двумя его соотечественниками Н. К. (21 год) и К. С. (27 лет) по какой-то причине возник конфликт. Началась драка, Макарова ударили ножом в спину. Свидетели драки вызвали экстренные службы. Медики и жандармерия обнаружили Макарова тяжело раненным, лежащим на спине", — говорится в статье. Макарову оказали медицинскую помощь на месте, а затем доставили в больницу, но он умер, несмотря на усилия врачей. Двоих подозреваемых полицейские задержали в их квартирах после того, как проанализировали записи с камер видеонаблюдения. Ведется расследование.
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в мире, россия, турция
В мире, Россия, Турция
В Турции россиянин умер после драки с соотечественниками

DHA: в турецкой Аланье россиянин умер после драки с двумя соотечественниками

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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СТАМБУЛ, 24 июл — РИА Новости. Гражданин России умер в турецкой Аланье, получив ножевое ранение в драке с двумя соотечественниками, сообщило агентство DHA.
Инцидент произошел в ночь 23 июля в районе Махмутлар.
"Между 35-летним гражданином России Андреем Макаровым и двумя его соотечественниками Н. К. (21 год) и К. С. (27 лет) по какой-то причине возник конфликт. Началась драка, Макарова ударили ножом в спину. Свидетели драки вызвали экстренные службы. Медики и жандармерия обнаружили Макарова тяжело раненным, лежащим на спине", — говорится в статье.
Макарову оказали медицинскую помощь на месте, а затем доставили в больницу, но он умер, несмотря на усилия врачей.
Двоих подозреваемых полицейские задержали в их квартирах после того, как проанализировали записи с камер видеонаблюдения. Ведется расследование.
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