https://ria.ru/20250724/draka-2031052293.html

В Турции россиянин умер после драки с соотечественниками

В Турции россиянин умер после драки с соотечественниками - РИА Новости, 24.07.2025

В Турции россиянин умер после драки с соотечественниками

Гражданин России умер в турецкой Аланье, получив ножевое ранение в драке с двумя соотечественниками, сообщило агентство DHA. РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T09:54:00+03:00

2025-07-24T09:54:00+03:00

2025-07-24T16:06:00+03:00

в мире

россия

турция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920270016_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_1ed990cb027448c7c001671b5e42c93d.jpg

СТАМБУЛ, 24 июл — РИА Новости. Гражданин России умер в турецкой Аланье, получив ножевое ранение в драке с двумя соотечественниками, сообщило агентство DHA. Инцидент произошел в ночь 23 июля в районе Махмутлар. "Между 35-летним гражданином России Андреем Макаровым и двумя его соотечественниками Н. К. (21 год) и К. С. (27 лет) по какой-то причине возник конфликт. Началась драка, Макарова ударили ножом в спину. Свидетели драки вызвали экстренные службы. Медики и жандармерия обнаружили Макарова тяжело раненным, лежащим на спине", — говорится в статье. Макарову оказали медицинскую помощь на месте, а затем доставили в больницу, но он умер, несмотря на усилия врачей. Двоих подозреваемых полицейские задержали в их квартирах после того, как проанализировали записи с камер видеонаблюдения. Ведется расследование.

https://ria.ru/20250718/podozrevaemyy-2029944547.html

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, турция