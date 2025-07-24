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Экономист рассказал, что будет с долларом в сентябре - РИА Новости, 24.07.2025
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03:15 24.07.2025
https://ria.ru/20250724/dollar-2031012349.html
Экономист рассказал, что будет с долларом в сентябре
Экономист рассказал, что будет с долларом в сентябре - РИА Новости, 24.07.2025
Экономист рассказал, что будет с долларом в сентябре
В сентябре курс доллара будет двигаться в сторону 90 рублей. Такой прогноз в разговоре с агентством "Прайм" дал научный руководитель центра конъюнктурных... РИА Новости, 24.07.2025
2025-07-24T03:15:00+03:00
2025-07-24T03:15:00+03:00
экономика
высшая школа экономики (вшэ)
рубль
доллар
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
георгий остапкович
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В сентябре курс доллара будет двигаться в сторону 90 рублей. Такой прогноз в разговоре с агентством "Прайм" дал научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.По его словам, американская валюта будет расти умеренными темпами."Раньше я считал, что доллар пойдет в сторону 95, но уже это не гарантирую. Однако то, что он должен по всем экономическим смыслам перебраться в район 90 — мне кажется, это очевидно", — рассказал эксперт.Как пояснил Остапкович, на рост курса американской валюты повлияет увеличение импорта. Кроме того, влияние окажет продолжение туристического сезона — для поездок за границу россияне будут менять рубли на доллары.
https://ria.ru/20250721/dollary-2030322484.html
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экономика, высшая школа экономики (вшэ), рубль, доллар, ситуация с курсами валют и ценами на нефть, георгий остапкович
Экономика, Высшая школа экономики (ВШЭ), Рубль, Доллар, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Георгий Остапкович
Экономист рассказал, что будет с долларом в сентябре

Экономист Остапкович: в сентябре доллар будет двигаться в сторону 90 рублей

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевОбменный пункт
Обменный пункт - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Обменный пункт. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В сентябре курс доллара будет двигаться в сторону 90 рублей. Такой прогноз в разговоре с агентством "Прайм" дал научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
По его словам, американская валюта будет расти умеренными темпами.
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"Раньше я считал, что доллар пойдет в сторону 95, но уже это не гарантирую. Однако то, что он должен по всем экономическим смыслам перебраться в район 90 — мне кажется, это очевидно", — рассказал эксперт.
Как пояснил Остапкович, на рост курса американской валюты повлияет увеличение импорта. Кроме того, влияние окажет продолжение туристического сезона — для поездок за границу россияне будут менять рубли на доллары.
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ЭкономикаВысшая школа экономики (ВШЭ)РубльДолларСитуация с курсами валют и ценами на нефтьГеоргий Остапкович
 
 
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