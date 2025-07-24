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Додон призвал Молдавию вернуться к диалогу с Россией

Додон призвал Молдавию вернуться к диалогу с Россией - РИА Новости, 24.07.2025

Додон призвал Молдавию вернуться к диалогу с Россией

Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон считает, что республике нужно вернуть диалог с Россией и договориться о дешевых... РИА Новости, 24.07.2025

2025-07-24T14:40:00+03:00

2025-07-24T14:40:00+03:00

2025-07-24T14:40:00+03:00

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КИШИНЕВ, 24 июл — РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон считает, что республике нужно вернуть диалог с Россией и договориться о дешевых энергоресурсах. "Нужно вернуть диалог с Россией, вернуться на российский рынок, договориться о дешевых энергоресурсах. Нужно подписать соглашение о стратегическом партнерстве с Китаем. Что касается Европейского союза: те договорённости, которые соответствуют нашим национальным интересам, нужно сохранить; в остальных случаях поставить вопрос ребром – не навязывайте нам то, что не соответствует нашим интересам и ценностям", - сказал Додон в интервью молдавскому телеканалу Exclusiv TV. По его словам, сейчас судьбу Молдавии решают не граждане страны. "За нас решают – в Брюсселе, Лондоне, Париже. Нынешние руководители Молдовы лишь исполняют указания, поступающие извне", - пояснил политик. Молдавия переживает сложную энергетическую ситуацию. В декабре 2024 года "Газпром" прекратил поставки газа в республику из-за неурегулированного долга "Молдовагаза". Российская компания оценивает долг в 709 миллионов долларов, в то время как власти Молдавии на основании проведенного в 2023 году аудита предлагают выплатить лишь 8,6 миллиона долларов. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу обеспечением Молдавии голубым топливом занимается госкомпания Energocom. При этом информация о том, у кого закупается газ, а также по какой цене, является засекреченной, она становится известна потребителям только после того, как заключается очередной контракт. Оппозиция в Молдавии уже поднимала вопрос о необходимости заслушать в парламенте министра энергетики Дорина Жунгиету и руководство Национального агентства по регулированию в энергетике в связи с сокрытием цен на закупку газа, однако большинство в лице правящей партии "Действие и солидарность" не поддержало подобную инициативу. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20250722/dodon-2030611534.html

https://ria.ru/20250715/zapad-2029241339.html

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