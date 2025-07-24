https://ria.ru/20250724/dollar-2031012349.html

Экономист рассказал, что будет с долларом в сентябре

Экономист рассказал, что будет с долларом в сентябре - РИА Новости, 24.07.2025

Экономист рассказал, что будет с долларом в сентябре

В сентябре курс доллара будет двигаться в сторону 90 рублей. Такой прогноз в разговоре с агентством "Прайм" дал научный руководитель центра конъюнктурных... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T03:15:00+03:00

2025-07-24T03:15:00+03:00

2025-07-24T03:15:00+03:00

экономика

высшая школа экономики (вшэ)

рубль

доллар

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

георгий остапкович

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В сентябре курс доллара будет двигаться в сторону 90 рублей. Такой прогноз в разговоре с агентством "Прайм" дал научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.По его словам, американская валюта будет расти умеренными темпами."Раньше я считал, что доллар пойдет в сторону 95, но уже это не гарантирую. Однако то, что он должен по всем экономическим смыслам перебраться в район 90 — мне кажется, это очевидно", — рассказал эксперт.Как пояснил Остапкович, на рост курса американской валюты повлияет увеличение импорта. Кроме того, влияние окажет продолжение туристического сезона — для поездок за границу россияне будут менять рубли на доллары.

https://ria.ru/20250721/dollary-2030322484.html

https://ria.ru/20250710/rubl-2028250553.html

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экономика, высшая школа экономики (вшэ), рубль, доллар, ситуация с курсами валют и ценами на нефть, георгий остапкович